काळ्या बुरशीला दूर ठेवण्यासाठी काय करावे? वाचा तज्ज्ञांचा सल्ला

नागपूर : रुग्णाला मधुमेह (diabetes), कॅन्सर (cancer), एचआयव्हीसारखे (HIV) आजार असतील तर आधीच त्यांची प्रतिकारशक्ती कमी झालेली असते. कोविडनंतर अशा रुग्णांना म्युकरमायकोसिसचा जास्त धोका असतो. त्यामुळे शक्य तेवढ्या लवकर काहीही त्रास किंवा शंका आल्यास डॉक्टरांकडे जाउन निदान करुन घ्यावे. वेळीच उपचार सुरु करावे. यामुळे पुढे भविष्यात होणाऱ्या गंभीर व गुंतागुंतीच्या तक्रारींना आळा घालण्यास मदत मिळते, असे मत डॉ. अशोक अरबट यांनी व्यक्त केले. (expert comment on how to keep away black fungus)

म्युकरमायकोसिस अन्य देशांच्या तुलनेत आपल्याकडे जास्त प्रमाणात आढळतो. याला कारण म्हणजे या बुरशीच्या वाढीसाठी गरजेचे असलेले ह्युमिड ट्रॉपिकल वातावरण. दमट व ओलसरपणा असलेल्या अनेक ठिकाणी ही काळी बुरशी दिसून येते. याचे स्पोअर्स, फिलामेन्ट हवेतून नाक, तोंडाद्वारे शरीरात प्रवेश करतात. तोंडाद्वारे ही बुरशी हळूहळू थेट फुफ्फुसांवर आक्रमण करते तर नाकाद्वारे ही बुरशी डोळे आणि मेंदूवरही आघात करते. मधुमेहामुळे इम्युनिटी काहीशी कमी झालेली असते. त्यामुळे डायबेटीसच्या रुग्णांनी कोविडकाळात आवश्यक ती खबरदारी घेतली पाहिजे. तत्काळ उपचारातून या बुरशीपासून सुटका मिळते अन्यथा या बुरशीमुळे प्रादुर्भाव झालेला भाग शस्त्रक्रिया करुन काढून टाकावा लागतो, असे ते म्हणाले.

आहारावर भर -

सकस आहारावर भर असावा

प्रथिनेयुक्त पदार्थांचे सेवन करा

व्यायाम करा -

योगासने करावी

घरीच व्यायाम करावा

काय असतात लक्षणे -