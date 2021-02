मद्य पिणाऱ्यांनो सावधान;मद्यात हे मिक्स करू नका, अन्यथा जावू शकतात तुमचे प्राण

जळगाव ः अनेक लोक अल्कोहोलचे सेवन करतांना वेगवेगळे प्रयोग करत असतात. त्यात काही फळांच्या रसात पिणे, तर काही जण एनर्जी ड्रिंक मध्ये अल्कोहोल मिसळत आहे. परंतू अल्कोहोल मध्ये एनर्जी ड्रिंक धोकायद असून जाणून घेवू काय आहे दुष्परिणाम.. अल्कोहोलमध्ये दोन पेयांचे मिश्रण एक धोकादायक कार्य असू शकते. दोन्ही एकत्र पिल्याने तुमच्या शरीरात मद्यपान होण्याची शक्यता वाढू शकते. फक्त एवढेच नाही, हँगओव्हर आणि डोकेदुखी सोडल्याशिवाय एखाद्या व्यक्तीला आणखी बरेच गंभीर परिणाम सहन करावे लागतात. दोन पेये मिसळल्यावर काय होते

दोन्ही अल्कोहोल आणि एनर्जी ड्रिंकची स्वतःची वेगळी वैशिष्ट्ये आहेत. एक म्हणजे आपल्या मेंदूत कार्य करण्याची क्षमता कमी करणे आणि शांतता जाणणे आणि दुसरे आपल्याला ऊर्जावान आणि सक्रिय ठेवण्यास मदत करते. जेव्हा दोन ड्रिंक एकत्र मिसळले तर शरिरावर परिणाम पडेल. एनर्जी ड्रिंक अल्कोहोलचे परिणाम दूर करून उशीरा जागण्यास भाग पाडते. यामुळे गोंधळ होईल आणि आपण नेहमीपेक्षा जास्त मद्यपान करायला लागाल. काय आहे विज्ञान

एनर्जी ड्रिंक्समध्ये अल्कोहोल मिसळण्याच्या परिणामाचा अभ्यास केला असून यात कॉकटेलमुळे लोकांना नेहमीपेक्षा जास्त मद्यपान करण्याची सवय लागते. अती प्रमाणात मद्यपान केल्याने अल्कोहोल विषबाधा होऊ शकते, जी गोंधळ, उलट्या, जप्ती, श्वास लागणे आणि शरीराचे तापमान कमी करणे यासारख्या लक्षणांशी आहे. हृदयावर होते परिणाम अल्कोहोलसोबत एनर्जी ड्रिंकचे सेवन केल्यास आपल्या हृदयाच्या आरोग्य बिघडवते. त्यामुळे रक्तदाबांची प्रणालीत पेयांचे स्वतःचे भिन्न प्रभाव असतात. जेव्हा दोघी ड्रिंक एकत्र केले तर शरिरावर वाईट परिणाम होते. एका अभ्यासानूसार रक्तवाहिन्याच्या व्यासात चिंताजनक पातळी बदलू शकते. तसेच, जे लोक आधीच उच्च रक्तदाब ग्रस्त आहेत, त्यांच्या समस्या आणखी वाढू शकते. नियमित अंतराने रक्तदाब उतार-चढ़ाव हृदयावर अतिरिक्त दबाव आणू शकतो आणि स्ट्रोक, हृदयविकाराचा झटका आणि हृदयविकाराचा धोका वाढवू शकतो. याव्यतिरिक्त, अल्कोहोलचे जास्त सेवन आपल्या यकृत आणि झोपेच्या पद्धतींवरही परिणाम करू शकते. वजन वाढते

एनर्जी ड्रिंक्सला हेल्दी ड्रिंक म्हणून बढती दिली जाते, परंतु बर्‍याचदा साखरेचे प्रमाण जास्त असते. त्याचप्रमाणे अल्कोहोलमध्येही बर्‍याच कॅलरी असतात. आपण आपले वजन नियंत्रित करत असल्यास, दोघी एकाच वेळी सेवन केल्यावर नुकसान होऊ शकते. टिप्स..

- ड्रिंक पिण्यावर मर्यादा ठेवा (रात्री फक्त एक पेय प्या)

- मद्यपान करण्यापूर्वी पोटभर जेवण करा. यामुळे पेयचा परिणाम लवकरच आपल्या मनावर होणार नाही.

- रात्री झोपेच्या आधी अल्कोहोल आणि एनर्जी ड्रिंकचे सेवन करू नका. दोघेही निद्रानाश होऊ शकतात.

