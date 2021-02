आपल्या शरीरात चरबीचे प्रमाण कमी आहे?; मग होतील 'हे' 5 आजार!

सातारा : Fat Deficiency Symptoms: जेव्हा एखाद्या आहारात मॅक्रोनिट्रिएन्ट ब्रेकडाउनचा प्रश्न येतो तेव्हा आपल्यातील बहुतेक लोक फक्त आपल्या अंगावर जास्त चरबी आहे किंवा कमी चरबी आहे. चरबी ही आरोग्याला घातक आहे हे आण जाणतो. त्यामुळे शक्य तितक्या कमी पदार्थांचे प्रमाणात सेवन केले पाहिजे. जेव्हा आहारातील चरबीची उच्च प्रमाणात लठ्ठपणाशी संबंधित असते, ज्यामुळे मधुमेह, हृदयविकार आणि बरेच आजार होतात. आपल्या शरीरास चरबीची आवश्यकता का आहे? सन 2017 मध्ये जर्नल ऑफ न्यूट्रिशनमध्ये प्रकाशित झालेल्या अभ्यासानुसार कोणत्या चरबी खराब आहेत आणि कोणत्या नाहीत याबद्दल स्पष्टतेचा अभाव आहे. संतृप्त चरबी आणि ट्रान्स फॅटच्या सेवनाने हृदय व इतर आजार उद्भवतात या विषयावर विज्ञानाने प्रकाश टाकला आहे, परंतु लोक बहुधा चरबी युक्त पदार्थांचे सेवन करू नये असे सांगतता. तथापि, हे पदार्थ देखील आवश्यक पोषक असतात आणि आपल्या शरीरास योग्यरित्या कार्य करण्यासाठी आवश्यक फॅटी सिडस् एक मदत करतात. आपल्या आहारात व्हिटॅमिन युक्त पदार्थांची आवश्यकता असते. जर आपल्याला पुरेसे मोन्यूसेच्युरेटरीड आणि पॉलीअनसॅच्युरेटेड फॅटी सिडस मिळाले नाहीत, तर त्यातील एक अगदी आपल्या शरीरात शोषला जाणार नाही. कारण ए, डी, ई आणि के यासह बहुतेक जीवनसत्त्वे चरबीमध्ये विद्रव्य असतात. रक्ताच्या गुठळ्या आणि जखमेच्या उपचारांसाठी आणि टेस्टोस्टेरॉन आणि इस्ट्रोजेन सारख्या हार्मोन्सच्या योग्य उत्पादनासाठी आपल्या डोळ्यांतील आणि मेंदूच्या कार्यास समर्थन देण्यासाठी आपल्याला फॅटी सिडची आवश्यकता आहे. चरबी अभावी जाणविणारी लक्षणे दिसतात 1. त्वचा समस्या : चरबी कमी झाल्यामुळे त्वचा खराब होते. चरबीची कमतरता केवळ आपल्या त्वचेमध्ये जळजळ होण्याचीच शक्यता नसते, परंतु आपण त्वचेच्या त्वचारोगाशी संबंधित असलेल्या खरुज किंवा कोरड्या पुरळ देखील विकसित करू शकता असे एका अभ्यासकाने नमूद केले आहे. 2. केस गळणे : केसांच्या वाढीसाठी आणि आरोग्यासाठी प्रोस्टाग्लॅंडिन्स नावाचे काही चरबीचे रेणू महत्वाचे आहेत. जेव्हा आपण पुरेसे चरबी पदार्थ खाल्ले नाही, तर केसांच्या फोलिकल्स आणि शाफ्ट देखील खराब होतात. 3. हार्मोनल समस्या : आपल्या अंतःस्रावी प्रणालीच्या योग्य कार्यासाठी व्हिटॅमिन डी, व्हिटॅमिन बी 12 आणि सेलेनियमसारखे हार्मोन तयार करणारे पुरेसे जीवनसत्त्वे आणि खनिजे महत्वाचे आहेत. चरबीची कमतरता सूचित करते की आपल्याला या पोषक द्रव्यांमधून पुरेसे प्रमाण मिळत नाही, याचा अर्थ असा आहे की आपले हार्मोन्स असंतुलन स्थितीत आहेत. स्त्रियांसाठी, हे मासिक पाळीमध्ये अनियमिततेचे स्पेलिंग करू शकते, परंतु दोन्ही लिंगांसाठी याचा लैंगिक आणि मानसिक कार्यावर देखील परिणाम होऊ शकतो. 4. थकवा : जीवनसत्त्वे, खनिजे आणि अँटिऑक्सिडेंट्स शोषण्यासह थकवाचा निर्विवाद दुवा आहे. चरबीचा अभाव यामुळे थकवा सारख्या समस्या उद्भवतात. या महत्त्वपूर्ण पोषक द्रवांच्या अभावाशिवाय चरबीच्या कमतरतेशी संबंधित संतृप्तिचा अभाव देखील यामुळे शारीरिक आणि मानसिक थकवा येऊ शकतो. 5. कमकुवत प्रतिकारशक्ती : जर आपण शाकाहारी, फळे आणि काही कार्ब खात असाल आणि तरीही बर्‍याचदा आजारी पडत असाल तर आपल्या चरबीची आवश्यकता पूर्ण केली जात आहे की नाही हे तपासण्याची वेळ आली आहे. चरबीची कमतरता सदोषपणा दर्शविणारी असल्याने, आपल्या शरीरात पुरेसे पोषक आहार घेत नसले तरीही ते आपल्या रोगप्रतिकारक शक्तीला कमकुवत करते. डिसक्लेमर: वरील लेखात देण्यात आलेली माहिती ही सर्वसामान्य माहितीच्या आधारावर आहे. याबाबत अधिक माहितीसाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.

