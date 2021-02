महिलांनो! तुमच्या शरीरातील हे 10 बदल High Estrogen Symptoms चे आहेत संकेत!

सातारा : High Estrogen Signs : आपल्या शरीरातील प्रत्येक गोष्टीचे संतुलन सांभाळणे उत्तम आरोग्यासाठी महत्वाचे आहे. रक्तातील साखरेपासून ते हार्मोन्सपर्यंत सर्व काही नियमित करून हे संतुलन राखण्यासाठी आपले शरीर नैसर्गिकरित्या सुसज्ज आहे, परंतु असे काही क्षण आहेत जेव्हा संतुलन नष्ट होते आणि जेव्हा हे आपल्या हार्मोन्सवर होते, तेव्हा त्याचे परिणाम त्यापेक्षा वाईट असू शकतात. इस्ट्रोजेन हार्मोन्सची उच्च पातळी किंवा अत्यल्प पातळी - "फिमेल हार्मोन्स" म्हणून ओळखली जाते. ती तीव्र आणि जुनाट आजारांच्या घटनेशी संबंधित असल्याचे मानले जाते. एस्ट्रोजेन ही अशी अवस्था आहे, ज्यामध्ये इस्ट्रोजेन पातळी शरीरात प्रोजेस्टेरॉनच्या पातळीपेक्षा जास्त असते. एक पॉलिसीस्टिक अंडाशय सिंड्रोम (पीसीओएस), वंध्यत्व, स्तनाचा कर्करोग, गर्भाशयाचा कर्करोग, ऑटोइम्यूनचा उच्च प्रसार यांच्याशी संबंधित असल्याने एक गंभीर चिंता आहे. एस्ट्रोजेन वाढण्याचे कारण काय आहे? वयानुसार शरीरात एस्ट्रोजेनचे उच्च प्रमाण संभवते. म्हणूनच हे सहसा पेरीमेनोपेज आणि रजोनिवृत्तीशी संबंधित असते. तथापि, वाढीव इस्ट्रोजेनची पातळी देखील औषधे आणि हार्मोन्स बदलण्याची शक्यता थेरपीचे दुष्परिणाम आहेत. काही परिस्थितींमध्ये, आपल्या शरीरात टेस्टोस्टेरॉन आणि प्रोजेस्टेरॉनचे अपवादात्मक पातळी कमी असू शकते, जे शिल्लक देखील तडजोड करू शकते आणि इस्ट्रोजेन वाढण्यास कारणीभूत ठरू शकते. अशाप्रकारे वाढणार्‍या एस्ट्रोजेनची चिन्हे ओळखा एस्ट्रोजेनचे उच्च असल्याचे निदान करणे फार महत्वाचे आहे, केवळ यामुळेच इतर अनेक गुंतागुंत आणि रोग उद्भवू शकत नाहीत, परंतु उच्च एस्ट्रोजेनसाठी उपचार ही एक नाजूक प्रक्रिया आहे आणि प्रभावी होण्यासाठी काही वेळ लागू शकतो. आपल्याला खालीलपैकी कोणतीही लक्षणे दिसल्यास हाय एस्ट्रोजेन के सामान्य करण्यासाठी स्त्रीरोग तज्ञाशी संपर्क साधा. मूड स्विंगः हे सहसा हार्मोनल बदलांचे लक्षण असते. विनाकारण मूड बदलत असल्यास (उदा. पीसीओएस, गर्भनिरोधक गोळ्या किंवा गर्भधारणा), डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. कामवासना कमी: प्रोजेस्टेरॉनची पातळी खूपच कमी असल्याने उच्च एस्ट्रोजेन असणार्‍या महिलांना त्यांच्या लैंगिक ड्राइव्हमध्ये घट होण्याची शक्यता असते. वाढीव पीएमएसः जर आपल्या मासिक पाळीची लक्षणे पूर्वीपेक्षा जास्त तीव्र असतील तर हे कदाचित आपल्या इस्ट्रोजेनची पातळी वाढत असल्याचे सूचित होऊ शकते. अनियमित मासिक पाळी : अनियमित मासिक पाळी, अचानक जड किंवा सौम्य इत्यादी हार्मोनल असंतुलनची निश्चित लक्षणे आहेत. सुज येणे : मासिक पाळीच्या वेळी जेव्हा बहुतेक फुलतात तेव्हा बहुतेक स्त्रियांना हे लक्षात येते. जर आपल्याकडे जास्त एस्ट्रोजेन असेल तर ते आपल्याला ब्लोटिंगची समस्या येऊ शकते. वजन वाढणे: जर आपण आपल्या आहार, व्यायाम, झोपेच्या किंवा जीवनशैलीच्या इतर वागणुकीत कोणताही बदल न करता वजन वाढवत असाल तर हे इस्ट्रोजेनमधील स्पाइक सारखे हार्मोनल असंतुलनामुळे असू शकते. चिंता: जास्त प्रमाणात इस्ट्रोजेन केवळ मूड स्विंग होऊ शकत नाही तर चिंता पातळी देखील वाढवते. यामधून चिंताग्रस्ततेमुळे चिंताग्रस्तता, पॅनीक हल्ला इत्यादीसारख्या शारीरिक लक्षणे उद्भवू शकतात. केस गळणे: केस गळणे सहसा पेरीमेनोपेज आणि रजोनिवृत्तीमुळे होते, परंतु जर आपण खूपच लहान असाल तर उच्च एस्ट्रोजेन हे मुख्य कारण असू शकते. झोपेची समस्या: हार्मोनल असंतुलनामुळे बर्‍याचदा झोप, निद्रानाश आणि झोपेचे इतर विकार उद्भवतात. थकवा: उच्च एस्ट्रोजेनची इतर सर्व लक्षणे, विशेषत: झोपेची समस्या, थकवा किंवा खूप थकवा जाणवणे ही देखील या अवस्थेचे सामान्य लक्षण आहे. डिसक्लेमर : वरील लेखात देण्यात आलेली माहिती ही सर्वसामान्य माहितीच्या आधारावर आहे. याबाबत अधिक माहितीसाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.

