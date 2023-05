By

मुंबई : हेन्री ड्युनंट यांच्या जयंतीनिमित्त दरवर्षी ८ मे रोजी जागतिक रेडक्रॉस दिवस साजरा केला जातो. जागतिक रेड क्रॉस दिवस हा रेड क्रेसेंट दिवस म्हणूनही ओळखला जातो.

हेन्री ड्युनंट हे रेड क्रॉसच्या आंतरराष्ट्रीय समितीचे संस्थापक आणि नोबेल शांतता पुरस्काराचे पहिले प्राप्तकर्ता आहेत. हा दिवस आंतरराष्ट्रीय रेडक्रॉस आणि रेड क्रिसेंट चळवळीच्या तत्त्वांबद्दल जनजागृती करण्यासाठी आणि जगभरात त्यांचे मानवतावादी कार्य पसरवण्यासाठी एक व्यासपीठ म्हणून काम करतो. (why is the international Red Cross Day celebrated )

जागतिक रेडक्रॉस दिनाचा इतिहास

८ मे १९४८ रोजी हेन्री ड्युनंट यांच्या वाढदिवसाच्या स्मरणार्थ जागतिक रेड क्रॉस दिवसाची स्थापना करण्यात आली. १९४६ मध्ये लीग ऑफ रेडक्रॉस सोसायटीजने अभ्यास केलेला टोकियो ठराव दोन वर्षांनंतर स्वीकारण्यात आला, परिणामी आंतरराष्ट्रीय फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस आणि रेड क्रिसेंट सोसायटीजची निर्मिती झाली.

या ठरावात दरवर्षी जागतिक रेडक्रॉस दिन साजरा करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. कालांतराने, इव्हेंटचे अधिकृत शीर्षक विकसित झाले, "जागतिक रेड क्रॉस आणि रेड क्रेसेंट डे" १९८४ मध्ये अधिकृतपणे स्वीकारण्यात आले.

जागतिक रेडक्रॉस दिनाचे महत्त्व

जागतिक रेडक्रॉस दिनाचे उद्दिष्ट रेडक्रॉस आणि रेड क्रिसेंट चळवळीने जागतिक स्तरावर केलेल्या मानवतावादी कार्याचा सन्मान करणे हा आहे. हे संस्थेची तत्त्वे, ध्येय आणि क्रियाकलापांबद्दल जागरूकता वाढवण्याची तसेच तिचे स्वयंसेवक आणि कर्मचारी यांचे समर्पण आणि धैर्य ओळखण्याची संधी म्हणून काम करते.

जागतिक रेडक्रॉस दिवस हा संकटाच्या काळात मानवता, करुणा आणि एकता यांचे महत्त्व लक्षात आणून देणारा आहे. हे रेडक्रॉस आणि रेड क्रेसेंट चळवळीने मानवतावादी सहाय्य प्रदान करण्यात आणि जगभरातील मानवतावादी मूल्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी बजावलेल्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेवर प्रकाश टाकते.

नॅशनल रेडक्रॉस आणि रेड क्रेसेंट सोसायटीज, इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस आणि रेड क्रेसेंट सोसायटीज (IFRC) आणि ICRC द्वारे दरवर्षी ८ मे रोजी जागतिक रेडक्रॉस दिनानिमित्त विविध कार्यक्रम आणि उपक्रम आयोजित केले जातात.

या क्रियाकलापांमध्ये रक्तदान अभियान, प्रथमोपचार प्रशिक्षण सत्रे, जनजागृती मोहीम आणि उत्कृष्ट स्वयंसेवक आणि मानवतावादी कामगिरीची ओळख यांचा समावेश असू शकतो.