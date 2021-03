उच्च रक्तदाब टाळण्यासाठी आजच जीवनशैलीत हे 5 बदल करा

सातारा : उच्च रक्तदाब अशी स्थिती आहे जी शरीरात रक्तदाब पातळीच्या वाढीने ओळखली जाते. जास्त काळ उच्च रक्तदाब राहणे वेदनादायक असू शकते, परंतु उच्च रक्तदाब कसे नियंत्रित करावे हे बर्‍याच लोकांना माहिती नसते, म्हणूनच ते उच्च बीपी योग्य प्रकारे व्यवस्थापित करू शकत नाहीत. आपल्या जीवनशैलीत काही बदल करून आपण रक्तदाब निरोगी ठेवू शकता. उच्च रक्तदाब ग्रस्त लोकांना डोकेदुखी, चक्कर येणे, धाप लागणे आणि छातीत दुखणे असे जाणवते. जीवनशैली, जीन्स आणि पर्यावरणासारख्या अनेक घटकांमुळे उच्च रक्तदाब वाढतो. उच्च रक्तदाब व्यवस्थापनासाठी भिन्न पद्धती मदत करू शकतात, परंतु जीवनशैली नियमन त्यापैकी एक आहे का? येथे आपल्याला त्याबद्दल माहिती असणे आवश्यक आहे. जीवनशैलीच्या नियमात उच्च रक्तदाब नियंत्रित करा जीवनशैली निरोगी शरीर राखण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात योगदान देऊ शकते. मद्यपान आणि धूम्रपान केल्यामुळे उच्च रक्तदाब होऊ शकतो. म्हणून, निरोगी जीवनशैलीचा अवलंब केल्याने उच्च रक्तदाब रोखण्यास आणि व्यवस्थापित करण्यात मदत होऊ शकते. उच्च रक्तदाब कमी होण्याबरोबरच अल्कोहोल आणि तंबाखूच्या वापरावरील अवलंबन देखील कमी करता येतो. उच्च रक्तदाब नियंत्रित करण्यासाठी जीवनशैली टिप्स डाएट रेग्युलेशन: निरोगी आहारामुळे आरोग्याच्या अनेक समस्या सुटू शकतात. उच्च रक्तदाब हाताळताना, आहार घ्या ज्यामध्ये कमी मांस आणि सोडियमचा समावेश असेल आणि वनस्पती-आधारित असेल. आपण डीएएस सारख्या आहार योजनेसाठी जाऊ शकता. डॅशचा अर्थ येथे उच्चरक्तदाब थांबविण्यासाठी आहारातील नेमणुका आहेत डॅश आहार हा उच्च रक्तदाबाचा उपचार करण्यासाठी किंवा प्रतिबंधित करण्यासाठी सोयीस्कर आणि नियोजित पद्धतीने खाण्याचा एक दृष्टीकोन आहे. शारिरीक क्रियाकलाप: व्यायाम, योगाद्वारे आणि व्यायामाद्वारे आपल्या शरीरास शारीरिकरित्या सक्रिय ठेवा कारण ते उच्च रक्तदाब प्रतिबंध आणि व्यवस्थापनात खूप योगदान देऊ शकते. कमीतकमी 30 मिनिटांच्या व्यायामाचे सत्र घ्या. वजन व्यवस्थापनः वजन जास्त केल्याने लठ्ठपणा, मधुमेह, हृदयविकार आणि उच्च रक्तदाब यासारख्या आरोग्याची परिस्थिती उद्भवू शकते. यामुळे उच्च रक्तदाब व्यवस्थापित करण्यासाठी आणि वजन कमी करण्यासाठी निरोगी वजन व्यवस्थापनाच्या पद्धती अवलंबणे आवश्यक आहे. व्यायाम आणि नियंत्रित आहारासारख्या पद्धतींद्वारे निरोगी रक्तदाब प्राप्त केला जाऊ शकतो. ताणतणाव दूर करण्यासाठी उपाय करा: उच्च रक्तदाबात योगदान देण्यातील एक घटक म्हणजे तणाव. आपण तणाव व्यवस्थापनाच्या निरोगी पद्धतींचा अवलंब करीत असल्याचे सुनिश्चित करा. तणाव कमी करण्यात मदत करण्यासाठी निरोगी जीवनशैली मोठी भूमिका बजावू शकते. तसेच, पाणी पिण्यास विसरू नका आणि स्वतःला हायड्रेटेड ठेवा. डिसक्लेमर: वरील लेखात देण्यात आलेली माहिती ही सर्वसामान्य माहितीच्या आधारावर आहे. याबाबत अधिक माहितीसाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा. ऑफिसमध्ये तेच-तेच काम करुन कंटाळा आलाय?, मग दुसऱ्या नोकरीसाठी असे करा प्रयत्न

