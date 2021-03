बाळाला हे खाऊ घातल्यास होईल तंदुरूस्त

अहमदनगर ः पूर्वी घरात आजी-आजोबा, चुलते, चुलत्या असायच्या. परंतु हल्लीच्या काळात एकत्र कुटुंब पद्धती फक्त खेड्यात आहे. शहरात फक्त दोघेच असतात. त्यांना कोणी मार्गदर्शन करण्यासाठी ज्येष्ठ माणूस कोणी नसते. अशावेळी गुगल किंवा यू ट्यूब कामाला येते. किंवा काही विशेष लेख. मुले मोठी होत असताना त्यांच्यात अनेक बदल होत असतात. एक किंवा दोन वर्षांची मुलं जी नुकतीच काही खाऊ लागलीत. त्यांच्याबाबत विशेष काळजी घेणे गरजेचे आहे. आपल्या बाळाला आरोग्यासाठी काही टिप्स ः वयोगटातील मुलांसाठी घन आहार घेण्यास सुरुवात केल्याने वाढीसाठी ही महत्वाची वेळ आहे. तथापि, तरीही त्यांना काय खावे आणि काय खाऊ नये याबद्दल पालकांकडून त्यांचे संपूर्ण मार्गदर्शन आवश्यक आहे. असे काही पदार्थ आहेत जे लहान मुलांचे पोषण करतात. परंतु बरेच पदार्थ मुलांसाठी हानिकारक असू शकतात. लहान मुलांना कधीच असे पदार्थ खाण्याची मुभा देऊ नये. मसालेदार आणि तेलकट पदार्थ

मुलाच्या अन्नात हळूहळू मसाले घालण्याचा सल्ला दिला गेला आहे. जेणेकरून त्यांना अँटीऑक्सिडेंट्स मिळू शकतील, बर्‍याच प्रकारचे मसाले, मिरपूड किंवा चिकट असलेले पदार्थ टाळले पाहिजेत. ते छातीत जळजळ आणि पचनाला त्रास देऊ शकतात. संपूर्ण भाज्या आणि फळे

गाजर यासारख्या भाजीपाला, द्राक्षे सारखी फळे लहान मुलांसाठी हानिकारक असू शकतात. बारीक चिरलेली आणि उकडलेली गाजर, चिरलेली द्राक्षे किंवा लहान मुले सहजगत्या गिळू शकतील अशी इतर फळे त्यांना द्यावीत. च्युइंग गम आणि कँडीज

बर्‍याच मुलांना कँडीज आणि बबल गम आवडतात. तथापि, या दोन्ही मिठाईमुळे गंभीर समस्या उद्भवू शकतात. म्हणून, अशा गोष्टी घरी ठेवणे टाळणे चांगले. फिजी सॉफ्ट ड्रिंक्स

ते त्वरित कॅलरी प्रदान करतात आणि गोड असतात; मुलांना हव्या त्या गोष्टी. तथापि, ते केवळ नवजात मुलांसाठीच नाही तर प्रौढांसाठीदेखील एक अस्वास्थ्यकर पर्याय आहेत. आमचे दंत जीवाणू फिजी पेयांमध्ये उच्च प्रमाणात साखरेसह प्रतिक्रिया देतात आणि दात मुलामा चढवणे खराब करणारे अॅसिड तयार करतात. (डिस्क्लेमर: ही सामग्री केवळ सल्ल्यासह सामान्य माहिती प्रदान करते. कोणत्याही प्रकारे वैद्यकीय अभिप्रायासाठी हा पर्याय नाही. अधिक माहितीसाठी नेहमीच तज्ञ किंवा डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. सकाळ समूह या माहितीची जबाबदारी घेत नाही.)

Web Title: Feeding this to a one or two year old baby will make him fit