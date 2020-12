भारतीय युवकाला ‘यंग चॅम्पियन’ पुरस्कार 

जिनिव्हा - संयुक्त राष्ट्रांच्या पर्यावरण कार्यक्रमाने (यूएनईपी) ‘यंग चॅम्पियन्स ऑफ द अर्थ’ पुरस्कार जाहीर केले असून हा मान मिळविणाऱ्या सात जणांमध्ये २९ वर्षीय भारतीय उद्योजकाचाही समावेश आहे. विद्युत मोहन असे या अभियंत्याचे नाव आहे. आपल्या अभिनव कल्पनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करत पर्यावरणासमोरील आव्हानांवर मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्यांना हा प्रतिष्ठेचा पुरस्कार दिला जातो. देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा विद्युत मोहन हे ‘ताराचार’ या सामाजिक संस्थेचे संस्थापक आहेत. शेतातील काडीकचरा जाळण्याऐवजी त्यावर प्रक्रिया करून त्यापासून इंधन बनविण्यासाठी ते शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देतात. यापासून शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्नही मिळते. विद्युत मोहन यांनी २०१८ मध्ये ‘ताराचार’ची स्थापना केली. आतापर्यंत त्यांनी ४५०० हजार शेतकऱ्यांशी संपर्क साधून ३००० टन काडीकचऱ्यावर प्रक्रिया केली आहे. त्यांनी छोट्या आकारातील, कमी किमतीचे आणि कोठेही हलविता येण्यासारखे उपकरण तयार केले असून त्याचा वापर करून शेतकरी काडीकचऱ्याचे रुपांतर इंधनात, खतात किंवा उपयुक्त रसायनांमध्ये (ॲक्टिव्हेटेड कार्बन) करू शकतात. याद्वारे ते ४० टक्के अधिक उत्पन्न मिळवू शकतात. मोहन यांनी ॲक्टिव्हेटेड कार्बनची निवड करून शेतकऱ्यांच्या दारापाशी मूल्यसाखळी आणली आणि हवा प्रदूषण कमी करण्यात हातभार लावला, असे ‘यूएनईपी’ने म्हटले आहे. २०३० पर्यंत, ‘ताराचार’ ही संस्था ३० लाख शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचून ४ अब्ज डॉलरचे उत्पन्न त्यांना मिळवून देऊ शकते, असेही ‘यूएनईपी’ने म्हटले आहे. जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

