Mystery House: गोष्ट आत्म्यांसाठी बांधलेल्या घराची; १६० खोल्या अन् १० हजार खिडक्या... काय आहे इतिहास?

अमेरिकेतल्या कॅलिफोर्निया येथे बांधलेलं विंचेस्टर मिस्ट्री हाऊस ही एक केवळ हवेली नाही तर रहस्यमय गोष्टींचं उगमस्थान आहे. हवेलीतल्या पायऱ्या कुठेच पोहोचत नाहीत, दरवाजे अचानक भितींवर आदळतात आणि शेकडो खोल्या असलेलं हे भुलभुलैया देशातलं सगळ्यात प्रसिद्ध घर ठरलं आहे..अमेरिकेतल्या सॅन जोस, कॅलिफोर्निया इथल्या विंचेस्टर मिस्ट्री हाऊसला भुताने झपाटलेला बंगला म्हटलं जातं. या घरात अशा पायऱ्या आहेत ज्या कधीच संपत नाहीत आणि कुठेच पोहोचत नाहीत. अनेक छुपे रस्ते आणि घराचं डिझाईन इतिहासाचे दाखले देतात. ही एक व्हिटोरियन काळतली हवेली आहे. या हवेलीची छबी भुतकाळाशी जोडलेली आहे. अंधश्रद्धा, दुःख आणि कित्येक वर्ष जुन्या गोष्टींचा यात समावेश आहे. त्यामुळेच आजही लोक या हवेलीला त्याच जुन्या गोष्टींवरुन ओळखतात..विंचेस्टर मिस्ट्री हाऊसचे कार्यकारी संचालक वाल्टर मॅग्नसन संगतात की, १९२३ पासून जगभरातून लोक हवेली बघण्यासाठी येतात. या हवेलीच्या रहस्यमयी गोष्टी जाणून घेण्यासाठी लोक उत्सुक असतात.१८६६ मध्ये सारा विंचेस्टर नावाच्या एका महिलेची नुकतीच जन्मलेली मुलगी एब्बीचा मृत्यू झाला. त्यानंतर १८८१ मध्ये तिच्या पतीचा मृत्यू झाला. पुढे नैराश्येत गेलेल्या साराने आपली सगळी मालमत्ता विकून टाकली. तिच्याकडे भरपूर मालमत्ता होती. मात्र घरात सोबत राहण्यासाठी कुणीही नव्हतं..१८८४ मध्ये साराने कॅलिफोर्नियातल्या सांता क्लारा घाटीमध्ये एक अर्धवट आठ खोल्यांचं फार्महाऊस विकत घेतलं. १९२२ मध्ये साराच्या मृत्यूपर्यंत या घराचे निर्माणकार्य सुरुच होतं. कुठलं डिझाईन नाही की कोणता मास्टरप्लान नाही. तरीही २४ हजार स्केअरफूटाचं हे घर एका भुलभुलैय्यामध्ये बदललं गेलं..या हवेलीमध्यै १६० खोल्या, १० हजार खिडक्या आणि २ हजार दरवाजे होते. शिवाय अगणित वास्तुशिल्पीय वैविध्य होतं. हे सुंदर आणि देखणं घर उभं राहिलं होतं. सारा जेव्हा जिवंत होती तेव्हा लोक म्हणायचे, विंचेस्टर रायफलींनी मारल्या गेलेल्या लोकांच्या आत्म्यांना प्रसन्न करण्यासाठी ती हे घर बांधत आहे. त्यामुळेच या घराला भूतांचा बंगला म्हटलं जाऊ लागलं. आजही या घराची हीच ओळख आहे..