CEC Gyanesh Kumar Row : देशातील संघर्ष आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर! लंडनमधून ध्रुव राठीचा थेट हल्लाबोल, म्हणाला...

भारतातील निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यावरून सुरू असलेल्या संघर्षाची ठिणगी आता सातासमुद्रापार पोहोचली आहे. दिल्लीत पोलिसांकडून स्थानबद्ध करण्यात आलेला प्रसिद्ध यूट्यूबर ध्रुव राठी याने आता थेट ब्रिटनची राजधानी लंडनमधून केंद्र सरकारविरोधात आवाज उठवला आहे. .लंडन येथील ब्रिटिश संसदेच्या इमारतीबाहेर अनिवासी भारतीयांना संबोधित करताना, "देशात पेटलेले हे आंदोलन आजच्या आज क्षणात शांत होऊ शकते, मात्र त्यासाठी सरकारने एकाच गोष्टीची पूर्तता करावी," अशी रोखठोक अट राठीने मंचावरून मांडली आहे..Solapur Politics : ऐन मतदानाच्या तोंडावर शरद पवारांना सर्वात मोठा धक्का; सोलापुरातील ३ आमदारांचा थेट भाजपला पाठिंबा, नेमकं काय घडलं?.ब्रिटिश संसदेबाहेर तिरंगा फडकावून निदर्शनेस्थानिक माध्यमांच्या वृत्तानुसार, लंडनमध्ये जमलेल्या भारतीय विद्यार्थी संघटना आणि अनिवासी नागरिकांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धती विरोधात ब्रिटिश संसदेसमोर तीव्र निदर्शने केली. काही दिवसांपूर्वीच दिल्ली पोलिसांच्या ताब्यातून सुटलेला ध्रुव राठी या आंदोलनात अचानक दाखल झाल्याने परदेशातील या आंदोलनाला मोठे राजकीय वजन प्राप्त झाले आहे..ध्रुव राठीच्या भाषणातील प्रमुख मुद्दे :एकाच अटीवर आंदोलन मागे : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी आपल्या पदाचा त्वरित राजीनामा दिला, तर देश आणि परदेशातील आंदोलक एका मिनिटात रस्ते रिकामे करतील.परदेशात दाद मागण्याची नामुष्की : देशातील लोकशाही संस्थांचा निष्पक्षपणा धोक्यात आल्यामुळेच अनिवासी भारतीयांना परदेशात रस्त्यावर उतरावे लागत असल्याचे त्याने नमूद केले.तरुणांवरील दडपशाहीचा निषेध : दिल्लीत शांततेत आवाज उठवणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर आणि पत्रकारांवर झालेल्या कारवाईवर त्याने तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले.लढा अधिक व्यापक करण्याचा इशारा : ही चळवळ आता केवळ राजधानी दिल्लीपुरती राहिलेली नसून ती जगभरातील भारतीयांच्या हक्कांची लढाई बनली असल्याचे राठीने स्पष्ट केले..Tukaram Munde Viral Video : तुकाराम मुंढेंचा VIDEO व्हायरल; ज्ञानेश कुमारांच्या राजीनाम्याच्या मागणीशी संबंध काय?.आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दबाव वाढवण्याची रणनीतीपरदेशातून भाषण करताना राठी म्हणाला, "मतदार याद्यांमधील संशयास्पद बदल आणि सामान्य मतदारांचे अधिकार हिरावून घेण्याचे प्रकार देशाच्या प्रतिमेला तडे देणारे आहेत." दिल्लीतील जंतरमंतर आणि कॅनॉट प्लेसमधील संघर्षाची चर्चा आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहोचल्याने, २५ ऑक्टोबर रोजी दिल्लीत होणाऱ्या विरोधी पक्षांच्या महामेळाव्यापूर्वी सरकारवर जागतिक स्तरावरूनही दबाव निर्माण झाल्याचे पाहायला मिळत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.