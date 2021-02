आरोग्यदायी ग्रीन टी घ्या, ही पाच घटक टाकल्यास आणखी फायदा होईल

औरंगाबाद : ग्रीन टीचे आरोग्यदायी फायदे मिळविण्यासाठी तुम्हाला त्यात काही घटक टाकावे लागतील. ग्रीन टीत अँटी इन्फ्लेमेटरी गुण असतात. जे तुम्हाला मेटाबाॅलिज्मला गतिमान करण्यास मदत करते. याबरोबरच ते तुम्हाला उजळ त्वचा मिळण्यास मदत करते. येथे जाणून घ्या ग्रीन टीत कोणते घटक टाकल्यानंतर या पेयाचे फायदे वाढतात. ग्रीन टीचे अनेक फायदे आहेत. वेगळ्या पद्धतीने बनवल्यास त्याचा अधिक फायदा मिळू शकेल. ग्रीन टीमध्ये ही पाच घटक टाकल्यास आश्चर्यकारक फायदे मिळू शकतात. ही अशी... 1. लिंबू : लिंबूचा रस ग्रीन टीमधील कडू चव दूर करतो. पर्ड्यू विद्यापीठाच्या संशोधकांनुसार जे तुमच्या शरीरासाठी अधिक आरोग्यदायी ठरते. मात्र ग्रीन टी थंड झाल्यानंतर लिंबाचे रस टाका. 2. पुदिण्याची पाने आणि दालचिनी ग्रीन टीत पुदिना टाकणे एक सामान्य बाब आहे. कारण ती तुमची प्रतिकार शक्ती वाढवण्यास, पचनक्रियेत सुधारणा आणि भूकेला अटकाव करण्यासारखे महत्त्वाचे आरोग्यदायी फायदे देतो. दुसरीकडे दालचिनी वजन घटवणे आणि चयापचयाला गती देतो. याबरोबरच इतरही आरोग्याच्या दृष्टीने फायदे मिळतात.



3.स्टीवियाची पाने स्टीविया एक सुरक्षित आणि नैसर्गिक गोडपणा वाढवतो. कोणत्याही साईड इफेक्ट्सविना तुमच्या ग्रीन टीला गोड बनवते. तुम्ही तुमच्या ग्रीन टीमध्ये स्टीवियाची पाने टाकू शकता आणि त्याचे सेवन करु शकता. यातून अनेक आरोग्यदायी फायदे जोडलेले आहेत. जसे की कॅलरीजचे सेवन कमी करणे, रक्तदाब नियंत्रित ठेवणे, वजन कमी करणे आणि कोलॅस्ट्राॅल प्रमाणात ठेवणे. 4. मध



ग्रीन टीमध्ये मध टाकणे हा चांगला पर्याय आहे. कारण हे साखरेला आरोग्यदायी पर्याय आहे. हे ग्रीन टीला कमी कडू बनवतो. ग्रीन टीमध्ये अँटीऑक्सिडेंट मधात जीवनसत्त्व आणि खनिज मिळून त्यास एक सुपर हेल्दी ड्रिंक बनवते. हे शंकुवृक्ष संक्रमणचा निदान करायला मदत करते. तुम्हाला आरोग्य त्वचा देते आणि तुमची रोगप्रतिकार शक्ती मजबूत करते. 5 आद्रक जेव्हा आद्रक ग्रीन टीत टाकले जाते तेव्हा आरोग्याचे फायदे वाढतात. आद्रकवाली ग्रीन टी तुमची रोगप्रतिकार शक्ती मजबूत करते. तणाव कमी करतो. वजन कमी करणे आणि श्वसन संबंधी समस्या निदान करण्यास मदत करते. आद्रक कँन्सरला रोकण्यासही मदत करु शकते. त्याचा उपयोग आस्थमा, मधुमेह आणि मासिक पाळीचा त्रास कमी करण्यास मदत करते. ग्रीन टी या वेळेस टाळा भोजन करण्यापूर्वी, झोपण्यापूर्वी आणि कोणतेही औषध घेण्यानंतर लगेच ग्रीन टी पिणे तुमच्या आरोग्यास घातक असते. रिकाम्या पोटी ग्रीन टी घेणे हे तुमच्या चयापचयासाठी चांगले असते असे मानू शकतो. हे बरोबर नाही. ग्रीन टी घेण्याची योग्य वेळ ग्रीन टी पिण्याचे योग्य वेळ सकाळ आणि जेवणाचा मधला वेळ आहे. जसे की तुमच्या जेवणानंतर दोन तास अगोदर किंवा त्यानंतर.

