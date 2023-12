13 डिसेंबरपर्यंत संसदेवर हल्ला करणार; खलिस्तानी दहशतवादी पन्नुची पुन्हा भारताला धमकी

नवी दिल्ली- खलिस्तानी दहशतवादी आणि सिख फॉर जस्टिसचा प्रमुख गुरपतवंत सिंग पन्नू याने पुन्हा एकदा भारतावर आगपाखड केली आहे. त्याने एक व्हिडिओ प्रसिद्ध केला असून भारताच्या संसदेवर १३ डिसेंबर किंवा त्याआधी हल्ला करण्याची धमकी दिली आहे. त्यामुळे भारतीय एजेन्सी हायअलर्ट झाल्या आहेत. (Will attack Indian Parliament on or before December 13 Khalistani terrorist Gurpatwant Singh Pannun fresh threat)

१३ डिसेंबर २००१ रोजी पाकिस्तानच्या अतिरेक्यांनी संसदेवर हल्ला केला होता. याच दिवशी किंवा याआधी पन्नूने संसदेवर पुन्हा हल्ला करण्याची धमकी दिली आहे. प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या व्हिडिओमध्ये २००१ संसद हल्ल्यातील दोषी अफजल गुरु याचे पोस्टर आणि 'दिल्ली बनेगा खलिस्तान' शिर्षक वापरण्यात आले आहे.