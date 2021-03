जाणून घ्या; मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी सहा आयुर्वेदिक उपचार

सातारा : आंब्याच्या पानांपासून ते तुळस पर्यंत काही आयुर्वेदिक गोष्टी आहेत ज्या मधुमेहासाठी नैसर्गिक उपाय मानल्या जातात. काही आयुर्वेदिक उपाय आहेत जे उच्च रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित करण्यास मदत करतात. मधुमेह हा एक चयापचयाशी विकार आहे ज्यामध्ये शरीर ग्लूकोज वापरण्यास असमर्थ आहे ज्यामुळे हायपरग्लिकेमिया (उच्च रक्तातील साखरेची पातळी) आणि ग्लाइकोसुरिया (रक्तातील जास्त ग्लूकोज) म्हणतात. मधुमेह नियंत्रित करण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. असे काही आयुर्वेदिक उपाय आहेत जे उच्च रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित करण्यास उपयुक्त मानली जातात, परंतु त्याबद्दल तुम्हाला माहिती आहे काय? आपल्या आजूबाजूच्या बर्‍याच आयुर्वेदिक गोष्टी उच्च साखरेची पातळी कमी करण्यात प्रभावी ठरतात. काही लोक मधुमेहासाठी घरगुती उपचारांचा प्रयत्न करतात जे अत्यंत प्रभावी असू शकतात. योग्य प्रकारे काळजी घेतली नाही तर मधुमेह रक्तामध्ये साखर तयार करू शकतो, ज्यामुळे स्ट्रोक आणि हृदयविकाराचा धोका देखील वाढू शकतो. आंब्याच्या पानांपासून ते तुळस पर्यंत काही आयुर्वेदिक गोष्टी आहेत ज्या मधुमेहासाठी नैसर्गिक उपाय मानल्या जातात. येथे असे काही आयुर्वेदिक उपाय आहेत जे उच्च रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित करण्यास मदत करतात. Indian Army Recruitment 2021 : भारतीय सैन्यदलात सरकारी नोकरी करायची आहे?, मग असा भरा अर्ज.. आंब्याची पाने आंब्याची ताजी पाने पाण्यात उकळा. रात्रभर ठेवा. हे पाणी चाळून सकाळी प्रथम प्या. रक्तातील इन्सुलिनची पातळी नियंत्रित करून मधुमेहाच्या उपचारांसाठी आंब्याची पाने अतिशय प्रभावी मानली जातात. मधुमेह रूग्णांनी त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करू नये. तुळशीची पाने तुळशीची पाने अँटिऑक्सिडेंट्सने भरलेली असतात. जे ऑक्सिडेटिव्ह तणावातून मुक्त होतात आणि शरीरात रक्तातील साखरेची पातळी कमी करण्यास मदत करणारे आवश्यक तेले असतात. तुळशीच्या पानातून काढलेला रस 2 चमचे घ्या आणि सकाळी माेकळ्या पोट असताना नियमितपणे प्या म्हणजे तुमची साखर पातळी नियंत्रित होईल. आवळा आवळामधील व्हिटॅमिन सी स्वादुपिंडाच्या योग्य कार्यास प्रोत्साहित करते. फळाचा रस काढा आणि एका काचेच्या पाण्यात मिसळलेला रस 2 चमचे घ्या. आपल्या रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित ठेवण्यासाठी दररोज सकाळी हे पेय रिक्त पोटात प्या. मेथीचे दाणे मेथीचे दाणे मधुमेहावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी फायबरचे समृद्ध स्रोत आहेत. मेथीचे दाणे रात्रभर पाण्यात भिजवता येतात आणि ते सकाळी न्याहारीच्या आधी घेतले पाहिजे. बियाणे बारीक करून दुधात मिसळता येतात. दालचिनी पावडर मधुमेहासाठी हा एक नैसर्गिक उपाय आहे. प्रथम एक लिटर पिण्यायोग्य पाणी घ्या. 3-4 चमचे दालचिनी मिक्स करावे. दालचिनी पावडरने 20 मिनिटे गरम करा. मिश्रण गाळा आणि थंड होऊ द्या. दररोज प्या! कढीपत्ता मधुमेहापासून बचाव करणारे गुणधर्म मधुमेहापासून बचाव आणि नियंत्रित करण्यासाठी कढीपत्ता उपयुक्त आहेत. दररोज सकाळी फक्त 10 ताजे कढीपत्ता चबा. उत्कृष्ट परिणामांसाठी, तीन ते चार महिने हे उपचार सुरू ठेवा. हे उच्च कोलेस्ट्रॉलची पातळी आणि लठ्ठपणा कमी करण्यास देखील मदत करू शकते. डिसक्लेमर: वरील लेखात देण्यात आलेली माहिती ही सर्वसामान्य माहितीच्या आधारावर आहे. याबाबत अधिक माहितीसाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.

