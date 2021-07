Daily योग: पोटाच्या समस्यांपासून मुक्त होण्यासाठी करा सुप्त भद्रासन

हेल्थ

बाहेरील परिस्थिती कशीही असली तरी आपल्या निर्धारात, नियमात आणि आचरणात अखंडता आणण्यासाठी दृष्टिकोन आणि स्थिरता या दोन पैलूंचं महत्त्व आपण भाग एकात समजून घेतलं. आता दुसऱ्या भागात स्वाध्याय आणि कृती या दोन पैलूंचं महत्त्व समजून घेऊयात.. (importance of action and self study for finding hope pos