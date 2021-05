कोरोना झालाय की नाही ओळखणार कुत्रे? लक्षणे नसली तरी कळणार

गेल्या वर्षभरापासून कोरोना विषाणूने (covid-19) संपूर्ण जगाला वेठीस धरलं आहे. आतापर्यंत अनेकांना या विषाणूची लागण झाली आहे. त्यामुळे या विषाणूचा प्रादुर्भाव कमी करण्यासाठी प्रशासन आणि आरोग्य यंत्रणा सातत्याने प्रयत्न करत आहेत. सध्या तरी या विषाणूवर कोणतंही ठोस औषध उपलब्ध झालेलं नाही. मात्र, प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून लसीकरण सुरु करण्यात आलं आहे. सोबतच कोरोनाची लागण झाली आहे की नाही याचे निदान करण्यासाठी नवनव्या पद्धती शोधल्या जात आहेत. विशेष म्हणजे एखाद्याला कोरोनाची लागण झाली आहे की नाही हे कुत्रे (dog) सहज ओळखू शकणार आहेत. याविषयी फ्रान्समधील वैज्ञानिकांनी संशोधन केलं असून त्यात हे स्पष्ट झालं आहे. (dogs can better detect covid-19 in humans than lateral flow tests study)

कुत्र्यांची हुंगण्याची क्षमता अधिक असल्यामुळे एखाद्याला कोरोना झाल्यास कुत्र्यांना त्याची माहिती लवकर मिळते. विशेष म्हणजे आरटीपीसीआर चाचणीच्या निष्कर्षापेक्षाही जास्त अचूकपणे सांगण्याची क्षमता कुत्र्यांमध्ये असल्याचं या संशोधनात स्पष्ट झालं आहे.

पॅरिसच्या नॅशनल व्हेटरनरी स्कूल ऑफ एल्फोर्डमध्ये करण्यात आलेल्या संशोधनानुसार, कुत्र्यांची हुंगण्याची क्षमता ही अधिक असते. एखाद्या व्यक्तीला कोरोना झाला असेल तर कुत्रे त्या व्यक्तीच्या घामावरुन कोरोना संक्रमणाबाबत अचूक अनुमान काढू शकतात. रॅपिड अँटिजन चाचणीचे निदान करण्यासाठी १५ मिनिटांचा अवधी लागतो. तुलनेने हे काम कुत्रे अवघ्या काही मिनिटांमध्ये करतात.

कुत्र्यांनी केलेले निदान ९७ टक्के अचूक

कुत्र्यांची वास घेण्याची क्षमता अधिक असल्यामुळे एखाद्याला कोरोना झाल्यास त्याचा निष्कर्ष ९७ टक्क्यांपर्यंत ते अचूक लावू शकतात. "मानवी शरीर कोरोना संक्रमणाविरोधात जी प्रतिक्रिया देतात ती त्यांच्या लाळ व घामाच्या माध्यमातून समोर येत असते त्यामुळे कुत्रे लवकर निदान करु शकतात", असं संशोधक डॉमिनिक ग्रँडजीन म्हणाले.