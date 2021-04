कधीकधी श्वास घेताना घशातून आवाज येण्याची आहेत ही 12 कारणे, जाणून घ्या लक्षणे

पुणे : श्वास घेताना घशातून आवाज येणे आणि कसतरी वाटणे हा एक गंभीर आजार नाही, परंतु हे एखाद्या गंभीर आजाराच्या लक्षणांपैकी एक असू शकतो. जेव्हा एखाद्या व्यक्तीस सर्दी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पलमोनरी डिजीज, श्वसन रोग किंवा दम्याचा त्रास होतो तेव्हा त्याच्या लक्षणांमध्ये घशातून आवाज येणे असे समाविष्ट असू शकते. जेव्हा एखादी व्यक्ती श्वास घेते तेव्हा त्या व्यक्तीला आवाज ऐकू येतो, ज्यामुळे श्वासोच्छवास, खोकला इत्यादीसारखी लक्षणेदेखील दिसतात. चला तर मग यामागचे कारणे आणि लक्षणे जाणून घेऊयात. कारणे 1 - जेव्हा एखाद्या व्यक्तीचे हार्ट फेल होते तेव्हा त्याच्या फुफ्फुसांमध्ये द्रव जमा होतो आणि अशा लोकांना श्वासोच्छवासाची आणि खोकल्याची समस्या जाणवते, ज्यामुळे श्वासावाटे आवाज येत असल्याचे जाणवते. 2 - जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला श्वसनमार्गामध्ये कॅन्सर होतो तेव्हाही या प्रकारची समस्या उद्भवते. 3 - दम्याचा त्रास असलेल्या लोकांना देखील असा त्रास होतो. 4 - सर्दी आणि फ्लूमुळे श्वसनमार्गाचा संसर्ग होतो, ज्यामुळे एखाद्या व्यक्तीस श्वास घेण्यात अडचण येते आणि आतून आवाज येतो. 5 - जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला पॅनीकचा झटका येतो तेव्हा त्याच्या स्नायू फुगतात किंवा ती व्यक्ती चिडचिडी होतात, ज्यामुळे अशी लक्षणे देखील दिसतात. 6 - जेव्हा स्नायूंना संसर्ग होतो तेव्हा अशी समस्या उद्भवते. 7 - जीईआरडी म्हणजेच गॅस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स रोगाने ग्रस्त लोक देखील या समस्येचा बळी पडतात. 8 - ज्या लोकांना झोप येत नाही त्या लोकांमधून असा आवाज येतो. 9 - जास्त वजन असलेल्या लोकांकडूनही असा आवाज येऊ शकतो. 10 - वायरल इंफेक्शनमुळे श्वासनलिकेत सूज आल्यामुळे ही समस्या उद्भवते. 11 - फुफ्फुसांशी संबंधित समस्यांमुळे ग्रस्त लोकांमध्येसुद्धा ही समस्या उद्भवते. 12 - श्वसन मज्जातंतू संसर्ग झाल्यावरही ही समस्या उद्भवते. लक्षणे

1 - सर्व वेळ शरीरात थकवा किंवा अशक्तपणा जाणवतो. 2 - श्वास घेताना त्रास होतो 3 - भूक न लागणे 4 - वजन कमी होणे 5 - खोकला 6 - छातीत दुखणे 7 - घसा याशिवाय इतरही काही लक्षणे आहेत जे दिसू लागतात. एखाद्या माणसाला अन्न खाताना त्रास होतो. या व्यतिरिक्त, गोंधळात पडणे किंवा मानसिक बदल होणे देखील याची लक्षणे आहेत. अशा परिस्थितीत ही लक्षणे दिसताच डॉक्टरांशी संपर्क साधा. यातून बचाव करण्यासाठी 1 - आहारात घ्या जीवनसत्त्वे : फळ आणि भाज्यांमध्ये व्हिटॅमिन ए आणि सी भरपूर प्रमाणात आढळते. अशा परिस्थितीत, श्वसनक्रियेच्या बर्‍याच समस्यांशी लढण्यासाठी हे प्रभावी आहे. अशा व्यक्तीनी आपल्या आहारात संत्री, मोसंबी खा. याशिवाय टोमॅटो, शिमला मिर्च, पालक इ.खात चला. 2 - तंबाखूचे सेवन करू नका: तसेच, जे लोक धूम्रपान करतात किंवा मद्यपान करतात त्यांनी वरील लक्षणे पाहिल्यानंतर त्वरित धूम्रपान आणि मद्यपान करणे थांबवावे. 3 - तुम्ही एखाद्या तणावाचा बळी असाल तर लगेच त्यामागील कारण जाणून घ्या आणि ते सॉल्व करा. 4 - जेव्हा तुम्ही थंड वातावरणात व्यायाम करता किंवा काम करता तेव्हा असे केल्याने घश्याच्या स्नायूंवर परिणाम होतो आणि ते घट्ट होतात, ज्यामुळे वेगवान श्वासोच्छवास होतो आणि अशा थंड हवामानात असा आवाज येत असतो. थंड वातावरणात कठोर परिश्रम करणे टाळा. यावेळी तुमची चाचणी करण्यासाठी, पहिला डॉक्टर तोंडी तपासणी करताना शिक्षा देतात, त्यानंतर रक्त तपासणी, फुफ्फुसाच्या कार्य चाचण्या, दमा आवश्यक असलेल्या चाचण्या इ. सुचवितात. टीप - श्वास घेताना घशातून आवाज येणारी समस्या ही एक सामान्य समस्या असल्याचे दर्शविते. परंतु यामुळे बर्‍याच समस्या उद्भवू शकतात, तसेच हे एक गंभीर समस्येचे लक्षण असू शकते. अशा परिस्थितीत समस्येकडे दुर्लक्ष करू नका. त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. या व्यतिरिक्त, आपल्या आहारात बदल करण्यापूर्वी, एकदा तज्ञाचा सल्ला घ्या. संपादन- अर्चना बनगे

Web Title: Here are 12 common causes of wheezing health tips marathi news