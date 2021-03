मधुमेह असल्यास हे पदार्थ टाळा! वाढू शकतो त्रास

नाशिक : मधुमेह असल्यास आपण काय खाऊ नये हे आपल्याला माहिती आहे का? कारण मधुमेहावरील आहाराबाबत अत्यंत सावधगिरी बाळगण्याची गरज आहे. मधुमेह आहारात अशा गोष्टींचा समावेश न करण्याचा सल्ला दिला जातो. त्यामुळे साखरेची पातळी वेगाने वाढू शकते. जर एखाद्या व्यक्तीस मधुमेहाचा त्रास होत असेल तर त्याने आपल्या आहारात काही बदल करणे आवश्यक आहे. थोड्या निष्काळजीपणामुळे उच्च ग्लूकोजची पातळी उद्भवू शकते, ज्यामुळे रक्तवाहिन्यांचे नुकसान होऊ शकते. रक्तातील साखरेची पातळी निरोगी राहण्याचा एक मार्ग म्हणजे मधुमेह आहाराचे व्यवस्थापन. मधुमेहात हे पदार्थ अजिबात खाऊ नयेत

पांढरा ब्रेड

पांढर्‍या ब्रेडमध्ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स जास्त असतो, ज्याचा अर्थ असा आहे की त्यात कार्बोहायड्रेट्सचे प्रमाण जास्त आहे. आपण ते सेवन करू नये कारण यामुळे आपल्या रक्तातील साखरेची पातळी वेगाने वाढू शकते. या ब्रेडपेक्षा तुम्ही धान्य खावे हे चांगले आहे. सोडा

सोडामध्ये साखर असते. ते घेतल्याच्या काही मिनिटांतच, जणू तुम्ही 10 चमचे साखर खाता आणि यामुळे इंसुलिन वाढण्याची शक्यता असते. मधुमेह रुग्ण असल्याने आपणास मधुमेहासाठी धोकादायक आहे, म्हणून आपण सोडा घेऊ नये. योग्हर्ट दही

आपण कधीही स्टोअरमधून विकत घेतलेल्या फ्लेवर्ड दहीची पातळी वाचली आहे का? नसल्यास, आम्ही आपणास सांगू शकतो की, योग्हर्ट दहीचा एक कप इतर घटकांच्या तुलनेत कृत्रिम स्वीटनर्स, कार्ब आणि थोड्या प्रमाणात प्रोटीनने भरलेला आहे, जे मधुमेहाच्या रुग्णांना चांगले नाही. मलई काढलेले दूध

आपण दुधाचे सेवन करणे देखील टाळावे ज्यापासून चरबी जमा होईल. चरबीशिवाय, मलई काढलेले दूध केवळ कार्बोहायड्रेट्सचे समृद्ध स्त्रोत बनते. म्हणून जर आपण रात्री एक ग्लास स्किम दुध पित असाल तर ते निरोगी होईल या विचारात, आपण सकाळी उठल्यावर रक्तातील साखरेची पातळी वाढू शकते. क्विक नूडल्स

इन्स्टंट नूडल्समध्ये आपण दिवसभर घेत तितके सोडियम असते, जे रक्तातील साखर वाढवते. एवढेच नव्हे तर या सुलभ नूडल्समध्ये कार्बोहायड्रेट्स देखील असतात. जाम आणि जेली

आपल्याला मधुमेह असल्यास, भाकर आणि जाम खाणे थांबवा. यामध्ये अधिक कार्बोहायड्रेट आणि साखर असते. जाम जेली सर्व साखर आहेत आणि आरोग्यासाठी ते चांगल्या नाहीत. यामुळे आपल्या रक्तातील साखरेची पातळी वाढू शकते. (ही बातमी संशोधकांनी केलेल्या वैद्यकीय संशोधनावर तसेच तज्ज्ञांच्या मतांवर आधारित आहे. या मतांशी 'सकाळ ऑनलाइन'चा कोणताही संबंध नाही. त्यामुळे कोणतेही वैद्यकीय उपचार करण्यापूर्वी आरोग्यतज्ज्ञ आणि डॉक्टरांशी योग्य तो सल्लामसलत करणे आवश्यक आहे.)

