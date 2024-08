ग्लोबल

Volodymyr Zelensky: युक्रेनचे अध्यक्ष झेलेन्स्की कायम टी-शर्ट का घालतात? त्रिशुळासारख्या चिन्हाचं काय आहे सिक्रेट?

Volodymyr Zelensky wearing same t shirt What is secret: झेलेन्स्की यांचे अनेक फोटो समोर आले आहेत. या सर्व फोटोमध्ये झेलेन्स्की हे एका ऑलिव ग्रीन कलरच्या टी-शर्टमध्ये किंवा जॅकेट, ट्राऊजरमध्ये दिसले आहेत.