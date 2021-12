Omicron Alert| मुलांना ओमिक्रोनपासून कसं दूर ठेवायचं? पालकांच्या प्रश्नाला डॉक्टरांनी दिले उत्तर

ओमिक्रोनमुळे कोरोनाची तिसरी लाट येणार असल्याची भिती आता अनेकांना सतावते आहे. काही शाळांच्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर काही पालक याविषयी चर्चा करत आहेत. अनेकांना मुलांवर या लाटेचा परिणाम होण्याची भिती सतावते आहे. सध्या भारतातील सर्व पालकांमध्ये हीच चर्चा सुरू आहे. शाळा सुरू झाल्याने अनेक पालकांची भिती वाढते आहे. भारतातील ताज्या ओमिक्रोनच्या बातम्यांमुळे पालक घाबरले आहेत. मुलांचे लसीकरण झालेले नसल्याने त्यांना ही भिती सतावते आहे. याविषयी पालकांनी मुलांशी विषाणूबाबत स्पष्ट संवाद साधण्याचा सल्ला काही डॉक्टरांनी दिला आहे.

