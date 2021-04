उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये लौकीचा रस का प्यायलाच पाहिजे?  हे आहेत फायदे

अकोला: लौकीचा रस हृदय निरोगी राखण्यात मदत करते आणि कोलेस्टेरॉलची खराब पातळी कमी करते. मधुमेह असलेल्या रूग्णांसाठीही त्याचा रस फायदेशीर ठरतो कारण यामुळे रक्तातील साखरेची पातळी स्थिर होते आणि रक्तदाब टिकतो. ते घेण्याची उत्तम वेळ म्हणजे सकाळ. संतुलित आहार घेतल्यास. ताजे रस आपल्याला उत्साही जीवन देते आणि तुमची प्रणाली शुद्ध करण्यात मदत करते. आपण अन्नाऐवजी रस पिऊ शकत नाही, परंतु आपल्या सिस्टमला काही वेळाने ब्रेक देणे चांगले राहते. याव्यतिरिक्त, तेथे काही भाज्या आणि व्हिटॅमिन सी समृध्द फळे आहेत जे शिजवल्यावर पौष्टिक पदार्थ निघून जातात आणि म्हणूनच, कच्चे किंवा तरीही चांगले खाणे चांगले. उन्हाळा सुरू झाला आहे आणि हायड्रेटेड राहण्यासाठी आपण रसिंगचा फायदा घेण्याचा विचार करा. दुधी भोपळ्यामध्ये जीवनसत्व सी, के आणि कॅल्शियमचे समृद्ध स्रोत आहे. हे निरोगी हृदय राखण्यात मदत करते आणि कोलेस्टेरॉलची खराब पातळी कमी करते. मधुमेह असलेल्या रूग्णांसाठीही त्याचा रस फायदेशीर ठरतो कारण यामुळे रक्तातील साखरेची पातळी स्थिर होते आणि रक्तदाब टिकतो. ते घेण्याची उत्तम वेळ म्हणजे सकाळ. शरीराला थंड ठेवते

याचा रस आपल्या शरीरावर थंड प्रभाव टाकतो आणि आपल्या शरीरास हायड्रेटेड ठेवतो, विशेषत: उन्हाळ्यात. हे आपले पोट थंड ठेवते आणि शरीराची उष्णता कमी करते. उन्हाळ्यात आपल्याला खूप घाम येत असल्याने दुधी भोपळ्याचा रस नियमितपणे पिल्याने पाण्याची कमतरता दूर होते. वजन कमी करण्यास मदत करते

वजन कमी करण्यासाठी लौकीचा रस मोठ्या प्रमाणात वापरला जातो. हे फायबरने भरलेले आहे जे आपल्याला अधिक काळ निरोगी ठेवण्यास मदत करते आणि कॅलरी देखील कमी असते. फायबर हे वजन कमी करण्याची गुरुकिल्ली आहे. यामध्ये चरबीशिवाय कमी कॅलरी असतात. यात व्हिटॅमिन सी, व्हिटॅमिन बी, व्हिटॅमिन के, व्हिटॅमिन ए, व्हिटॅमिन ई, लोह, फोलेट, पोटॅशियम आणि मॅंगनीज सारख्या आवश्यक जीवनसत्त्वे आणि खनिज पदार्थ देखील आहेत. युरीन इन्फेक्शनवर प्रभावी

लौकीच्या रसात काही लिंबू पिळल्यास मूत्रमार्गाच्या संसर्गावर उपचार करण्यास मदत होते. पोटातील अस्वस्थता दूर करते. लौकीचा रस बद्धकोष्ठता दूर करण्यास मदत करतो आणि अतिसारावर देखील उपचार करतो. पाणी आणि फायबर सामग्री आपला पाचक ट्रॅक शुद्ध करण्यात मदत करते. हृदय निरोगी ठेवते

दररोज सकाळी रिकाम्या पोटावर लौकीचा रस घेतल्यास आपल्या रक्तातील कोलेस्टेरॉलची पातळी कमी होण्यास मदत होते आणि आरोग्यास निरोगी हृदयाची कार्यक्षमता राखण्यास देखील मदत होते. तणावमुक्त ठेवते

लौकीमध्ये कोलीनची मात्रा चांगली असते. न्यूरोट्रांसमीटरचा एक प्रकार जो मेंदूची कार्ये सुधारण्यास मदत करतो आणि तणाव, नैराश्य आणि इतर मानसिक विकारांना प्रतिबंधित करतो. उत्कृष्ट पोस्ट वर्कआउट पेय

ग्लूकोजची पातळी पुनर्संचयित करण्यात आणि आपल्या वर्कआउट दरम्यान गमावलेल्या कार्बोहायड्रेट्सची पुनर्स्थित करण्यात मदत करते. यामध्ये नैसर्गिक शर्करा असल्यामुळे हा रस नैसर्गिक पोस्ट वर्कआउट पेय म्हणून कार्य करतो. प्रथिने आणि इतर पोषक द्रव्यांमुळे समृद्धीने आपल्या स्नायूंची कार्यक्षमता देखील सुधारते. (Disclaimer: ही माहिती केवळ सल्ल्यासह सामान्य माहिती आहे. कोणत्याही प्रकारे वैद्यकीय अभिप्रायासाठी हा पर्याय नाही. अधिक माहितीसाठी नेहमीच तज्ञ किंवा डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.) (संपादन - विवेक मेतकर)

Web Title: akola news How to drink gourd juice in summer days