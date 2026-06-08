Red Sea tension: लाल समुद्रात इस्रायली जहाजांना बंदी! हूती बंडखोरांचा मोठा निर्णय; दिसताच हल्ला करण्याची धमकी

येमेनच्या मोठ्या भागावर नियंत्रण असलेल्या इराण-समर्थित हूती बंडखोरांनी लाल समुद्रात इस्रायलशी संबंधित जहाजांची संपूर्ण नाकेबंदी जाहीर केली आहे. हूतींनी म्हटले आहे की, अमेरिका आणि इस्रायलच्या कारवायांना प्रत्युत्तर देण्याचा अधिकार ते राखून ठेवतात. आता इस्रायली जहाजे लष्करी लक्ष्य मानली जातील. शत्रूच्या प्रत्येक हालचालीला आमच्या सशस्त्र दलांकडून लक्ष्य केले जाईल.".इराणचा समावेश असलेल्या अमेरिका-इस्रायल संघर्षाला चौथा महिना सुरू होत असताना ही घोषणा करण्यात आली आहे. या प्रदेशातील वाढत्या तणावाचा परिणाम युद्धविराम आणि शांतता करारासाठी मध्यस्थी करण्याच्या प्रयत्नांवरही होत आहे. तांबडा समुद्र हा जगातील सर्वात महत्त्वाच्या सागरी व्यापारी मार्गांपैकी एक आहे. तो बाब-अल-मंदेब सामुद्रधुनीमार्गे एडनच्या आखाताला आणि हिंद महासागराला जोडतो. .India-Nepal Dispute: सीमा वादावर नेपाळचा मवाळ सूर! भारताविरोधात संघर्ष नव्हे, संवाद हवा, परराष्ट्र मंत्र्यांचं मोठं विधान.होर्मुझ सामुद्रधुनीतील वाढत्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, तेल आणि इतर वस्तूंच्या पुरवठ्यासाठी हा मार्ग अधिकच महत्त्वाचा बनला आहे. अहवालानुसार, इराण युद्धामुळे होर्मुझची सामुद्रधुनी जवळजवळ बंद झाली आहे. यामुळे अनेक मध्य पूर्वेकडील देशांना आपली उत्पादने जागतिक बाजारपेठेत पोहोचवण्यासाठी पर्यायी मार्गांचा शोध घेण्यास भाग पडले आहे. ऑक्टोबर २०२३ मध्ये गाझा युद्ध सुरू झाल्यानंतर हूतींनी इस्रायलशी संबंधित जहाजांवर हल्ले करण्यास सुरुवात केली..हूतींनी दावा केला की ही कारवाई पॅलेस्टिनींच्या समर्थनार्थ होती. त्या काळात, त्यांनी इस्रायली समजून अनेक जहाजांना लक्ष्य केले. बऱ्याच प्रकरणांमध्ये, चुकीच्या ओळखामुळे इतर जहाजांनाही लक्ष्य करण्यात आले. यामुळे या सागरी मार्गावरील जहाजांच्या वाहतुकीत लक्षणीय घट झाली..Sriram Krishnan: ट्रम्प प्रशासनाला मोठा धक्का! भारतीय वंशाच्या एआय तज्ञांनी घेतला व्हाईट हाऊस सोडण्याचा निर्णय, कोण आहेत श्रीराम कृष्णन?.सध्याच्या अमेरिका-इस्रायल-इराण संघर्षात हूतींचा थेट सहभाग नसला तरी, त्यांनी बाब-अल-मंदेब सामुद्रधुनी बंद करण्याची धमकी वारंवार दिली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, जर या भागात हल्ले पुन्हा वाढले, तर जागतिक व्यापार आणि तेल पुरवठ्यावर लक्षणीय परिणाम होऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.