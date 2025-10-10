Nobel मिळवण्यासाठी डोनाल्ड ट्रम्प यांचे प्रयत्न अयशस्वी का झाले? मारिया कोरिना मचाडोंची निवड का झाली? जाणून घ्या...

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प गेल्या काही महिन्यांपासून स्वतःला शांततेचा दूत म्हणवून घेत आहेत. लॉबिंग करत आहेत. तरीही नोबेल पारितोषिक दुसऱ्याला देण्यात आले आहे. तर प्रश्न असा उद्भवतो. नोबेल पारितोषिक हा एक राजकीय खेळ बनला आहे का? की नोबेल समिती अजूनही आपल्या तत्त्वांवर ठाम आहे? जगातील सर्वात शक्तिशाली पुरूषाला मागे टाकणारी व्हेनेझुएलाची महिला नेत्या मारिया कोरिना मचाडो कोण आहेत? नोबेल पुरस्काराचा इतिहास आणि राजकारण आणि या निर्णयाचा ट्रम्प यांच्या प्रतिमेवर कसा परिणाम होऊ शकतो?.नोबेलची कहाणीअल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल - प्रत्येकाने त्यांच्याबद्दल ऐकले असेल. पण तुम्हाला माहित आहे का की, ते डायनामाइटचे शोधक होते. १८३३ मध्ये स्वीडनमध्ये जन्मलेले नोबेल एक शास्त्रज्ञ, अभियंता आणि उद्योगपती होते. त्यांच्याकडे ३५० हून अधिक पेटंट होते. पण त्यांचा सर्वात मोठा शोध - डायनामाइट - जितका उपयुक्त होता तितकाच तो विनाशकारी होता. असे म्हटले जाते की, जेव्हा एका फ्रेंच वृत्तपत्राने चुकून त्यांच्या मृत्यूची बातमी दिली. "मृत्यूचा व्यापारी मृत आहे" अशी मथळा देऊन नोबेल खूप हादरला. .Premium|Nobel Peace prize: ट्रम्पना नोबेल न मिळाल्यामुळे पाकिस्तानचं नाक का कापलं गेलं? .त्यांना वाटले की, जर ते मेले तर ते निर्माता म्हणून नव्हे तर विनाशक म्हणून ओळखले जातील. तेव्हापासून त्यांनी त्यांची संपत्ती मानवतेच्या कल्याणासाठी समर्पित करण्याचा निर्धार केला. १८९५ मध्ये, त्यांनी त्यांचे मृत्युपत्र लिहिले, त्यांची बहुतेक संपत्ती एका ट्रस्टमध्ये सोडली. ज्याचे व्याज दरवर्षी मानवतेला सर्वात मोठे हित देणाऱ्यांना दिले जात असे. पहिले नोबेल पारितोषिक १९०१ मध्ये देण्यात आले. भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, वैद्यकशास्त्र, साहित्य आणि शांतीसाठी. .अर्थशास्त्र पुरस्कार नंतर जोडण्यात आला आणि स्वीडिश सेंट्रल बँकेने १९६८ मध्ये नोबेल मेमोरियलची स्थापना केली. लोक अनेकदा विचारतात, "आल्फ्रेड नोबेल स्वीडिश होते, मग नॉर्वेमध्ये शांतता पुरस्कार का दिला जातो?" त्यावेळी स्वीडन आणि नॉर्वे एका संयुक्त राजेशाहीखाली होते. नोबेलला वाटले की, स्वीडिश राजकारण खूप लष्करी झाले आहे. तर नॉर्वे हा अधिक तटस्थ आणि शांतताप्रिय देश मानला जात होता..म्हणूनच त्यांनी त्यांच्या मृत्युपत्रात असे नमूद केले होते की, शांतता पुरस्कार नॉर्वेजियन संसदेच्या समितीद्वारे प्रदान केला जाईल. तेव्हापासून, इतर पाच पुरस्कार स्टॉकहोम (स्वीडन) येथे प्रदान केले जात आहेत. तर शांतता पुरस्कार ओस्लो (नॉर्वे) येथे प्रदान केला जात आहे. दुसऱ्या शब्दांत नोबेलचा आत्मा दोन देशांमध्ये विभागलेला आहे. स्वीडनमध्ये विज्ञान आणि कल्पना आणि नॉर्वेमध्ये शांतता..Donald Trump यांचे Nobel चे स्वप्न धुळीस मिळाले; व्हाईट हाऊसचा संताप उफाळला, पहिली प्रतिक्रिया समोर, म्हणाले....