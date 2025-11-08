ग्लोबल

Mystery House: गोष्ट आत्म्यांसाठी बांधलेल्या घराची; १६० खोल्या अन् १० हजार खिडक्या... काय आहे इतिहास?

Enigmatic Winchester Mystery House with 160 Rooms and 10,000 Windows: या घराचा नेमका इतिहास काय आहे? घरामध्ये एवढ्या खोल्या कशासाठी बांधलेल्या होत्या? अनेकांना याबद्दल उत्सुकता आहे.
संतोष कानडे
Updated on

अमेरिकेतल्या कॅलिफोर्निया येथे बांधलेलं विंचेस्टर मिस्ट्री हाऊस ही एक केवळ हवेली नाही तर रहस्यमय गोष्टींचं उगमस्थान आहे. हवेलीतल्या पायऱ्या कुठेच पोहोचत नाहीत, दरवाजे अचानक भितींवर आदळतात आणि शेकडो खोल्या असलेलं हे भुलभुलैया देशातलं सगळ्यात प्रसिद्ध घर ठरलं आहे.

america
History
