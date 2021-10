किडलेले दात वाचवायचे आहेत, हे आहेत तीन मार्ग

दातांचं आरोग्य हे आपल्या संपूर्ण शरिराराच्या आरोग्यावर परिणाम करु शकते. त्यासाठी दिवसातून दोनदा ब्रश करणे गरजेचे आहे. पण सहसा या गोष्टींचे पालन केल नाही. जेव्हा दातांना वेदना होत असतील किंवा त्या नियंत्रणाबाहेर जात असतील, तेव्हाच आपण डॉक्टरांकडे जातो. पण त्याऐवजी आपण नियमितपणे डॉक्टरांना भेटलो तर आपण आपल्या दातांविषयी जास्त चांगल्या पद्धतीने समजून घेऊ शकतो.

दातांत कीड होणे ही एक सामान्य समस्या आहे, जी मुले आणि प्रौढ दोघांमध्ये दिसून येते. सण-उत्सवाच्या काळात मिठाईचा आस्वाद घेताना जेव्हा आपला उत्साह असतो, तेवढाच उत्साह त्यानंतर आपले दात स्वच्छ करण्यासाठी दाखवायला हवा.

प्रसिद्ध प्रोस्थोडोन्टिस्ट, इम्प्लांटोलॉजिस्ट आणि स्माईल डिझाईन तज्ञ डॉ. दिक्षा बत्रा, दातांना पोकळीपासून वाचवण्याचे तीन सोपे मार्ग सांगतात;डॉ. बत्रा म्हणतात, आपण रोज सकाळी दिवसाचे नियोजन करत काही सेंकंद ब्रश केला तरी आपण दिवसभर जे काही खातो, त्यापासून आपल्या दातांचे संरक्षण होऊ शकते. उदाः मिठाई, धूम्रपान इ. हे खरं आहे की, आपल्या तोंडाला कमी देखभालीची गरज असते. परंतु आपण त्याची काळजी घेतल्यास आपल्याला दात घासणे अधिक फायदेशीर ठरू शकतो.

