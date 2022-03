फिनलँड जगातील सर्वात आनंदी देश; पाकिस्तान भारतापेक्षा जास्त आनंदी | World Happiness Index

By

World Happiness Index: संयुक्त राष्ट्राने जगातील सर्वात आनंदी देशांची यादी नुकतीच जाहीर केली आहे. या यादीत फिनलँड सलग पाचव्या वर्षी जगातील सर्वात आनंदी आणि सुखी देश ठरला आहे. संयुक्त राष्ट्राकडून जारी करण्यात आलेल्या रिपोर्टनुसार फिनलँडला जगातील सर्वांत सुखी देशाचा मान मिळाला आहे. संयुक्त राष्ट्राकडून जारी करण्यात आलेल्या या यादीत भारत 136 व्या स्थानी आहे. (Finland at top, india on 136th place in World Happiness Index)

संयुक्त राष्ट्रांनी जाहीर केलेल्या वर्ल्ड हॅपिनेस इंडेक्समध्ये फिनलंडला सलग पाचव्या वर्षी जगातील सर्वात आनंदी देश ठरला आहे, तर दुसऱ्या स्थानावर डेन्मार्कचा समावेश आहे. आइसलँड, स्वित्झर्लंड आणि नेदरलँड हे देश अनुक्रमे तिसऱ्या, चौथ्या व पाचव्या स्थानी आहे. आर्थिक महासत्ता अमेरिका या क्रमवारीत 16 व्या आणि ब्रिटन 17 व्या क्रमांकावर आहे. या यादीत भारत 136 व्या क्रमांकावर आहे. गेल्या वेळी भारताचा क्रमांक 139 वा होता. तर अफगाणिस्तान जगातील सर्वात दु:खी देश आहे.

पाकिस्तान भारतापेक्षा आनंदी देश-

विशेष म्हणजे शुक्रवारी जाहीर झालेल्या या यादीत पाकिस्तान हॅपिनेस इंडेक्स यादीतील नंबर 121 व्या क्रमांकावर आहे. तर भारताचा क्रमांक 136 वा आहे. वर्ल्ड हॅपीनेस टेबलमध्ये सर्वात मोठी घसरण लेबनॉन, व्हेनेझुएला आणि अफगाणिस्तानच्या क्रमांकामध्ये झाली आहे. तालिबान पुन्हा सत्तेवर आल्यापासून युद्धग्रस्त अफगाणिस्तान यादीत सर्वात खालच्या नंबरवर आहे.