आतड्याचे आरोग्य सुधारण्यासाठी साेप्या टिप्स

लैंगिकदृष्ट्या कार्यशील समस्यांमध्ये बद्धकोष्ठतेचा समावेश आहे. जर या स्थितीचा प्रभावी उपचार केला गेला नाही तर अशा प्रकारांमुळे मधुमेह, चयापचय सिंड्रोम आणि नॉन अल्कोहोलिक फॅटी यकृत रोग आणि हृदय रोग यासारख्या गुंतागुंत होण्याचा धोका वाढू शकतो. या परिस्थितींचा सामना करण्यासाठी, एक समग्र रोग व्यवस्थापनाचा दृष्टीकोन अवलंबणे आवश्यक आहे, ज्यामध्ये आहार आणि जीवनशैलीतील काही महत्त्वपूर्ण बदलांचा समावेश आहे. बहुतेक आरोग्याच्या समस्या आपल्या आतड्याच्या आरोग्यावर परिणाम झाल्यामुळे उद्भवतात. जर आपण आपल्या आतड्याचे आरोग्य निरोगी ठेवले नाही तर आपल्याला बर्‍याच समस्यांना सामोरे जावे लागेल. उन्हाळ्याचा हंगाम सुरू होताच आंबट, खारट आणि तिखट पदार्थ टाळावे जे पित्तदाेष वाढवतील. आपल्या पोटाच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी आणि आपल्या लैंगिकदृष्ट्या कार्यशील समस्या व्यवस्थापित करण्यासाठी आपण येथे नमूद केलेल्या काही प्रभावी टिप्सचे अनुसरण करू शकता. निरोगी आतडे आरोग्यासाठी काही महत्वाच्या टिप्स 1. संतुलित आहार पौष्टिक गरजा भागविण्यासाठी आदर्श आहार योजना विविध घटकांचा संतुलन साधेल. यात उर्जा सामग्रीचा समावेश आहे, परिस्थितीत वाढ होऊ शकते असे पदार्थ आणि फायबर, हिरव्या भाज्या, प्रथिने, कर्बोदकांमधे आणि इतर खाद्य गटांचे सेवन करण्याचा सल्ला दिला जातो. उदाहरणार्थ, आयसीडीआरनुसार, लठ्ठ लोकांसाठी नॉन-स्टार्च आणि हिरव्या पालेभाज्यांचा तसेच संपूर्ण अपुरक्षित धान्यांचा वापर वाढण्याची शिफारस केली जाते. 2. शारीरिक क्रियाकलाप पातळी शारीरिक कार्यांच्या आदर्श स्तरावर विविध घटक प्रभावित करतात. आतड्यांसंबंधी आतड्यांसंबंधी सिंड्रोम रूग्ण नियमित चालणे, जॉगिंग किंवा एक तास पोहणे यासारख्या मध्यम क्रियाकलापांपासून लाभ घेऊ शकतात आणि बद्धकोष्ठतेपासून आराम मिळवू शकतात. पेप्टिक अल्सर असलेल्या लोकांना, 30-60 मिनिटे चालण्याची शिफारस केली जाते. दिवसा स्वत: ला हायड्रेटेड ठेवण्यासाठी पुरेसे पाणी ठेवा जे आतड्याचे आरोग्य सुधारण्यास मदत करते. 3 अन्नाची वारंवारता प्रत्येकाची अन्नाची वारंवारता मोठ्या प्रमाणात बदलू शकते. उदाहरणार्थ, चिडचिडे आतडी सिंड्रोम असलेल्या लोकांना दिवसातून अंदाजे 5-6 लहान जेवण देण्याची शिफारस केली जाते, तर हायपरलिपिडिमिया किंवा उच्च रक्तदाब असलेल्या रूग्णांसाठी दिवसाचे तीन जेवण घेण्याची शिफारस केली जाते. नित्यक्रम राखणे महत्वाचे आहे आणि आम्ल उत्पादन आणि ओहोटीपासून बचाव करण्यासाठी ते उपयोगी ठरू शकतात. 4. स्वयंपाकाच्या पद्धती होय, आपण उकळले तरी ते वाफ काढा! उदाहरणार्थ, मधुमेह गॅस्ट्रोपेरेसिस, नॉन-अल्कोहोलिक फॅटी यकृत रोग, आणि कार्यात्मक बद्धकोष्ठता असलेल्या रुग्णांनी खोल तळलेले पदार्थ टाळले पाहिजेत आणि मुख्य म्हणजे, स्वयंपाक करण्यापूर्वी भाजीपाला सोलणे टाळणे चांगले आहे. एकदा साफ झाल्यावर भाजीपाला साले हे पोषक आणि फायबरचे चांगले स्त्रोत असतात जे निरोगी आतडे टिकवण्यासाठी महत्वाचे असतात. 5. झोप गॅस्ट्रो-एसोफेजियल रिफ्लक्स रोग (जीईआरडी) असलेल्या रुग्णांना झोपेच्या वेळी पलंगाचे डोके वाढवण्याचा सल्ला दिला जातो, तसेच रात्रीच्या जेवणानंतर एका तासाच्या आत झोपायला टाळा. झोपेची गुणवत्ता देखील आवश्यक आहे, काही झोपेच्या बाबतीत झोपेची जीवनशैली-आधारित उपचार हे ध्येय आहे. योगा करणे, हायड्रेटेड रहाणे, नियमित 7-8 तासांची झोपे, ओमेगा 3 फॅट्ससह प्रोबियटिक्स आणि नियमित व्यायाम आहार हा आपल्या शारीरिक आणि संज्ञानात्मक आरोग्यासाठी वरदान आहे. डिसक्लेमर: वरील लेखात देण्यात आलेली माहिती ही सर्वसामान्य माहितीच्या आधारावर आहे. याबाबत अधिक माहितीसाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.

