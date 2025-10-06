जगातला सगळ्यात मोठा डॉन; 'मुळशी पॅटर्न'प्रमाणेच बकासूर झाला अन् अमेरिकेच्या जेलमध्ये तडफडून मेला

माफिया आणि अंडरवर्ल्डचं जग कायम रहस्य आणि रोमांचाने व्यापलेले असते. अमेरिकेच्या इतिहासात अनेक कुख्यात माफिया डॉन होऊन गेले. मात्र त्या सगळ्यांमध्ये एक नाव सर्वात पुढे होते, ते म्हणजे जॉन गॉटी. लोक त्याला Teflon Don म्हणून ओळखत होते. कारण त्याच्याविरोधात जेवढे गुन्हा दाखल झाले ते कोर्टात टिकले नाहीत. त्याच्यावरचा कोणताही गुन्हा सिद्ध होऊ शकला नाही. असं असलं तरी नशीब कायम साथ देत नाही. त्याच्या काळ्या कारनाम्यांपर्यंत कायद्याचा हात पोहोचलाच. .जॉन गॉटीचा जन्म २७ ऑक्टोबर १९४० रोजी न्यूयॉर्कच्या ब्रॉन्क्समध्ये झाला. गरीब कुटुंबातून आलेल्या गॉटीचं बालपण हालाखीत गेलं. आयुष्यातील संघर्षामुळे गॉटीने अत्यंत लहान वयात गुन्हेगारी जगताचा रस्ता निवडला. किशोरवयीन होईपर्यंत त्याने चोरी आणि अवैध धंद्यांमध्ये स्वतःचा बोलबाला केला होता..मुळशी पॅटर्नहळूहळू त्याचा संपर्क न्यूयॉर्कचं सगळ्यात शक्तिशाली माफिया कुटुंब गॅब्मिनो क्राईम फॅमिलीसोबत आला. इथून पुढे गॉटीने खऱ्या अर्थाने गुन्हेगारी विश्वात आपलं पाऊल घट्ट केलं. पुढे तो मोठा माफिया झाला. १९८५मध्ये त्याने गॅम्बिनो फॅमिलीचे बॉस पॉल कॅस्टेलानो याची हत्या केली. या घटनेने संपूर्ण न्यूयॉर्क हादरुन गेलं.पढे गॉटी गॅम्बिनो फॅमिलाचा म्होरक्या झाला. गॉटीचा दबदबा इतका होता की, तो खुलेआम मीडियासमोर उंची वस्त्र परिधान करुन येत असे. महागडे सूट, चमचमत्या कार्स आणि त्याच्यातला आत्मविश्वास त्याल ग्लॅमरस डॉन बनवित होता..१९८० आणि १९९०च्या सुरुवातीला गॉटीच्या विरोधात अनेक मोठ्या केस दाखल झाल्या. त्यात हत्या, जबरदस्तीने वसुली, अवैध धंदे, ड्रग्स तस्करी असे गंभीर आरोप त्याच्यावर लागले. परंतु प्रत्येकवेळी साक्षीदार साक्ष फिरवत आणि हा निर्दोष सुटत असे. त्यामुळेच मीडियाने त्याला Telfon Don असं नाव दिलं. याचा अर्थ असा डॉन ज्याच्यावर कुठलाच डाग लागत नाही. पुढे तो FBI साठी मोठं आव्हान बनला होता..एफबीआयच्या जाळ्यात अडकलागॉटीचा अहंकार त्याची कमजोरी बनला होता. तो आपल्या साथीदारांशी बोलताना आणि गप्पांमध्ये खुलेपणाने गुन्ह्यांबाबत बोलत असे. एफबीआयने गुप्त स्वरुपात अनेक ठिकाणी रेकॉर्डिंग डिव्हाईस लावले. त्यात गॉटीचा आवाज आणि त्याचे कारनामे रेकॉर्ड होऊ लागले. त्यावरुन १९९० मध्ये गॉटीला अटक झाली. यावेळी मात्र त्याच्याविरोधात तगडे पुरावे जमा झाले होते..१९९२ मध्ये आजन्म कारावासाची शिक्षा१९९२ मध्ये गॉटीला कोर्टाने आजीवन कारावासाची शिक्षा ठोठावली. गुन्ह्यांमध्ये खून, खुनाचा कट रचणे, जबरदस्तीने वसुली करणे आणि गुन्हेगारी कृत्यांमध्ये तो दोषी आढळला. कोर्टाने त्याला आजन्म कारावासाची शिक्षा दंड केला. जेलमध्ये असताना त्याला गळ्याचा कॅन्सर झाला. दीर्घकाळ आजारपणानंतर १० जून २००२ रोजी जॉन गॉटीचा मृत्यू झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.