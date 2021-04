तुम्हाला थकल्यासारखं वाटतं आणि झोप येत नाही का?, ही आहेत चार कारणे

अकोला: बऱ्याच लोकांना अनेकदा दिवसभर सुस्त वाटते. पण, आपण याकडे आतापर्यंत दुर्लक्ष केले असेल किंवा आपल्याला याचे नेमके कारण माहित नसतील तर आपल्याला आजच ते माहित असलेच पाहिजे. तुम्हाला नेहमी झोप आणि थकल्यासारखे वाटते आहे? बरं, अशा काही गोष्टी आहेत ज्या आपल्या शरीराला सुस्त आणि थकल्यासारखे वाटू शकतात. जोपर्यंत आपल्याला याचे कारण माहित नाही तोपर्यंत आपण ते दुरुस्त करण्यासाठी उपाय देखील करू शकत नाही. आज आपण आपल्या या थकवा आणि आळशीपणाचे कारण जाणून घेऊ या. औषध

जर आपण एखाद्या प्रकारचे औषध घेत असाल तर आपल्याला सर्वकाळ झोप आणि का थकल्यासारखे वाटणारे हे एक कारण ठरू शकते. ठराविक प्रकारची औषधे आपल्याला सुस्त आणि थकल्यासारखे वाटू शकतात. अशाप्रकारे याविषयी विचार करा, नवीन औषध सुरू केल्यापासून आपल्याला बरे वाटू लागले आहे काय? आपल्या झोपेच्या मार्गामध्ये बदल दिसून आला आहे का? आपण हे केले असल्यास, आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घेण्याची वेळ आली आहे. किंवा कदाचित आपण एकाच औषधावर अधिक अवलंबून असाल तर आपण डॉक्टरला आपला डोस कमी करण्यास सांगू शकता जेणेकरून आपल्याला दिवसभर कमी सुस्त आणि अधिक ऊर्जावान आणि सक्रिय वाटेल. अपुरी झोप आणि आरोग्यरहित जीवनशैली

दिवसभर निद्रानाश आणि थकवा जाणवण्यामागील झोपेचा अभाव हे एक मुख्य कारण आहे. आपल्या सर्वांना हे चांगले ठाऊक आहे की झोपायला जाण्यासाठी आणि आपल्या शरीराला विश्रांती घेण्यासाठी आपल्याला कमीतकमी 8 तासांची आवश्यकता आहे आणि जेव्हा ते होत नाही, तेव्हा आपल्या शरीरात तणाव वाढू लागतो,

ज्याचा परिणाम असा होतो की आपण दिवसभर उठून थकतो आणि आळशी राहा. तसेच, आपल्या निरोगी आणि झोपेच्या स्वरूपावर काय परिणाम होतो ते म्हणजे आपली आरोग्यदायी जीवनशैली. जेव्हा आपण व्यायाम करीत नाही आणि शारीरिक क्रिया करीत नाही तेव्हा शरीर सुस्त होऊ लागते. ताण आणि नैराश्य

तणाव आणि उदासीनता आपल्या झोपेच्या पद्धतींना त्रास देऊन आपल्याला आळशी आणि प्रतिसाद देऊ शकत नाही. जेव्हा आपल्या मनावर ताण येतो, तेव्हा तो वेगवेगळ्या गोष्टींना प्रतिसाद देत नाही आणि त्यामधून आपल्या दिनचर्यामध्ये, आपल्या कामाचे जीवन आणि इतर सर्व गोष्टींमध्ये अडथळा आणतो. उदासीनता / निराशावादी देखील संपूर्ण वेळ झोपेच्या भावनांमध्ये योगदान देते. व्हिटॅमिन आणि खनिजांची कमतरता

जर आपल्या शरीरात विशिष्ट प्रकारच्या जीवनसत्त्वे आणि खनिज पदार्थांची कमतरता असेल तर बहुतेक प्रत्येक घटकामध्ये आपण थकल्यासारखे जाण्याचे हे सर्वात मोठे कारण असू शकते. दिवसभर कंटाळवाणे, आळशी आणि झोपेमुळे शरीरात व्हिटॅमिनची कमतरता दिसून येते, ज्यामुळे दिवसा झोपेच्या तुलनेत तुम्हाला खूप त्रास होतो. हे जीवनसत्त्वे आणि खनिजांचे काही प्रकार आहेत, जे आपल्या शरीरात पातळी कमी किंवा कमी झाल्यास थकवा आणि सुस्तपणा आणतात. (Disclaimer:ही माहिती केवळ सल्ल्यासह सामान्य माहिती आहे. कोणत्याही प्रकारे वैद्यकीय अभिप्रायासाठी हा पर्याय नाही. अधिक माहितीसाठी नेहमीच तज्ञ किंवा डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.) (संपादन - विवेक मेतकर)

