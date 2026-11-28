New Delhi: भारतातील आघाडीची सॉफ्टवेअर कंपनी ‘झोहो’चे सहसंस्थापक श्रीधर वेम्बू आणि त्यांची पत्नी प्रामिला श्रीनिवासन यांच्यातील घटस्फोटाचा वाद आता कंपनीच्या अब्जावधी डॉलरच्या मालकीहक्कापर्यंत पोहोचला आहे. झोहोमधील आपला मोठा हिस्सा श्रीधर वेम्बू यांनी पत्नीला कोणतीही माहिती न देता कुटुंबीयांकडे हस्तांतरित केल्याचा गंभीर आरोप प्रामिला यांनी केला आहे. दुसरीकडे वेम्बू यांनी हे आरोप फेटाळले असून, कोणतीही मालमत्ता लपवली नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे..प्रामिला यांनी ‘फोर्ब्स’ला दिलेल्या मुलाखतीत या वादाबाबत सविस्तर माहिती दिली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, २०१९ मध्ये श्रीधर वेम्बू अमेरिकेतून भारतात परतले, तेव्हा कंपनीच्या कामाचा विस्तार करण्यासाठी ते भारतात येत असल्याचे त्यांना वाटले होते. मात्र, ऑक्टोबर २०२० मध्ये वेम्बू यांनी व्हॉट्सअॅप संदेशाद्वारे घटस्फोटाची इच्छा व्यक्त केली. त्यानंतर काही महिन्यांनी झोहोमधील शेअरहोल्डिंगची माहिती समोर आली आणि त्यांना धक्का बसला.Delimitation Bill: मतदारसंघ पुनर्रचनेवरून अमित शाह यांचा उत्तर प्रदेशला मोठा संदेश; किती जागा वाढणार तेही सांगितलं....झोहोमध्ये वेम्बूंचा हिस्सा किती?प्रामिला यांच्या दाव्यानुसार, झोहोचे सहसंस्थापक आणि दीर्घकाळ कंपनीचे नेतृत्व करणारे श्रीधर वेम्बू यांच्याकडे कंपनीचा केवळ ५ टक्के हिस्सा आहे. कंपनीच्या उपलब्ध कॉर्पोरेट नोंदींनुसार, त्यांची बहीण राधा वेम्बू यांच्याकडे ४७.८ टक्के, तर भाऊ सेकर यांच्याकडे ३५.२ टक्के हिस्सा आहे. कंपनीचे सहसंस्थापक टोनी थॉमस यांच्याकडे सुमारे ८ टक्के हिस्सा असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे..टोनी थॉमस यांनी काही कागदपत्रे घेऊन आपल्याला स्वाक्षरी करण्यास सांगितल्यानंतर ही माहिती समोर आल्याचे प्रामिला यांनी सांगितले. त्या कागदपत्रांनुसार, श्रीधर वेम्बू यांच्याकडे ५ टक्के हिस्सा असल्याने आपला हिस्सा २.५ टक्के असल्याचे त्यांना सांगण्यात आले. मात्र, कंपनीचे सहसंस्थापक आणि प्रमुख म्हणून काम करणाऱ्या वेम्बू यांच्याकडे इतकाच हिस्सा कसा, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. त्यानंतर त्यांनी कागदपत्रांवर स्वाक्षरी न करता वकिलांची मदत घेतली..भाजपला ८५० जागाच का हव्यात? राहुल गांधींनी सांगितलं नेमकं कारण; डिलिमिटेशनवरून मोदी सरकारला घेरलं.शेअर्स हस्तांतरणाचा आरोप२०११ मध्ये श्रीधर वेम्बू यांनी झोहोमधील आपला मोठा हिस्सा बहीण आणि अन्य कुटुंबीयांकडे हस्तांतरित केल्याचा आरोप प्रामिला यांनी केला आहे. या व्यवहारांसाठी प्रत्यक्ष पैसे दिले गेले नाहीत आणि आपली संमतीही घेतली गेली नाही, असा त्यांचा दावा आहे. अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया राज्याच्या कायद्यानुसार विवाहादरम्यान मिळवलेली मालमत्ता पती-पत्नीची संयुक्त मालमत्ता मानली जाऊ शकते. त्यामुळे या व्यवहारांची माहिती आपल्याला देणे आवश्यक होते, असे प्रामिला यांचे म्हणणे आहे..‘फोर्ब्स’च्या अंदाजानुसार, झोहो कंपनीचे मूल्य सुमारे ६.८ अब्ज डॉलर आहे. कंपनीने बाहेरून गुंतवणूक न घेता व्यवसाय उभारला आहे. प्रामिला यांच्या मते, शेअर्सच्या हस्तांतरणामुळे वैवाहिक मालमत्तेतील आपला हक्क प्रभावित होऊ शकतो. श्रीधर वेम्बू यांनी आरोप फेटाळलेश्रीधर वेम्बू यांनी यापूर्वीही पत्नीचे आरोप नाकारले आहेत. कोणतीही वैवाहिक मालमत्ता लपवली नाही किंवा पत्नीची फसवणूक करण्यासाठी व्यवहार केले नाहीत, असे त्यांनी ‘फोर्ब्स’ला दिलेल्या प्रतिक्रियेत स्पष्ट केले आहे. २०१९ मध्ये भारतात परतताना पत्नी आणि मुलालाही भारतात येण्यासाठी आपण प्रयत्न केले होते, असे त्यांचे म्हणणे आहे. मात्र, प्रामिला यांनी हा दावा फेटाळला आहे..दोघांचा विवाह १९९३ मध्ये झाला होता. वेम्बू यांनी ऑगस्ट २०२१ मध्ये घटस्फोटाची प्रक्रिया सुरू केली आणि सप्टेंबर २०२३ मध्ये कॅलिफोर्नियातील न्यायालयाने घटस्फोट मंजूर केला. मात्र, कंपनीतील मालमत्तेच्या वाटणीवरून कायदेशीर संघर्ष सुरूच आहे. .१५ हजार कोटींच्या बाँडचा वादया प्रकरणात जानेवारी २०२५ मध्ये कॅलिफोर्नियातील न्यायालयाने श्रीधर वेम्बू यांना १.७ अब्ज डॉलरचा बाँड जमा करण्याचा आदेश दिला होता. भारतीय रुपयांत ही रक्कम सुमारे १५ हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक होते. वैवाहिक मालमत्तेशी संबंधित आर्थिक व्यवहारांबाबत पारदर्शकता नसल्याच्या मुद्द्यावर हा आदेश देण्यात आला होता. वेम्बू यांनी या आदेशाला आव्हान दिले आहे.दरम्यान, भारतातील कायदेशीर प्रक्रियेतही या प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे. प्रामिला यांच्या याचिकेनंतर मद्रास उच्च न्यायालयाच्या एकलपीठाने ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी काही साक्षीदारांचे पुरावे नोंदवण्यास आणि संबंधित कागदपत्रे मिळवण्यास परवानगी दिली होती. मात्र, १९ नोव्हेंबर रोजी उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने त्या आदेशाला स्थगिती देत परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे निर्देश दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.