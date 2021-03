अकोला: गाजर बियाणे तेलाचे फायदे: गाजर आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर मानले जातात. आम्ही लहानपणापासूनच गाजरांच्या फायद्यांविषयी ऐकत आहोत. परंतु आपणास माहित आहे की गाजरप्रमाणेच गाजर बियाण्याचे तेल देखील आरोग्यासाठी फायदेशीर मानले जाते. गाजर आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर मानले जातात. आम्ही लहानपणापासूनच गाजरांच्या फायद्यांविषयी ऐकत आहोत. परंतु आपणास माहित आहे की गाजरप्रमाणेच गाजर बियाण्याचे तेल देखील आरोग्यासाठी फायदेशीर मानले जाते. गाजर बियाण्यांच्या तेलात व्हिटॅमिन ए, कॅम्पेन, कॅरोटीन, अल्फा पिनने, लिमोनिन, कॅरोटोल आणि बीटा बिसाबोलिन सारख्या अनेक संयुगे असतात जे आरोग्यासाठी अत्यंत फायदेशीर मानल्या जातात. गाजर बियाणे तेलात आढळणारे पौष्टिक घटक शरीराला बर्‍याच रोगांपासून वाचविण्यास उपयुक्त मानले जातात. स्टीम डिस्टिलेशनद्वारे काढलेले गाजर बियाण्याचे तेल आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर मानले जाते. याद्वारे आपण पोटाच्या समस्यांपासून मुक्त होऊ शकता. गाजर बियाण्याचे तेल स्त्रियांसाठी फायदेशीर मानले जाते. महिलांना त्यांच्या काळातल्या समस्या दूर करण्यात मदत होते. तर आज आम्ही तुम्हाला गाजर बियाण्याच्या तेलाच्या फायद्यांविषयी सांगू. गाजर तेलाचे फायदे

१. पचन: गाजर बियाण्याचे तेल पाचन समस्यांवर मात करण्यास मदत करते. फुशारकीची समस्या दूर करण्यात हे खूप प्रभावी मानले जाते. पोटावर गाजर बियाण्याचे तेल लावल्यास पोटदुखीच्या समस्येस आराम मिळतो.

२. रक्त : गजर बियाण्याचे तेल घेतल्यास सांधेदुखी, इसब, यूरिक अॅसिड सारखे विष बाहेर वाहण्यास मदत होते. रक्त साफ केल्याने हे स्नायू, यकृत आणि मूत्रपिंड निरोगी ठेवण्यास मदत करते.

3. केस: केस लांब, जाड आणि चमकदार करण्यासाठी तुम्ही गाजर बियाण्याचे तेल वापरू शकता. याचा उपयोग करून केस कोरडे व निर्जीव होण्यापासून वाचू शकतात.

४.इन्फेक्शन: गाजर बियाण्याचे तेल कोणत्याही प्रकारच्या संसर्गास कमी करण्यास मदत करते. या तेलामध्ये एंटीसेप्टिक गुणधर्म आहेत जे मूत्र, पोट, आतडे, घसा आणि तोंडातील संक्रमण काढून टाकण्यास उपयुक्त ठरू शकतात. पूर्णविराम: गाजर बियाण्याचे तेल पूर्णविराम दरम्यान समस्या दूर करण्यात मदत करते. हे पूर्णविराम चक्र दुरुस्त ठेवण्यास आणि वेदना कमी करण्यास मदत करू शकते. (अस्वीकरण: ही सामग्री केवळ सल्ल्यासह सामान्य माहिती प्रदान करते. कोणत्याही प्रकारे वैद्यकीय अभिप्रायासाठी हा पर्याय नाही. अधिक माहितीसाठी नेहमीच तज्ञ किंवा डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.) (संपादन - विवेक मेतकर)

Web Title: Carrot Seed Oil: There is an elixir for many diseases, know 5 amazing benefits!