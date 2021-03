असे करा शरीरातील वाढते यूरिक ऍसिड नियंत्रित

सातारा : सांधेदुखी आहे, ती लाल आणि सूजलेली दिसत आहे, चालणे कठीण आहे का? हे सर्व आपल्या शरीरात कचरा जमा होण्याचे लक्षण आहे आणि ते यूरिक ऍसिड. जर यूरिक ऍसिड वेळेवर नियंत्रित होत नसेल तर आर्थरायटिस, मूत्रपिंड निकामी होणे आणि साखर यासारख्या अनेक आजारांमुळे आपल्याला त्रास होऊ शकतो. यूरिक ऍसिड म्हणजे काय? पचन दरम्यान पुरीन बिघडल्यामुळे आपल्या शरीरात यूरिक ऍसिड तयार होतो. एक प्रकारे, हे आपल्या शरीराचे नैसर्गिक कचरा उत्पादन आहे, जे कमी अधिक प्रमाणात एक समस्या बनते. काही पदार्थांमध्ये नैसर्गिकरित्या जास्त प्रमाणात प्युरीन असते. प्रथिने बिघडल्यामुळे यूरिक ऍसिड देखील होतो. वेळोवेळी मूत्रपिंड मूत्रमार्गाद्वारे मूत्रमार्गाद्वारे यूरिक ऍसिड सोडतो. अशा प्रकारे, ऍसिडचे संतुलन शरीरात टिकते. शरीरात यूरिक ऍसिडचे प्रमाण 3.5 ते 7.5 मिलीग्राम ते डीएल पर्यंत असते. यूरिक ऍसिड तयार होण्याचे कारणे शरीरात यूरिक ऍसिड तयार होण्याची अनेक कारणे असू शकतात आणि बर्‍याच कारणांमुळे मूत्रपिंड मूत्रमार्गातून बाहेर पडू शकत नाही. या व्यतिरिक्त ते अनुवांशिक देखील आहे आणि मूत्रपिंडाचा त्रास असल्यास किंवा मधुमेह, थायरॉईड, सोरायसिस सारखा आजार असल्यास युरिक ऍसिडचा संतुलन बिघडला आहे. काही औषधे यूरिक ऍसिड देखील बनवतात. जास्तीत जास्त वजन आणि वजन कमी केले तरीही बर्‍याच प्रकरणांमध्ये ही समस्या उद्भवते. यूरिक ऍसिड आणि त्याचे आरोग्य याची लक्षणे बहुतांश घटनांमध्ये यूरिक ऍसिड आढळला नाही. जर सांध्यामध्ये खूप वेदना होत असेल तर रक्ताच्या तपासणीत गेल्यानंतर तुम्हाला वाढलेल्या यूरिक ऍसिडबद्दल माहिती मिळू शकेल. जेव्हा शरीरात यूरिक ऍसिड वाढतो, रक्तात स्फटिक तयार होतात, ज्यास युरेट क्रिस्टल देखील म्हणतात. जर हे स्फटिका यूरिन ट्यूबमध्ये जमा झाल्या असतील तर मूत्रपिंड दगड होण्याची समस्या आहे. त्याच वेळी, जेव्हा ते हात आणि पायांच्या सांध्यामध्ये जमा होतात, तेव्हा असह्य वेदना होते. जोडपे लाल होतात आणि फुगतात. यूरिक ऍसिडचे प्रमाण वाढले जीवनशैली सुधारूनही ही समस्या दूर केली जाऊ शकते. मद्यपान आणि धूम्रपान थांबवा. जर वजन जास्त असेल तर ते कमी करा. दररोज व्यायाम करा. मटण, कोंबडी, दूध, चीज, मशरूम, प्रथिने युक्त डाळी आणि मासे यासारखे प्रथिनेयुक्त आहार घेऊ नका. याशिवाय डॉक्टरांचा सल्ला घेतल्यानंतरही औषधे घेऊ शकता. औषधांसह हे काही वेळाने नियंत्रित केले जाऊ शकते. जर आपण चाळीशीत असाल तर दर सहा महिन्यांनी आपली रक्त तपासणी करा. हे केवळ आपल्याला यूरिक ऍसिडच मदत करणार नाही; इतर रोग टाळण्यास मदत करेल. फायबर समृद्ध अन्नावर लक्ष केंद्रित करा आपल्या आहारात हिरव्या आणि पालेभाज्यांचा समावेश करा. त्यामध्ये फायबरची मात्रा चांगली असते. अतिरिक्त फायबर मिळविण्यासाठी हंगामी फळे, लिंबू, संत्री आणि व्हिटॅमिन-सी समृध्द फळे खा. कोरड्या फळात बदाम, अक्रोड आणि मनुका खा. चहाच्या पानांत किंवा कॉफीच्या बियांत असणारे उत्तेजक द्रव्य घेणे टाळा. स्वयंपाकघरातूनही उपचार आपल्या स्वयंपाकघरात ठेवलेले काही मसाले युरिक ऍसिड नियंत्रित करण्यास देखील मदत करू शकतात. भाजी किंवा कोशिंबीर बनवण्यासाठी उपयुक्त अशी एक वनस्पती यात प्रमुख आहे. तथापि, भाजी किंवा कोशिंबीर बनवण्यासाठी उपयुक्त अशी एक वनस्पती चव गरम आहे, म्हणून अर्धा चमचे जास्त वापरू नका. व्हिनेगर आणि रस देखील फायदेशीर आहेत यूरिक ऍसिड नियंत्रित करण्यासाठी गहू ज्वारीचा रस आणि सफरचंद व्हिनेगर देखील खूप फायदेशीर आहेत. त्यांच्यात व्हिटॅमिन-सी, अँटी-ऑक्सिडेंट्स आणि अँटी-इंफ्लेमेटरी गुणधर्म आहेत. यामुळे शरीरात शरीरातील लघवीचे प्रमाण वाढते ज्यामुळे शरीरात जास्त प्रमाणात यूरिक ऍसिड सापडत नाही. जाणून घ्या : 5 औषधी वनस्पती आपल्या पचनक्रिया ठेवतात तंदुरुस्त डिसक्लेमर: वरील लेखात देण्यात आलेली माहिती ही सर्वसामान्य माहितीच्या आधारावर आहे. याबाबत अधिक माहितीसाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.

