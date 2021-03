घरगुती वस्तूंचा वापर करून करा जिम! आणि राहा फिट

नाशिक : घरात फॅन्सी आणि अत्याधुनिक उपकरणांनी सज्ज असलेली जिम असणं ही चांगली बाब आहे. आपल्यासाठी घरी जिम तयार करणे हे अगदी सोपे आहे आणि आपण कोणत्याही त्रास न करता जिम तयार करू शकता. डॉन्ट वरी! आम्ही तुम्हाला काही घरगुती वस्तूंबद्दल सांगत आहोत जिम उपकरणे म्हणून तुम्ही त्यांचा उपयोग स्वत: ला तंदुरुस्त ठेवू शकता. पण ते प्रत्येकालाच परवडेल असं नाही. कारण फॅन्सी जिममधली उपकरणं महाग असतात. पण याचा अर्थ असा नाही की साधी किंवा किमान चांगल्या उपकरणांची जिमही असायला नको. कमी खर्चात एक चांगली जिम उभी करता येते. त्यासाठी काही उपकरणं तुमच्या जिममध्ये असायलाच हवीत. फ्लोअरवरील व्यायामासाठी ब्रूम आणि मोप्स घरी स्वीपिंगसह कार्डिओ वर्कआउट सुरू करू शकता. आपण बर्‍याच मजल्यावरील व्यायामासाठी झाडू वापरू शकता. त्याचप्रमाणे, आपण मॉप्स वापरुन आर्म वर्कआउट्स आणि स्ट्रेचिंग देखील करू शकता. या घरगुती वस्तूंचा उपयोग मूलभूत व्यायामासाठी देखील केला जाऊ शकतो. पायऱ्यांवर करा ट्रेडमिल / कार्डिओ आपण कार्डियोसाठी पर्याय वापरू शकता, जरी हे करणे आपल्याला आवडत नसले तरीही आपल्या पायासाठी यापेक्षा चांगला व्यायाम यापुढे असू शकत नाही. आपला वेग आणि मोजणी लक्षात घेऊन रोटेशन बदलून हळू व्यायाम करा. डेडलिफ्टसाठी लाँड्री बास्केट कपड्यांनी भरलेल्या लॉन्ड्रीची टोपली आपल्या पुढच्या कसरतसाठी ती अनुकूल असेल.. फंक्शनल मूव्हमेंट वर्कआउट्ससाठी, आपण मजबूत हँडलची बादली वापरू शकता. हेमॅस्ट्रिंग्ज वापरुन कसरत करा आणि त्याचा उपयोग करा. वजन कमी करण्यासाठी पिठाच्या पोत्या वापरा हे खूप सोपे आहे, पीठ किंवा तांदळाच्या २ किंवा kg किलो पोत्या घ्या आणि आर्म वर्कआउट्स आणि वरच्या शरीरावर बळकटी आणण्यासाठी ते वजन म्हणून जास्त वापरा.पोत्याला मोठ्या बॅगमध्ये किंवा झिपलॉकमध्ये लॉक करणे चांगले होईल. बर्पी व्यायामासाठी दरवाजाची चौकट आपण या दाराच्या चौकटीचा वापर करुन बर्पी व्यायाम करू शकता. वर्कआउट दरम्यान उडी घेऊन आपण हे थोडे अधिक क्रिएटिव्ह बनवू शकता. एक्झरसाइज मॅट कुठल्याही जिममधली ही प्राथमिक गोष्ट आहे. ती अॅब्सच्या वर्कआऊटसाठी वापरता येते. तसंच ती टोनिंग एक्झरसाइज, योग आणि पायलेट्स एक्झरसाइजसाठी उपयोगी पडते. जिममध्ये कार्पेट नसल्यास नॉन-स्लिप मॅटची निवड करा. अ‍ॅरोबिक स्टेप वजन कमी करण्यासाठी आणि स्टॅमिना वाढवण्यासाठी अ‍ॅरोबिक्स या व्यायामपद्धतीचा वापर होतो. त्यासाठी एक छोटा बेंच लागतो. त्याला अ‍ॅरोबिक स्टेप म्हणतात. अ‍ॅरोबिक स्टेपवर म्युझिकवर वर्कआऊट करता येते. तसंच फन आणि फिटनेस अशा दोन्ही गोष्टी साध्य होतात. म्हणूनच अ‍ॅरोबिक स्टेप जिममध्ये ठेवणं फायदेशीर आहे. अ‍ॅडजस्टेबल वेट बेंच चेस्ट आणि बॅक एक्झरसाइजसाठी अॅडजस्टेबल वेट बेंचची गरज पडते. तसंच क्विक अ‍ॅब वर्कआऊट आणि ट्रायसेप डिप्ससाठीही या बेंचचा वापर होऊ शकतो. रेझिस्टन्स बँड आणि ट्यूब्स रेझिस्टन्स बँड तुमच्या पूर्ण शरीराला व्यायाम देऊ शकतो. तुम्ही कुठेही असाल तरी तो तुमच्या कामी पडू शकतो. बेस बॉल पोट आणि पोटाच्या स्नायूंचा व्यायाम करण्यासाठी बोसु बॉलचा वापर केला जातो. त्यामुळे बॅलेन्स करण्याचं तंत्रही विकसित होत. बोसु बॉलच्या साह्याने पुश-अप, बॅक एक्सटेन्शन्स, लोअर बॉडी एक्झरसाइज करता येते. अँकल वेट लोअर बॉडीचा व्यायाम करताना अँकल वेट कामी येतात. गुडघ्यांना व्यायाम देण्यासाठी अँकल वेटचाच वापर होतो. डम्बेल सेट हे एक बहुपयोगी उपकरण आहे. फॅटस कमी करणं असो वा मसल्स बनवायचे असोत तर डम्बल सेट हवाच. बारबेल्स अधिक वजन उचलणाऱ्यांसाठी हे बारबेल्स उपयोगी आहेत. पण तुम्ही नियमित वजन उचलण्याचा व्यायाम करत असाल तरच ते खरेदी करा. प्रोबायोटिक्स महत्वाचे..लावा या सवयी! प्रोबायोटिक्स पोटाचे आरोग्य आणि आकार चांगला ठेवण्यासाठी अतिशय उत्तम असतात. परंतु, म्हणून त्याचा अतिरेक करणे योग्य नाही. पोटाचे आरोग्य सुधारण्यासाठी दैनंदिन जीवनात करण्याच्या काही गोष्टी.... फायबर्स भरपूर प्रमाणात खा:

