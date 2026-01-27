UAE Supports Iran : डोनाल्ड ट्रम्प यांना मोठा धक्का ! इराणच्या समर्थनार्थ पुढे आला 'हा' बलाढ्य देश, अमेरिकेबाबत घेऊ शकतो मोठा निर्णय

इराणसोबत वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर संयुक्त अरब अमिरातीने (UAE) अमेरिकेला मोठा धक्का दिला आहे. UAE ने अमेरिकेला इराणविरुद्ध त्यांच्या हवाई क्षेत्राचा वापर करण्यास बंदी घातल्याचे वृत्त आहे. सध्या, अमेरिकेकडून कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प वारंवार इराणविरुद्ध लष्करी कारवाईची धमकी देत आहेत..युएईच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने सोमवारी सांगितले की ते इराणविरुद्ध कोणत्याही शत्रुत्वपूर्ण लष्करी कारवाईसाठी त्यांचे हवाई क्षेत्र, प्रदेश किंवा प्रादेशिक जलक्षेत्र वापरू देणार नाही. त्यांनी इराणशी असलेल्या मैत्रीबद्दलच्या आपल्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला. एका अधिकृत निवेदनात, परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की देश त्यांच्या सार्वभौमत्वाचे आणि प्रादेशिक अखंडतेचे रक्षण करण्यास वचनबद्ध आहे..अमेरिकन विमानवाहू जहाज मध्य पूर्वेत पोहोचलेUSS अब्राहम लिंकन आणि त्यांच्यासोबतच्या तीन युद्धनौका पश्चिम आशियात पोहोचल्या आहेत. यामुळे पुन्हा एकदा भीती निर्माण झाली आहे की इराणने निदर्शकांवर केलेल्या कारवाईला प्रतिसाद म्हणून राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प हवाई हल्ल्यांचे आदेश देऊ शकतात. .US Iran Conflict: जग युद्धाच्या उंबरठ्यावर! अमेरिकेची महाविनाशकारी युद्धनौका इराणसमोर, क्षणात युद्ध पेटण्याची भीती.गेल्या आठवड्यात अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एक विमानवाहू जहाज इराणकडे जात असल्याचे सांगितल्यापासून इराणमध्ये लष्करी कारवाईच्या शक्यतेबाबत अनिश्चितता कायम आहे, परंतु आशा व्यक्त केली आहे की त्याचा वापर करावा लागणार नाही..FAQs प्र.1: UAE ने अमेरिकेला नेमकी कोणती बंदी घातली आहे? उ: इराणविरुद्ध कोणत्याही लष्करी कारवाईसाठी UAE ने आपल्या हवाई क्षेत्राचा वापर करण्यास बंदी घातली आहे.प्र.2: UAE ने असा निर्णय का घेतला? उ: UAE ने इराणशी मैत्री आणि प्रादेशिक स्थैर्य राखण्याच्या वचनबद्धतेमुळे हा निर्णय घेतला आहे.प्र.3: डोनाल्ड ट्रम्प यांची भूमिका काय आहे? उ: ट्रम्प यांनी इराणविरुद्ध संभाव्य लष्करी कारवाईची धमकी वारंवार दिली आहे.प्र.4: अमेरिकेचा लष्करी ताफा सध्या कुठे आहे? उ: USS अब्राहम लिंकनसह अमेरिकेचा विमानवाहू ताफा पश्चिम आशियात तैनात आहे.प्र.5: या निर्णयावर अमेरिकेची प्रतिक्रिया काय आहे? उ: सध्या अमेरिकेकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही.प्र.6: या घडामोडींचा मध्य पूर्वेवर काय परिणाम होऊ शकतो? उ: तणाव वाढण्याची शक्यता असूनही, थेट युद्ध टाळण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे संकेत मिळतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.