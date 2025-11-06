ग्लोबल
Donald Trump: ट्रम्प यांना ममदानींचे आव्हान; स्थलांतरितच करतील न्यूयॉर्कचे नेतृत्व, व्यक्त केला आशावाद
Zohraan Mamdani: नवनिर्वाचित न्यूयॉर्क महापौर झोहरान ममदानींनी राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्पला थेट आव्हान दिले. स्थलांतरित समाजाच्या नेतृत्वाखाली न्यूयॉर्कचे नवे युग सुरू असल्याचा त्यांनी दावा केला.
न्यूयॉर्क : ‘‘राजकीय काळोख पसरला असताना या क्षणी न्यूयॉर्कमध्ये मात्र एक नवी पहाट झाली. डोनाल्ड ट्रम्प, मी तुम्हाला जितपत ओळखतो, त्यानुसार तुम्ही आता मला ऐकत असाल. जरा आवाज वाढवा...एवढेच मी तुमच्यासाठी म्हणेन...’’ अशा शब्दांत न्यूयॉर्कचे नवनिर्वाचित महापौर झोहरान ममदानी यांनी अध्यक्षांना थेट आव्हान दिले. ‘‘न्यूयॉर्कची ओखळ आज स्थलांतरितांमुळेच आहे. आज रात्रीपासून एक स्थलांतरितच न्यूयॉर्कचे नेतृत्व करील,’’ असा ठाम निर्धारही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.