फळे, भाज्या यांसारख्या फायबरयुक्त अन्नपदार्थांचा आहारातील समावेश वाढवल्यास पोटातील हेल्दी बॅक्टरीयांचे प्रमाण देखील वाढेल. दिवसभरात तुम्ही सुमारे ३० ग्रॅम फायबर्स घ्यायला हवेत. धान्य खा:

आहारात धान्यांचा समावेश केल्याने इम्म्युनिटी, मेटॅबॉलिझम आणि पोटातील चांगल्या बॅक्टरीयांचे प्रमाण सुधारते. व्यायाम:

व्यायामामुळे पोटाचे आरोग्य सुधारते. व्यायामामुळे घाम येतो आणि अधिक फायबर्स व कार्ब्स खाल्याने तुमच्या शरीरातील ऊर्जा कायम राहते. परिणामी पोटाचे आरोग्य सुधारते. अँटिबायोटिक्स घेणे कमी करा:

अँटिबायोटिक्समुळे पोटातील चांगल्या आणि हानिकारक अशा दोन्ही प्रकारच्या बॅक्टरीयांवर परिणाम होतो. म्हणून अँटिबायोटिक्स टाळणे शक्य नसल्यास त्यासाठी डॉक्टरांना दुसरा सुरक्षित पर्याय विचारा. कॉफी घ्या:

कॉफीमध्ये असलेल्या laxative गुणधर्मांमुळे पचनसंस्थेचे आरोग्य सुधारते. दिवसातून दोन कप कॉफी प्यायल्याने पोटातील Bifidobacterium चे प्रमाण वाढते. त्यामुळे हानिकारक बॅक्टरीयांच्या वाढीला आळा बसतो.



