UAE Supports Iran : डोनाल्ड ट्रम्प यांना मोठा धक्का ! इराणच्या समर्थनार्थ पुढे आला 'हा' बलाढ्य देश, अमेरिकेबाबत घेऊ शकतो मोठा निर्णय

US Iran Tension : डोनाल्ड ट्रम्प वारंवार इराणविरुद्ध लष्करी कारवाईची धमकी देत आहेत. USS अब्राहम लिंकनसह अमेरिकन विमानवाहू ताफा पश्चिम आशियात तैनात आहे. अमेरिकेकडून अद्याप UAE च्या निर्णयावर कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया नाही.
US aircraft carrier USS Abraham Lincoln deployed in the Middle East amid escalating Iran–US tensions and UAE’s strategic decision.

इराणसोबत वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर संयुक्त अरब अमिरातीने (UAE) अमेरिकेला मोठा धक्का दिला आहे. UAE ने अमेरिकेला इराणविरुद्ध त्यांच्या हवाई क्षेत्राचा वापर करण्यास बंदी घातल्याचे वृत्त आहे. सध्या, अमेरिकेकडून कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प वारंवार इराणविरुद्ध लष्करी कारवाईची धमकी देत ​​आहेत.

