व्हेनेझुएलाच्या राष्ट्रपतींचा खटला ९२ वर्षीय न्यायाधीशांसमोर, अमेरिकेत जज निवृत्त का होत नाहीत? वयोमर्यादेची अटच नाही

व्हेनेझुएलाचे राष्ट्रपती निकोलस मादुरो यांना अमेरिकेन लष्कराने ताब्यात घेतल्यानं सोमवारी न्यायालयात हजर करण्यात आलं. न्यूयॉर्क कोर्टात त्यांच्यावर खटला सुरू आहे. या खटल्याची सुनावणी ९२ वर्षीय वरिष्ठ न्यायमूर्ती एल्विन हेलरस्टीन हे करत आहेत. एल्विन यांच्या वयामुळे पुन्हा एकदा अमेरिकेतली न्यायमूर्ती आणि त्यांच्या वयाची चर्चा सुरू झाली आहे. अमेरिकेत अनेकदा ८० ते ९० वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेले न्यायाधीश खटल्याची सुनावणी करत असल्याचं दिसतं. तिथं न्यायाधीशांना निवृत्तीची वयोमर्यादा नाहीय. यामागे संविधान, कायदा आणि राजकारण अशी तिन्हींची भूमिका आहे..अमेरिकेच्या संविधानानुसार फेडरल जज मरेपर्यंत पदावर राहू शकतात. फक्त अट एकच आहे की त्यांचं आचरण योग्य असावं. जोपर्यंत न्यायाधीशांवर कोणतेही गंभीर आरोप सिद्ध होत नाहीत तोपर्यंत ते न्यायाधीश म्हणून काम करू शकतात..बिनविरोधवर टांगती तलवार, ६९ प्रकरणी चौकशी होणार; नव्यानं निवडणूक? मनसेच्या याचिकेनंतर आयोग अॅक्शन मोडवर.तीन कारणं१. राजकीय दबावातून स्वातंत्र्य - न्यायाधीशांना भीती नसते की सरकार किंवा राष्ट्राध्यक्ष त्यांना पदावरून हटवतील.२. निष्पक्ष निर्णय - न्यायाधीश त्यांचे निर्णय हे मत, निवडणूक किंवा सरकारला खूश करण्यासाठी करत नाहीत.३. न्यायव्यवस्थेचं स्वातंत्र्य - न्यायालयाला प्रशासन आणि संसदेपासून वेगळं आणि भक्कम ठेवणं..सीनियर स्टेटसवृद्ध झालेल्या न्यायाधीशांकडे सीनियर स्टेटस असतं. यात न्यायाधीशांना कमी खटल्यांच्या सुनावणीची सूट असते. ते फक्त मोठे खटले सुनावणीला घेऊ शकतात. व्हेनेझुएलाच्या राष्ट्रपतींच्या खटल्याची सुनावणी करणारे न्यायाधीश एल्विन हेलरस्टीन यांनीही २०११ मध्ये सीनियर स्टेटस घेतलं. आजही ते मोठ्या खटल्यांची सुनावणी करतायत..जगभरात कशी स्थिती?भारतात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ६५ व्या वर्षी निवृत्त होतात. तर उच्च न्यायालयात हीच वयोमर्यादा ६२ वर्षे आहे. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयानं न्यायाधीशांच्या निवृत्तीचं वय निश्चित केलेलं नाही. न्यायाधीशांचं वय कितीही असलं तरी त्यांनी स्वातंत्र्यावर भर दिलाय. जगभरात बहुतांश देशांच्या न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांच्या निवृत्तीचं वय ६० ते ७५ वर्षे इतकं आहे. ऑस्ट्रेलियाने १९७७ मध्ये आजीवन न्यायमूर्ती राहण्याची तरतूद रद्द केली होती. तर जपानमध्ये हेच वय ७० वर्षे इतकं आहे. बेल्जियम आणि न्यूझीलंडमध्येही वयोमर्यादा लागू आहे..