ज्येष्ठ नागरिकांनाे! व्यायामाच्या माध्यमातून करा सांधेदुखीचे व्यवस्थापन

जर आपण ज्येष्ठ नागरिक असाल तर सांधेदुखीची लक्षणे आणि त्याचे व्यवस्थापन करण्याची तंत्रे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे कारण यामुळे एखाद्याच्या पायर्‍या चढणे किंवा चालणे यासारख्या दैनंदिन कार्याच्या क्षमतेवर परिणाम होतो. सुरुवातीच्या काळात सामोरे न गेल्यास, आर्थरायटिसमुळे कायमचे सांधे देखील येऊ शकतात. संधिवात लक्षणे संधिवात असलेल्या ज्येष्ठांना बहुतेकदा सूज, वेदना, कडक होणे आणि येणा-या सांध्याची हालचाल नष्ट होणे यासह लक्षणे आढळतात. ते सौम्य, मध्यम किंवा तीव्र असू शकतात. ते वर्षानुवर्षे समान राहू शकतात परंतु काळानुसार वाढू किंवा खराब होऊ शकतात. नंतरच्या टप्प्यात, हे बदल गुडघा बोटांच्या जोड्यासारखे दिसू शकतात. वृद्ध लोकांमध्ये संधिवात हा सर्वात सामान्य प्रकार म्हणजे ऑस्टिओआर्थरायटिस आणि वृद्धांमध्ये शारीरिक अपंगत्वाच्या सर्वात सामान्य कारणांपैकी एक आहे. काही प्रकारचे संधिवात हृदय, डोळे, फुफ्फुस, मूत्रपिंड आणि त्वचेवर देखील परिणाम करू शकते. व्यायामाद्वारे संधिवात व्यवस्थापन. व्यायामाद्वारे संधिवात व्यवस्थापन

ज्येष्ठांसाठी संधिवात व्यायामामध्ये रेंज ऑफ मोशन व्यायाम, व्यायाम व्यायाम, एरोबिक व्यायाम आणि योगासारख्या इतर क्रिया समाविष्ट असतात. 1. मोशन व्यायामाची श्रेणी

हे व्यायाम सांध्यातील कडकपणा दूर करण्यात आणि त्यांची गती बदलण्याची क्षमता वाढविण्यात मदत करतात. या व्यायामांमध्ये डोके वर काढणे किंवा खांदे मागे व पुढे फिरविणे अशा हालचालींचा समावेश आहे. बहुतेक प्रकरणांमध्ये, वरिष्ठ दररोज हे व्यायाम करतात. 2. व्यायामाचे बळकटीकरण

हे व्यायाम ज्येष्ठांना मजबूत स्नायू तयार करण्यास मदत करतात जे सांध्यास समर्थन देतात. एकदा गतीची पूर्ण श्रेणी प्राप्त झाल्यानंतर, सभोवतालच्या स्नायूंना बळकट करून सांध्याचे संरक्षण करणे महत्वाचे आहे. वजन प्रशिक्षण हे मजबूत व्यायामाचे एक उदाहरण आहे जे स्नायूंची ताकद टिकवून ठेवण्यास किंवा वाढविण्यात मदत करू शकते. हे व्यायाम मार्गदर्शनाखाली केले पाहिजेत हे लक्षात घेणे महत्वाचे आहे. 3. एरोबिक व्यायाम

एरोबिक किंवा सहनशक्ती व्यायाम एकंदरीत फिटनेस मदत करतात. ते हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी आरोग्य सुधारू शकतात, वजन नियंत्रित करण्यात मदत करतात आणि दररोजची कामे सहजतेने पार पाडण्यासाठी अधिक तग धरण्याची क्षमता आणि ऊर्जा देऊ शकतात. सांध्यावर सहजतेने कमी प्रभाव असलेल्या एरोबिक व्यायामाची उदाहरणे म्हणजे चालणे, सायकल चालविणे, पोहणे आणि लंबवर्तुळ मशीन वापरणे समाविष्ट आहे. दररोज मध्यम एरोबिक व्यायामासाठी 15-30 मिनिटे काम करण्याचे लक्ष्य ठेवले पाहिजे. इतर योगाचे सौम्य प्रकार, जसे की शारीरिक जागरूकता व्यायाम, वृद्धांना तोलणे टाळण्यास संतुलन सुधारण्यास मदत करते. हे मुद्रा आणि समन्वय सुधारते आणि विश्रांतीस प्रोत्साहित करते. संधिवात उपचार केला जाऊ शकतो? | संधिवात उपचार केला जाऊ शकतो? संधिवातवर कोणताही उपचार नाही. तथापि, औषधे, नियतकालिक तपासणी, लक्षणे कमी करण्यास मदत करू शकतात. संधिवात च्या प्रकारानुसार ते एका व्यक्तीकडून दुसर्‍या व्यक्तीवर अवलंबून असेल. औषधे आणि नियतकालिक आरोग्य तपासणी ही परिस्थिती व्यवस्थापित करण्यात मदत करू शकते. लसीकरण संधिवात असलेल्या वृद्धांना सूचवलेल्या लसींमध्ये इन्फ्लूएन्झा आणि न्यूमोकोकल आहेत. इन्फ्लुएन्झा लस सामान्यत: फ्लू-शॉट म्हणून देखील ओळखली जाते जे वरिष्ठांना फ्लूपासून संरक्षण करते आणि न्यूमोकोकल लसीमुळे त्यांना न्यूमोनियापासून संरक्षण होते. रोगप्रतिकारक शक्ती कमकुवत झाल्यामुळे वृद्धांना संसर्ग होण्याचा धोका असतो, जो संक्रमणांच्या वाढीस आणि तीव्रतेमध्ये बर्‍याचदा हातभार लावतो. डिसक्लेमर: वरील लेखात देण्यात आलेली माहिती ही सर्वसामान्य माहितीच्या आधारावर आहे. याबाबत अधिक माहितीसाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.

