कोरोनाच्या भीतीने  स्तनपान न देणे धोकादायक 

कोल्हापूर : कोरोनाबाधितांची संख्या वाढत आहे. अशा स्थितीत कोरोना बाधीत मातांनी बाळाला अंगावरील दूध द्यावे, की न द्यावे असा प्रश्‍न अनेक घरात पडला आहे. कोरोनाबाधित मातेने बाळाला दूध न दिल्यास होणाऱ्या धोक्‍यांचा विचार करता, तसेच बाधित मातेने स्वच्छतेची काळजी घेऊन बाळाला अंगावरचे दूध दिल्यास कोरोनाचा धोका कमी आहे. त्यामुळे कोरोना बाधित मातेने बाळला दूध द्यावे, असा आवाहन पिडॅक्‍ट्रीक असोसिएशनचे बालरोग तज्ञ डॉ. शिशिर मिरगुंडे यांनी केले

दोन महिन्यापासून कोरोनाबाधितांची संख्या वाढते आहे. यात कोल्हापूर, सांगली भागातही मोठ्या संख्येने गरोदर माता किंवा बाळंतिणी कोरोना बाधित झाल्याचे पुढे आले आहे.

याबाबत डॉ. मिरगुंडे यांनी बालरोग शास्त्र तसेच नित्य प्रॅक्‍ट्रीक्‍समधील अनुभव व कोरोना जंतू फैलावा, र्निजंतुकीकरण या आधारे केलेल्या अभ्यासातून बाळाला आईचे दूध देणेच आवश्‍यक असल्याचे मत मांडले आहे.

डॉ. मिरगुंडे म्हणतात, सद्या स्तनपान सप्ताह सुरू आहे. त्यामुळे प्रत्येक मातेने स्तनपानाचे महत्व समजून घ्यावे. अनेकदा बाळाला बाटलीचे दूध देण्याची सवय लावली जाते. त्यासाठी बाटली र्निजंतुकीकरण करणे हे महत्वाचे ठरते. तसेच बाटली ऐवजी शक्‍यतो स्तनपान करणे महत्वाचे आहे.''

ते म्हणाले, "" स्तनदा मातांनी परस्पर गैरसमज करू न घेता आपल्याला दूध कमी असल्याचे जाणवत असेल तर त्यासाठी बालरोग तज्ञ किंवा स्तनपान समुपदेशकांशी सल्ला मसलत करणे आवश्‍यक आहे. बाळाच्या जन्मानंतरसहा महिने बाळाला स्तनपान महत्वाचे आहे'' डॉ. मिरगुंडे म्हणतात

*मातेचे दूध नैसर्गिक तयार होते

*स्तनपानामुळे प्रसुती पश्‍चात रक्तस्त्राव कमी होण्यास मदत होते

*स्तनापानामुळे गर्भाशय, स्तनाच्या कॅन्सर रोखण्यास मदत होते

*स्तनपान देणाऱ्या मातांचा बांधा सुडौल होतो.

Web Title: Dangerous not to breastfeed for fear of corona