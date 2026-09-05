जगाचा नकाशा बदलणार; आफ्रिका दिसणार मोठा, युरोप-अमेरिकेचा आकार होणार कमी, भारताचा ठरावाला पाठिंबा?

जगाचा नकाशा पाहण्याची आणि विविध खंडांचा आकार समजून घेण्याची पद्धत बदलण्याची शक्यता आहे. संयुक्त राष्ट्र महासभेने शुक्रवारी अधिक अचूक भूभाग दर्शविणाऱ्या नव्या जागतिक नकाशाच्या वापरासंदर्भातील ठरावावर मतदान केले. या प्रस्तावानुसार तयार करण्यात आलेल्या नकाशात आफ्रिका पूर्वीच्या तुलनेत मोठा दिसणार आहे, तर उत्तर अमेरिका आणि युरोपचा आकार तुलनेने लहान दिसेल..नवीन नकाशाला ‘इक्वल अर्थ कार्टोग्राफिक प्रोजेक्शन’ असे संबोधले जाते. जगातील विविध खंड आणि प्रदेशांचे क्षेत्रफळ त्यांच्या वास्तविक आकाराच्या अधिक जवळपास दाखवणे हा या प्रक्षेपणामागील प्रमुख उद्देश आहे. भारतासह १६४ देशांनी या प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान केले. अमेरिकेने प्रस्तावाला विरोध केला, तर सहा देशांनी मतदानात सहभाग घेतला नाही..जुना मर्केटर नकाशा का बदलण्याची गरज?जगभरात दीर्घकाळ वापरल्या जाणाऱ्या मर्केटर प्रोजेक्शनची निर्मिती १५६९ मध्ये फ्लेमिश नकाशाकार गेरार्डस मर्केटर यांनी केली होती. सागरी नौकानयनासाठी हे प्रक्षेपण विशेषतः उपयुक्त ठरले होते. मात्र, पृथ्वीचा गोलाकार आकार सपाट नकाशावर दाखवताना या पद्धतीमध्ये भूभागाच्या आकारात विकृती निर्माण होते.मर्केटर नकाशात ध्रुवांच्या जवळील प्रदेश त्यांच्या प्रत्यक्ष क्षेत्रफळापेक्षा मोठे दिसतात. त्याउलट विषुववृत्ताच्या आसपासचे प्रदेश तुलनेने लहान भासतात. नव्या ‘इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन’मध्ये ही आकारमानातील विकृती कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. त्यामुळे विविध खंडांचे सापेक्ष क्षेत्रफळ अधिक अचूकपणे दाखवता येईल..भारतासह १६४ देशांचा पाठिंबासंयुक्त राष्ट्र महासभेतील मतदानात नव्या नकाशाच्या ठरावाला मोठा पाठिंबा मिळाला. एकूण १६४ देशांनी प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान केले, तर अमेरिकेने त्याला विरोध केला. सहा देशांनी मतदान केले नाही. हा ठराव कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक नसला तरी शिक्षणसंस्था, विविध संस्था आणि इतर ठिकाणी जगाचे अधिक अचूक नकाशे वापरण्यास सदस्य देशांना प्रोत्साहन देण्याचा त्यामागील उद्देश आहे.भारताने या ‘नकाशा दुरुस्ती’ ठरावाचे स्वागत केले आहे. संयुक्त राष्ट्रांमध्ये भारतीय राजनैतिक अधिकारी रघु पुरी यांनी समान-क्षेत्रफळ प्रक्षेपणाचे महत्त्व स्पष्ट केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या पद्धतीमुळे खंडीय आणि प्रादेशिक भूभागांचा परस्पर आकार तसेच क्षेत्रफळ अधिक अचूकपणे जतन केले जाते..इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांच्या नावावर मोठा विक्रम; पंतप्रधान मोदींनीही दिल्या शुभेच्छा, नेमकं काय म्हणाले?.मर्केटर नकाशावर तात्काळ बंदी नाहीसंयुक्त राष्ट्रांचा हा ठराव मंजूर झाल्याचा अर्थ मर्केटर प्रोजेक्शनवर तात्काळ बंदी येणार असा नाही. पारंपरिक मर्केटर नकाशाऐवजी ‘इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन’चा वापर करण्याचे आवाहन सदस्य देशांना करण्यात आले आहे. त्यामुळे भविष्यात शाळा, संस्था आणि इतर ठिकाणी वापरले जाणारे जगाचे नकाशे आजच्या तुलनेत वेगळे दिसण्याची शक्यता आहे..आफ्रिका मोठा का दिसणार?नव्या प्रक्षेपणामुळे आफ्रिकेचा आकार मर्केटर नकाशापेक्षा मोठा दिसतो. त्यामुळे या बदलाची विशेष चर्चा होत आहे. मात्र, नव्या नकाशाचा उद्देश केवळ आफ्रिकेला मोठे दाखवणे एवढाच नाही. जगातील सर्व खंडांच्या वास्तविक भूभागाचे क्षेत्रफळ अधिक अचूकपणे मांडणे आणि पारंपरिक नकाशातील आकारमानाची विकृती कमी करणे, हा या बदलामागील मुख्य हेतू आहे..Trishuli-3A Tunnel Rescue: ‘हरे कृष्ण’चा जप करताना जन्माष्टमी दिवशी सुटका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.