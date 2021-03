महिलांनो..हृदयाच्या आजाराकडे दुर्लक्ष करणं पडेल महागात; संशोधनातून माहिती समोर

नाशिक : महिलांनी चेहऱ्यावर आणि केसांची काळजी घेण्याइतकीच मनाची काळजी घेणे त्यापेक्षाही महत्वाचे आहे. परंतु प्रासंगिक जीवनशैली, चवदार आहार यांच्यासमोर आपण त्याकडे दुर्लक्ष करत राहतो आणि समस्या जास्त वाढते तेव्हा डोळे उघडतात. हृदयविकार या आजारासाठी महिला पुरुषांपेक्षा कमी ताणतणाव घेतात. हार्ट फ्लो या वैद्यकीय तंत्रज्ञान कंपनीने केलेल्या सर्वेक्षणनुसार सामान्यतः असा विश्वास आहे की हृदयरोगामुळे पुरुषांमध्ये आढळणारा आजार आहे. याचा परिणाम स्त्रिया आणि पुरुषांवर सारखा होतो. हृदयरोग हा दर 8 पुरुषांपैकी एक आणि प्रत्येक 13 महिलांमध्ये एक आहे. यूकेमधील 2000 लोकांवर हे सर्वेक्षण करण्यात आले संशोधनात माहिती समोर

संशोधनात, 13% स्त्रियांनी कबूल केले की हृदयविकाराची लक्षणे स्पष्टपणे जाणवल्यानंतरही त्यांनी लक्ष दिले नाही. दर 4 स्त्रियांपैकी एक असा विश्वास आहे की त्यांचा वेळ कमी आहे आणि डॉक्टरकडे जाणे म्हणजे वेळेचा अपव्यय. स्त्रियांमधे पुरुषांपेक्षा 55 टक्के अधिक हृदयरोगाची लक्षणे दिसली आणि त्वरित तज्ञांना सल्ला घ्यावा असे आवाहन केले. हृदयरोगाने मरण पावलेल्या स्त्रियांची संख्या हृदयरोगाशी संबंधित वास्तविकता अशी आहे की यूकेमध्ये दरवर्षी स्तनाच्या कर्करोगाने मृत्यू पावणाऱ्या स्त्रियांची संख्या हृदयरोगाने मरण पावलेल्या स्त्रियांइतकीच असते. यामागील सर्वात मोठे कारण म्हणजे माहितीचा अभाव, जागरूकता आणि अज्ञान. यामुळे वेळेवर उपचार केले जात नाहीत आणि आपला जीव गमावतात. निरोगी हृदयासाठी महत्त्वपूर्ण टिप्स 1. जेव्हा आपल्याकडे वेळ असेल तेव्हा नेहमीच वर्कआउट करा. २. वजनाबरोबरच, रक्तातील साखरेची पातळीही नियंत्रित ठेवा. 3. चिंता पासून दूर रहा, शक्य तितके ताण. 4. मद्यपान, साखर पेये, सिगारेट पिणे टाळा. 5. 7-8 तासांची झोप खूप महत्वाचे आहे. 6.आहारातून तेलकट, मसालेदार आणि जास्त मीठ काढा. (ही बातमी संशोधकांनी केलेल्या वैद्यकीय संशोधनावर तसेच तज्ज्ञांच्या मतांवर आधारित आहे. या मतांशी 'सकाळ ऑनलाइन'चा कोणताही संबंध नाही. त्यामुळे कोणतेही वैद्यकीय उपचार करण्यापूर्वी आरोग्यतज्ज्ञ आणि डॉक्टरांशी योग्य तो सल्लामसलत करणे आवश्यक आहे.

Web Title: According to research women ignore the symptoms of heart attack