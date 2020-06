पोलिसांनी दुचाकीला बांधून महिलेला नेले फरफटत...

नैरोबी (केनिया): पोलिसांनी एका महिलेला दुचाकीला बांधले आणि फरफटत नेल्याची घटना येथे घडली. संबंधित व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर खळबळ उडाली. यानंतर पोलिसांवर कारवाई करण्यात आली.

Detectives arrest 3 officers after video of woman being whipped and dragged while tied on a motorbike in Kuresoi, Nakuru goes viral. #MercyCherono

नैरोबीच्या कुरेसोई मध्ये ही माणुसकीला काळीमा फासणारी धक्कादायक घटना घडली आहे. केनियाच्या पोलिसांनी एका महिलेला दुचाकीच्या मागे बांधले आणि फरफटत नेले. शिवाय, अन्य पोलिस 21 वर्षीय महिलेला मारहाण करताना दीड मिनिटांच्या व्हिडिओमध्ये दिसत होते. व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर प्रशासनाने या प्रकरणाची दखल घेत तीन पोलिसांवर कारवाई करत त्यांना अटक केली.

THREE @PoliceKE officers were yesterday arrested by @DCI_Kenya Detectives following circulation of a video depicting a woman being whipped & dragged on a motorbike in Kuresoi South Sub-County.

The suspects are in lawful custody helping with further investigations into the matter pic.twitter.com/yx4eXA8a9D

— DCI KENYA (@DCI_Kenya) June 11, 2020