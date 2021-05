पोटाची चरबी करण्यासाठी हे पाच व्यायाम प्रकार

अहमदनगर ः व्यायाम तर सगळेच करतात. परंतु वजन कमी होत नाही. पोट कमी करणे सर्वात महत्त्वाचे असते. त्यासाठी काही उपाय.

चरबी कमी करण्याचा व्यायाम: जेव्हा बरेच लोक वजन कमी करण्याचा विचार करतात, तेव्हा मनात येणारी पहिली गोष्ट म्हणजे संपूर्ण शरीर व पोट. ओटीपोटात चरबी कमी करणे आपल्या आरोग्यास सुधारण्याचा एक निश्चित मार्ग असू शकतो.

दररोज बरेच व्यायाम करणे आपल्या पोटातील चरबी कमी करण्याचा उत्तम मार्ग असू शकतो. जरी सर्वांना ठाऊक आहे की पोटाची चरबी कमी करण्यासाठी व्यायाम करणे सर्वात महत्वाचे आहे. परंतु कोणत्या व्यायामाद्वारे आपल्या पोटातील चरबीचे लक्ष्य केले जाते हे फक्त काही लोकांना माहिती आहे. ओटीपोटात चरबी कमी करणे, हे सर्वोत्तम व्यायाम आणि वर्कआउट्स आहेत. आपल्याला यासाठी अधिक व्यायाम प्रेरणेची आवश्यकता आहे? येथे असे काही व्यायाम आहेत जे आपल्या पोटातील स्लिम ट्रिम करू शकतात.

पोटातील चरबी कमी होण्याचा व्यायाम: अनेक लोक जे पोटाची चरबी कमी करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत त्यांना वाटते की क्रंच आणि स्क्वॅट हे त्यांचे चांगले मित्र आहेत आणि फक्त त्यांच्यावर विश्वास ठेवा. त्यांच्या व्यतिरिक्त, कित्येक व्यायाम आपल्या ओटीपोटात चरबी कमी करण्यात उपयुक्त ठरू शकतात.

1. बर्पे

हा व्यायाम आपल्या कोअरवर तसेच आपल्या छाती, खांद्यावर, लॅट, ट्रायसेप्स आणि क्विड्सवर कार्य करतो. बर्पेस वेगवान हालचाल करतात, त्यामुळे ते तुमचे हृदयही पंप करतील.

बुरपीज कसे करावेः बर्पेजसाठी, सरळ उभे रहा, आपले गुडघे जमिनीवर वाकवा आणि आपले हात मजल्यावर ठेवा. यानंतर, दोन्ही हात वर करा आणि उडी घ्या.

2. माउंटन गिर्यारोहक

हा व्यायाम आपल्या शरीराच्या इतर स्नायूंच्या भागाशिवाय आपल्या उदरपोकळीवर देखील कार्य करतो. दररोज हा व्यायाम करून आपण पोटातील चरबीपासून मुक्त होऊ शकता.

माउंटन पर्वतारोहण कसे करावे: आपल्या खांद्यावर सरळ आपल्या मनगटांसह उच्च फळीच्या ठिकाणी जा. आपल्या पोटाचे बटण आपल्या मणक्याच्या दिशेने ड्रॅग करा. आपला उजवा गुडघा आपल्या छातीकडे जा आणि नंतर प्लँकवर परत आणा. मग, आपला डावा गुडघा आपल्या छातीकडे हलवा आणि परत घ्या.

3. तुर्की गेट-अप

तुर्की-गेटअप हा एक संपूर्ण शरीर व्यायाम आहे, ज्यामध्ये केटलीबल्सचा वापर समाविष्ट आहे. हे जरासे गुंतागुंतीचे असले तरी शरीर आणि पोटाची चरबी दूर करण्यासाठी हे गंभीरपणे प्रभावी ठरू शकते.

तुर्कीची मिळकत कशी मिळवायची: आपल्या पाठीवर गुंडाळा आणि दोन्ही बाजूंनी कमाल मर्यादेच्या दिशेने केटलबेल दाबा जेणेकरून भार एका बाजूने घटत नाही. 45 डिग्रीच्या कोनात आपला हात व पाय आपल्या तळहाताने सोडा. मजला घट्ट धरून ठेवण्यासाठी आपल्या बटच्या टाचच्या जवळ टाच स्लाइड करा.

मेडिसिन बॉल बर्पी

व्यायामाची तीव्रता वाढविण्यासाठी आणि आपल्या चयापचयला चालना देण्यासाठी, आपल्या दैनंदिन कामात मेडिसिन बॉल बर्पीज व्यायाम करा.

मेडिसिन बॉल कसे बरपवायचे: खांद्याच्या बाजूला पाय ठेवून, दोन्ही हातांनी औषधाचा बॉल धरा. चेंडू ओव्हरहेड पर्यंत उंचावा, मग जमिनीवर जितके शक्य असेल तितक्या कमी बॉल स्लॅम करा, वाकून वरच्या बाजुने आपल्या बटला वाकून बसा. जसे आपण वाकता तसे आपले गुडघे वाकणे. आपले पाय आपल्या बाहेरील जमिनीवर ठेवा आणि परत तळाच्या उंच ठिकाणी जा. आपले शरीर एका सरळ रेषेत ठेवा. मग, आपले पाय आपल्या हातांच्या बाहेरील भागाकडे उडी घ्या जेणेकरुन आपण बसा. बॉल उचला आणि त्यास वर दाबा, आपले शरीर वाढवत आणि उंच ठेवा.

5. रशियन पिळणे

रशियन पिळणे ही एक मुख्य व्यायाम आहे जी सामर्थ्य सुधारते. सामान्यत: औषधाच्या बॉल किंवा प्लेटद्वारे केलेला व्यायाम म्हणजे आपला पाय जमिनीवर असताना आपल्या धड बाजूने फिरत असतो.

आपले पाय मजल्यावरील पसरलेल्या आपल्या गुडघ्यावर बसा. छातीच्या उंचीवर आपल्या हातांनी औषधाचा बॉल धरा. लांबलचक रीढने वाकून, आपले धड 45 डिग्री कोनात धरून आणि आपले हात आपल्या छातीपासून काही इंच दूर ठेवा. येथून आपला धड उजवीकडे वाकवा, आपला उजवा तिरकस स्नायू थांबा, पिळा, नंतर आपला धड डावीकडे वाकवा आणि आपल्या डाव्या स्नायू पिळून घ्या.

