Donald Trump: इराणचे सर्वोच्च नेते एवढे शांत का आहेत? डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धमक्यांना उत्तर का देत नाहीत? नेमकी रणनीती कोणती?

Iran Foreign Policy Structure: डोनाल्ड ट्रम्प हे मागच्या दोन-तीन दिवसांपासून इराणला सातत्याने धमक्या देत नाही. केवळ धमक्याच नाही तर अमेरिकेने इराणवर मोठे हल्लेदेखील सुरु केले आहेत. ट्रम्प यांच्या या धमक्यांना इराणचे सर्वोच्च नेते का उत्तर देत नाहीत? असा प्रश्न जागतिक स्तरावर उपस्थित होतोय. .इराणचे राष्ट्राध्यक्ष, परराष्ट्रमंत्री अब्बास अरागची किंवा सर्वोच्च नेते मोजतबा खामेनेई हे अमेरिकेच्या धमक्यांना थेट उत्तर न देता संसदेचे स्पीकर मोहम्मद बागेर कालिबाफ यांच्याकडून उत्तरं दिली जात आहेत. यामागे अत्यंत विचारपूर्वक आखलेली राजकीय आणि राजनैतिक रणनीती आहे..Video : १५ चेंडूंत ७० धावा अन् शतक! वैभव सूर्यवंशीच्या 'भीडू'ची दहशत; २० वर्षीय पोरानं Mumbai Indians च्या संघाला दिला चोप .नेमकी योजना काय?या संपूर्ण संघर्षात आणि इराण-अमेरिका दरम्यान सुरू असलेल्या पडद्यामागील किंवा मध्यस्थीच्या चर्चांमध्ये इराणचे चीफ निगोशिएटर मोहम्मद बागेर कालिबाफ हे इराणच्या वतीने मुख्य संवादकाची भूमिका बजावत आहेत. इराणच्या राजकीय व्यवस्थेत सर्वोच्च नेते मोजतबा खामेनेई हे सर्वात उच्च पदावर आहेत. ट्रम्प यांच्यासारख्या नेत्यांच्या उग्र किंवा वैयक्तिक विधानांना सर्वोच्च नेत्यांनी थेट उत्तर दिल्यास त्यांच्या पदाची गरिमा कमी होऊ शकते. परराष्ट्रमंत्री अब्बास अरागची किंवा राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेजेश्कियन यांनी थेट आक्रमक किंवा टोकाचे विधान केल्यास दोन्ही देशांमधील राजनैतिक संबंध आणि चर्चा अधिकृत पातळीवर पूर्णपणे बंद होऊ शकतात. याउलट, संसदेचे स्पीकर हे थेट प्रशासकीय प्रमुख नसल्याने त्यांच्या विधानामुळे आक्रमक उत्तरही दिले जाते आणि भविष्यातील चर्चेचा मार्गही पूर्णपणे बंद होत नाही. डोनाल्ड ट्रम्प यांचा बोलण्याचा अंदाज बऱ्याचदा आक्रमक आणि थेट असतो. कालिबाफ हे लष्करी पार्श्वभूमीचे असले तरी ते वैचारिकदृष्ट्या लवचिक मानले जातात. ते ट्रम्प यांना त्यांच्याच भाषेत कडक उत्तर देतात. असं असलं तरी कालिबाफ यांची शैली अधिकृत पातळीवर थेट युद्ध भडकवणारा किंवा आंतरराष्ट्रीय तणाव कमालीचा वाढवणारी नसते. इराणच्या संसदेत कट्टरपंथी आणि सुधारवादी असे दोन्ही गट आहेत. स्पीकर हा संपूर्ण मजलिसचा प्रतिनिधी मानला जातो. त्यामुळे कालिबाफ यांच्या माध्यमातून उत्तर दिल्यास संपूर्ण इराण आणि तिथल्या सर्व विचारधारा ट्रम्प यांच्या भूमिकेच्या विरोधात एकत्र आहेत, असा संदेश अमेरिकेला मिळतो आणि देशांतर्गत राजकारणातही समतोल राखला जातो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.