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Donald Trump: इराणचे सर्वोच्च नेते एवढे शांत का आहेत? डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धमक्यांना उत्तर का देत नाहीत? नेमकी रणनीती कोणती?

Why the Iranian Parliament Speaker delivers key foreign policy statements and counter-responses to external communications: परराष्ट्रमंत्री अब्बास अरागची किंवा सर्वोच्च नेते मोजतबा खामेनेई हे अमेरिकेच्या धमक्यांना थेट उत्तर न देता संसदेचे स्पीकर मोहम्मद बागेर कालिबाफ यांच्याकडून उत्तरं दिली जात आहेत.
Mojtaba Khamenei

Mojtaba Khamenei

esakal

संतोष कानडे
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Iran Foreign Policy Structure: डोनाल्ड ट्रम्प हे मागच्या दोन-तीन दिवसांपासून इराणला सातत्याने धमक्या देत नाही. केवळ धमक्याच नाही तर अमेरिकेने इराणवर मोठे हल्लेदेखील सुरु केले आहेत. ट्रम्प यांच्या या धमक्यांना इराणचे सर्वोच्च नेते का उत्तर देत नाहीत? असा प्रश्न जागतिक स्तरावर उपस्थित होतोय.

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