ट्रम्प यांचे नोबेल स्वप्न२०२५ च्या नोबेल शांतता पुरस्काराच्या घोषणेपूर्वी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे नाव वारंवार माध्यमांमध्ये चर्चेत आले. व्हाईट हाऊसच्या सूत्रांनी असेही सूचित केले की, राष्ट्राध्यक्षांनी वैयक्तिकरित्या अनेक देशांच्या नेत्यांकडून नामांकनासाठी पाठिंबा मागितला होता. ट्रम्प यांनी दावा केला की, त्यांनी इस्रायल आणि हमासमधील युद्धबंदीमध्ये भूमिका बजावली. .युक्रेन-रशिया चर्चांना गती दिली आणि आशियामध्ये स्थिरता आणण्यासाठी संरक्षण करारांना पुढे ढकलले. अमेरिकेचे वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक यांनी ट्रम्पचे कौतुक करताना म्हटले की, "राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी आधुनिक इतिहासात जागतिक स्थिरतेसाठी कोणापेक्षाही जास्त काम केले आहे. ते नोबेलला पात्र आहेत." पण जेव्हा नॉर्वेजियन नोबेल समितीने नावे जाहीर केली तेव्हा ट्रम्प यांचे नाव तिथे नव्हते. व्हेनेझुएलाच्या विरोधी पक्षनेत्या मारिया कोरिना मचाडो यांना नोबेल शांतता पुरस्कार-२०२५ मिळाला. अमेरिकन माध्यमांनी याला ट्रम्पसाठी राजकीय धक्का म्हटले..न्यू यॉर्क टाईम्सने लिहिले की, ट्रम्प यांनी नोबेलसाठी खूप लॉबिंग केले परंतु राजकीय शक्तीला नव्हे तर नैतिक धैर्याला बक्षीस देणाऱ्या समितीला पटवून देण्यात ते अयशस्वी झाले. नोबेल समितीशी संबंधित लोकांचा असा विश्वास होता की ट्रम्प यांचे उपक्रम अद्याप कायमस्वरूपी शांततेत रूपांतरित झालेले नाहीत. त्यांची धोरणे, विशेषतः स्थलांतर, हवामान आणि परराष्ट्र धोरण, फूट पाडणारी आहेत..मारिया कोरिना मचाडो कोण आहेत?मारिया कोरिना मचाडो ही व्हेनेझुएलाच्या विरोधी नेत्या आहे. ज्यांनी तिच्या देशात लोकशाहीसाठी वर्षानुवर्षे लढा दिला आहे. जेव्हा सरकारने प्रेस स्वातंत्र्य आणि निवडणूक पारदर्शकतेवर कडक कारवाई केली तेव्हा मचाडो यांनी शांततापूर्ण निदर्शने आणि संघटनांद्वारे लोकांचा आवाज उठवला. नोबेल समितीने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, "शांततापूर्ण मार्गाने लोकशाहीचे रक्षण करण्यासाठी मारिया कोरिना मचाडो यांनी असाधारण धैर्य आणि लवचिकता दाखवली आहे.".म्हणजेच नोबेलचा संदेश स्पष्ट होता की, सत्तेचे राजकारणावर वर्चस्व असले तरी शांती संयम आणि तत्त्वाचे प्रतिफळ देते. मारियाचा विजय केवळ एका व्यक्तीचा विजय नसून लोकशाही मूल्यांचा विजय मानला जात आहे. अमेरिकेत ट्रम्प समर्थक याला राजकीय पक्षपात म्हणत आहेत. फॉक्स न्यूजने याला व्हाईट हाऊसचा राजकीय अपमान म्हटले आहे..आता प्रश्न असा उद्भवतो की, नोबेल समिती अमेरिकेच्या दबावापुढे झुकली का? विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की, उलट घडले आहे. नोबेल समितीने असा संदेश दिला की, पुरस्कार कोणत्याही सत्ताकेंद्राच्या प्रभावाखाली येणार नाही. नोबेलचे तत्वज्ञान प्रचाराशिवाय शांतता आहे. दुसरीकडे जगात अनेक बदल झाले आहेत. रशिया-युक्रेन आणि गाझा संघर्ष, चीनची आक्रमक धोरणे आणि पश्चिम ब्लॉकची तुटलेली एकता यामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारण गुंतागुंतीचे झाले आहे. अशा परिस्थितीत, शांतता म्हणजे केवळ युद्धबंदी नाही - तर लोकशाही, मानवी हक्क आणि सामाजिक समानतेचे संरक्षण देखील आहे..या संदर्भात, डोनाल्ड ट्रम्प यांचा राग समजण्यासारखा आहे. त्यांनी आशा वाढवली, कठोर परिश्रम केले आणि प्रचार केला. पण नोबेल परीक्षेत, सत्तेचा नव्हे त 