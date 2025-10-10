ग्लोबल

Nobel मिळवण्यासाठी डोनाल्ड ट्रम्प यांचे प्रयत्न अयशस्वी का झाले? मारिया कोरिना मचाडोंची निवड का झाली? जाणून घ्या...

Nobel Peace Prize: नोबेल समितीने व्हेनेझुएलाच्या विरोधी पक्षनेत्या मारिया कोरिना मचाडो यांची या पुरस्कारासाठी निवड केली. मात्र डोनाल्ड ट्रम्प यांची निवड का झाली नाही, याचे कारण समोर आले आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प गेल्या काही महिन्यांपासून स्वतःला शांततेचा दूत म्हणवून घेत आहेत. लॉबिंग करत आहेत. तरीही नोबेल पारितोषिक दुसऱ्याला देण्यात आले आहे. तर प्रश्न असा उद्भवतो. नोबेल पारितोषिक हा एक राजकीय खेळ बनला आहे का? की नोबेल समिती अजूनही आपल्या तत्त्वांवर ठाम आहे? जगातील सर्वात शक्तिशाली पुरूषाला मागे टाकणारी व्हेनेझुएलाची महिला नेत्या मारिया कोरिना मचाडो कोण आहेत? नोबेल पुरस्काराचा इतिहास आणि राजकारण आणि या निर्णयाचा ट्रम्प यांच्या प्रतिमेवर कसा परिणाम होऊ शकतो?

