नैसर्गिक मार्गाने दृष्टी वाढवण्यासाठी हे आहेत 9 प्रभावी उपाय

सातारा : जर आपण संगणकाच्या स्क्रीनसमोर तास न तास बसत असाल किंवा एखाद्या चांगल्या पुस्तकावर चिकटून राहिलो तर डोळ्याच्या डॉक्टरांकडे जाण्यासाठी आम्ही क्वचितच वेळ घेत असतो. तथापि, डोळ्यांचा प्रकाश वाढविण्यासाठी आपण करू शकता असे काही सोपे व्यायाम आहेत. येथे काही प्रभावी उपाय आहेत जे आपण दृष्टीक्षेपाचे अनुसरण करून सहज सुधारू शकता. वृद्धत्वामुळे किंवा काही आरोग्याच्या समस्यांमुळे लोकांची दृष्टी कमी असू शकते. तथापि, असे अनेक नैसर्गिक मार्ग आहेत ज्याद्वारे आपली दृष्टी सुधारली जाऊ शकते. स्मार्टफोनपासून लॅपटॉप आणि टीव्हीपर्यंत आम्ही छोट्या फॉन्ट आणि प्रतिमा अधिक पाहण्याकरिता आमचे डोळे वापरत आहोत. असे पदार्थ आहेत जे आपल्या डोळ्यांसाठी सर्वोत्कृष्ट असतील. बरेच लोक डोळे कसे वाढवायचे असा प्रश्न करतात? किंवा डोळ्यांचा प्रकाश वाढविण्यासाठी आहारातल्या गोष्टींचा समावेश करा. आपला आहार आणि अन्नाचा अर्थ डोळ्याच्या आरोग्यासाठी बराच अर्थ आहे. जर आपण संगणकाच्या स्क्रीनसमोर तास घालवला किंवा एखाद्या चांगल्या पुस्तकासाठी चिकटून राहिलो तर डोळ्याच्या डॉक्टरांकडे जाण्यासाठी आम्ही क्वचितच वेळ घेत असतो. तथापि, डोळ्यांचा प्रकाश वाढविण्यासाठी आपण करू शकता असे काही सोपे व्यायाम आहेत. जर आपण डोळ्यांचा प्रकाश वाढविण्यासाठी टिप्स शोधत असाल तर काही प्रभावी उपाय येथे आहेत जे आपण सहजपणे नेत्रदानाचे अनुसरण करून सुधारू शकता. दृष्टी वाढविण्याचा सोपा मार्ग दृष्टी वाढविण्याचे सोपे मार्ग अँटीऑक्सिडेंट आणि व्हिटॅमिन ए पालेभाज्या, गाजर आणि मासे भरलेला संतुलित आणि निरोगी आहार घ्या. हे डोळ्यांचे आरोग्य राखण्यात मदत करू शकते. पौष्टिक आहार डोळ्यांचा प्रकाश वाढविण्यास आणि वयाशी संबंधित दृष्टीदोष कमी करण्यास मदत करू शकतो. पुरेशी झोप घ्या जेव्हा आपण थकलेले असाल तेव्हा आपले डोळे सहज तणावग्रस्त होऊ शकतात आणि कोरडे आणि कोरडे वाटू शकतात. निरोगी प्रमाणात झोपेमुळे थकलेले डोळे कमी होऊ शकतात आणि त्यामुळे दृष्टी सुधारू शकते. डोळ्यांचा प्रकाश सुधारण्यात आवाज कमी होऊ शकतो. नियमित व्यायाम करा शारीरिक तंदुरुस्तीमुळे आपला रक्त प्रवाह वाढतो आणि आपल्या डोळ्यांमध्ये ऑक्सिजनचा प्रवाह वाढू शकतो. हे कोरडे डोळे कमी करण्यास मदत करू शकते. जर आपण दररोज काही सोपे व्यायाम केले तर दृष्टी दृष्टी सुधारू शकते. सूर्यापासून आपले डोळे संरक्षण करा जेव्हा आपण बराच काळ सूर्यप्रकाशाच्या संपर्कात असाल तेव्हा अतिनील संरक्षणासह सनग्लासेस घाला. तुमची दृष्टी कमी होऊ नये यासाठी हा उपाय करणे महत्त्वाचे आहे. बर्‍याच वेळा आपण छोट्या छोट्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करतो. डोळे हायड्रेटेड ठेवा फक्त आपला चेहरा धुवा. जेव्हा आपल्याकडे काही अतिरिक्त मिनिटे असतील तेव्हा आपले तोंड पाण्याने भरा आणि नंतर आपले डोळे रुंद करा आणि पाण्याने सोलून घ्या. हे तुम्हाला फ्रेश वाटेल. आपण दिवसातून बरेच वेळा हे करू शकता. स्क्रीनच्या वेळेपासून ब्रेक घ्या अमेरिकन ऑप्टोमेट्रिक असोसिएशन (एओए) सूचित करते की जर आपण संगणक किंवा स्मार्टफोनसारख्या स्क्रीनकडे पाहण्यात बराच वेळ घालवला तर थोडा वेळ विश्रांती घ्या आणि दर 20 मिनिटांनी एका वेळी 20 मिनिटांसाठी 20 फूट अंतरावर पहा. हे डिजिटल डोळ्याचा ताण टाळण्यास मदत करू शकते. डोळे नियमितपणे तपासा नॅशनल आय इन्स्टिट्यूट (एनईआय) प्रकाशित करते की आपले डोळे चांगले आरोग्यासाठी आहेत हे सुनिश्चित करण्याचा सर्वोत्तम मार्ग. डोळ्यांची तपासणी त्वरीत संभाव्य समस्या पकडू शकते आणि डोळा आणि दृष्टी आरोग्य राखण्यास मदत करते. धूम्रपान करू नका धूम्रपान केल्याने ऑप्टिक मज्जातंतूंचे नुकसान, वय-संबंधित मॅक्युलर डीजेनेरेशन आणि मोतीबिंदु यासह अनेक शारीरिक आरोग्याचा त्रास होण्याचा धोका वाढू शकतो - या सर्व दृष्टींनी नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. स्वच्छतेचा सराव करा आपले हात आणि चेहरा नख आणि नियमितपणे धुवा. सौंदर्यप्रसाधने आणि रसायने डोळ्याबाहेर ठेवा. आपण संपर्क परिधान करत असल्यास, त्यांना योग्यरित्या साफ आणि संचयित करा. डिसक्लेमर: वरील लेखात देण्यात आलेली माहिती ही सर्वसामान्य माहितीच्या आधारावर आहे. याबाबत अधिक माहितीसाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.

