अमेरिकेनं व्हेनेझुएलावर का केला हल्ला? ड्रग्जवरून आरोप पण कारण वेगळंच, जगातला १८ टक्के...

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शनिवारी सोशल मीडियावर केलेल्या एका पोस्टनं जगभरात खळबळ उडाली. त्यात म्हटलं होतं की, व्हेनेझुएलाचे राष्ट्रपती मादुरो आणि त्यांच्या पत्नीला ताब्यात घेण्याची धाडसी मोहीम यशस्वीपणे पूर्ण झालीय. ट्रम्प यांच्या या पोस्टनं सर्वांनाच धक्का बसला. जगासाठी हा अचानक केलेला हल्ला आणि कारवाई असली तरी याची तयारी अमेरिकेकडून गेल्या पाच महिन्यांपासून केली जात होती. ऑपरेशन एब्सॉल्यूट रिजॉल्व असं या मोहिमेला नाव देण्यात आलंय..शनिवारी अमेरिकेच्या डेल्टा फोर्सने काही मिनिटात मादुरो यांच्यासह पत्नीला ताब्यात घेतलं. गुप्तचर यंत्रणांपासून डेल्टा फोर्सपर्यंत निवडक जवानांनी ऑगस्ट २०२५ पासून याचा सराव केला होता. यासाठी मादुरो जिथं राहत होते त्या निवासस्थानासारखी रचना तयार केली गेली होती..सीआयएकडून ठोस माहिती आणि डेल्टा फोर्सची तयारी होताच ट्रम्प यांनी या मोहिमेला हिरवा झेंडा दाखवला होता. चार दिवसांपूर्वीच ट्रम्प यांनी मंजुरी दिली होती. मात्र खराब हवामानामुळे कारवाई शनिवारपर्यंट टळली होती. ट्रम्प म्हणाले की, सेफ हाऊसमध्ये राहणारे मादुरो यांनी स्टीलच्या भक्कम दरवाजामागे असणाऱ्या खोलीत लपण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांचा हा प्रयत्न लष्करानं हाणून पाडला..१५० विमानं, ३० मिनिटात व्हेनेझुएलाच्या राष्ट्रपतींना पत्नीसह बेडरूममधून उचललं; अमेरिकेच्या हल्ल्यात ४० जणांचा मृत्यू.सीआयएकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे डेल्टा फोर्सने मादुरो यांच्या सेफ हाऊसची प्रतिकृती उभारली होती. यानंतर जवानांनी या सेफ हाऊसमध्ये घुसण्याचा आणि मादुरोंना ताब्यात घेण्याचा सराव अनेकदा केला. वेगवेगळ्या पद्धती आणि संभाव्य अडचणी याचा विचार करून हा सराव करण्यात आला होता..व्हेनेझुएलावर हल्ल्याआधी अमेरिकेकडून समुद्रात लष्कर तैनात करण्यात आलं होतं. एक विमानवाहू नौका, ११ युद्धनौका, १२ पेक्षा जास्त एफ ३५ विमानं पाठवली होती. जवळपास १५ हजारांपेक्षा जास्त सैन्य पाठवण्यात आलं होतं. मोहिम सुरू झाली तेव्हा काराकसला पोहोचलेल्या डेल्टा फोर्ससोबत एफबीआयची टीमही होती. या मोहिमेत एजंटकडून मादुरोंचा नेमका ठावठिकाणा पाठवत राहिला..अमेरिकेनं व्हेनेझुएलावर हल्ल्याची जी कारणं सांगितली आहेत ती अनेक राजकीय तज्ज्ञांनी चुकीची असल्याचं म्टलंय. अमेरिकेची ही कारवाई आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या विरोधात तर आहेच पण त्यांच्या उद्देशावरही शंका आहे. अमेरिकेला तिथं त्यांच्या इशाऱ्यावर चालणारं सरकार स्थापन करायचं असल्याचा दावा काहींनी केलाय..निकोलस मादुरो हे अनधिकृत ड्रग्ज व्यवसायाला खतपाणी घालत असल्याचे आरोप केले जात आहेत. यामुळे अमेरिकेच्या सुरक्षेला धोका असल्याचा दावा करण्यात येतेय. म्हणूनच अमेरिका गेल्या काही काळापासून व्हेनेझुएलाच्या किनारपट्टी भागात हल्ले करत होते. यात १०० पेक्षा जास्त लोकांचा मृत्यूही झालाय. तर अनेक युद्धनौका आणि तेलवाहू जहाजं जप्त केली गेली होती..तेलाच्या व्यवसायातून मिळणारे पैसे ड्रग्जच्या धंद्यात वापरले जात असल्याचा आरोप केला गेलाय. मात्र या आरोपांला सिद्ध करण्यासाठी अमेरिकेकडे ठोस पुरावे नाहीत. फक्त ड्रग्ज व्यवसायामुळे हा हल्ला केलाय यावर विश्वास नसल्याचं अनेकांनी म्हटलंय. अमेरिकेला त्यांचं वर्चस्व स्थापन करायचंय आणि त्यामुळेच अशा कारवाया ट्रम्प करत आहेत..व्हेनेझुएलातून अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणावर घुसखोरी होते. ती रोखण्यासाठी ट्रम्प यांना मादुरोंना सत्तेतून पायऊतार करणं महत्त्वाचं होतं. आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे तज्ज्ञ माजी राजदूत सज्जनहार यांनी सांगितलं की, ज्या पद्धतीने व्हेनेझुएलावर हल्ला केला आणि एका राष्ट्रपतीसह त्यांच्या पत्नीला अटक केली त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कायदा परवानगी देत नाही. कोणत्याही देशाच्या स्वायत्तता आणि सुरक्षेला हानी पोहोचवण्याची कुणालाच परवानगी नाही. आता हे प्रकरण संयुक्त राष्ट्रात जाईल असं माजी राजदूत अशोक सज्जनहार यांनी म्हटलंय..व्हेनेझुएलाकडे ३०३ अब्ज बॅरेल कच्चं तेल आहे. जगातील एकूण तेलसाठ्याच्या जवळपास १८ टक्के इतकं हे प्रमाण आहे. सौदी अरेबियाकडे १६७.२ बिलियन बॅरेल आणि अमेरिकेकडं फक्त ५५ बिलियन बॅरेल तेल आहे. व्हेनेझुएलाच्या तुलनेत हे पाच पट कमी आहे. इतका तेलाचा साठा असूनही व्हेनेझुएलात प्रचंड गरीबी आहे. इथलं तेल हेवी क्रूड ऑइल आहे. मधासारखं दाट आणि चिकट असं तेल जमिनीतून काढणं कठीण आणि खर्चिक आहे. यासाठी अद्ययावत तंत्रज्ञान आणि मोठ्या गुंतवणूकीची गरज आहे. या तेलांच्या साठ्यासाठी ड्रग्जच्या नावावर अमेरिकेकडून कारवाई केली जात असल्याचंही म्हटलं जातंय..