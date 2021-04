डेली Push-ups करताय; मग आपल्याला ब्रेक घेण्याची आवश्यकता आहे, त्याचे कारण आणि दुष्परिणाम जाणून घ्या

पुणे : आपल्या आरोग्यासाठी Push-ups करणे फायद्याचे आहे आणि आपल्या दिनक्रमात दररोज समाविष्ट करणे चांगले आहे, परंतु या विशिष्ट व्यायामावर जास्त भर देणे आपल्याला अडचणींना कारणीभूत ठरू शकते. Push-ups फिटनेसच्या उत्साही लोकांमध्ये एक लोकप्रिय बॉडीवेट आहे.जेव्हा आपण एक प्रभावी कोर आणि स्ट्रेंथ ट्रेनिंगबद्दल बोलतो तेव्हा आपल्या नावावर Push-ups चे प्रथम नाव येते. छाती, खांदे, ट्रायसेप्स, पाठ, ओटीपोट आणि पाय सक्रिय करतो. Push-ups फिटनेसच्या उत्साही लोकांमध्ये एक लोकप्रिय बॉडीवेट आहे. शक्ती निर्माण करण्यासाठी हा एक वेगवान आणि प्रभावी व्यायाम आहे आणि अक्षरशः कुठेही आणि कोणत्याही उपकरणाशिवाय करता येतो, परंतु जेव्हा आपण कोणत्याही व्यायामाचा अतिरेक केला तेव्हा समस्या सुरू होते. त्यात Push-ups फायद्याचे आहे आणि आपल्या दिनक्रमात दररोज समाविष्ट करणे चांगले आहे, परंतु या विशिष्ट व्यायामावर जास्त भर देणे आपल्याला अडचणींना कारणीभूत ठरू शकते. दररोज Push-ups करण्याचे तोटे योग्य प्रकारे सादर केल्यावर Push-ups एक उत्कृष्ट स्ट्रेंथ ट्रेंनिंग अभ्यास आहे. या व्यायामाचा आपल्या वर्कआउट नित्यकर्मात समावेश करून आपण एक अविश्वसनीय फुल-बॉडी वर्कआउट प्राप्त करू शकता. हे सहनशक्ती आणि सामर्थ्य वाढविण्यात मदत करू शकते, तथापि, या व्यायामाने आपल्या शरीराला आराम देणे तितकेच महत्वाचे आहे. आपण आपल्या शरीरास आणि थोडी विश्रांती देण्याची आवश्यकता आहे. जर आपले स्नायू थकले असतील तर कोणत्याही प्रकारच्या व्यायामाचा आपल्याला फारच फायदा होणार नाही. ब्रेक घेतल्याने स्नायू आराम मिळतात आणि जलद पुनर्प्राप्त होण्यास मदत होते. दिवसभर आपल्या शरीरात खराब झालेल्या स्नायू तंतूंची दुरुस्ती होते, परिणामी स्नायू मोठ्या आणि मजबूत बनतात. Push-ups मधून ब्रेक घेण्याची ही इतर कारणे देखील आहेत जर आपला दृष्टीकोन योग्य नसेल तर दररोज पुश-अप करणे आपल्याला वेदना किंवा दुखापत होण्याचा धोका देखील दर्शवू शकते. बरेच लोक स्वत: ला Push-ups चा सेट पूर्ण करण्यास भाग पाडतात, जरी ते त्यासाठी तयार नसतील तरीही. यामुळे त्यांच्या देखाव्यामध्ये तडजोड होते आणि त्यांचे स्नायू आणखी तणावग्रस्त बनतात. सामान्य चुकांमध्ये खांद्याला गोल करणे आणि मध्यम विभाग आराम करणे समाविष्ट आहे. यामुळे मान किंवा खांद्याच्या वेदना वाढू शकतात. याव्यतिरिक्त, यामुळे आपल्या बाइसेप्सच्या टेंडोनिटिसची जोखीम वाढू शकते, अशी स्थिती ज्यामध्ये बाईसेप्स टेंडनमध्ये जळजळ होते. आपल्या मनगटाच्या स्नायूंमध्ये इजा किंवा ताण देखील होऊ शकतो. यावेळी आपण काय करावे आपल्या व्यायामाच्या रूटीनमध्ये अधिक प्रकारचे व्यायाम समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न करा. Push-ups प्रमाणेच, पूर्ण-शारीरिक व्यायामाचे बरेच प्रकार आहेत जे आपण करू शकता. इंचवर्म, क्रंच आणि गोलेट स्क्वॅट हे इतर काही उत्तम शरीर-व्यायामाचे पर्याय आहेत ज्याचा आपण प्रयत्न करू शकता. आपण Push-ups करण्यास तयार असाल तर दररोज सेम व्यायाम करण्याऐवजी Push-ups चे बदल करून पहा. प्लँक पुश-अप, डायमंड एक्सरसाइज, पाईक पुश-अप आणि इनलाइन पुश-अप हे Push-ups चे काही उत्तम फरक आहेत. ते समान स्नायूंच्या संचावर कार्य करतात आणि समान फायदे मिळतात. आपल्या वर्कआउट रुटीनमध्ये बदल केल्यास आपणास कंटाळा येणार नाही आणि आपल्या फॉर्ममध्ये कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. टीप : ही बातमी संशोधकांनी केलेल्या वैद्यकीय संशोधनावर तसेच तज्ज्ञांच्या मतांवर आधारित आहे. या मतांशी 'सकाळ ऑनलाइन'चा कोणताही संबंध नाही. त्यामुळे कोणतेही वैद्यकीय उपचार करण्यापूर्वी आरोग्यतज्ज्ञ आणि डॉक्टरांशी योग्य तो सल्लामसलत करणे आवश्यक आहे. संपादन- अर्चना बनगे

