व्हिटॅमिन बी -12 ची कमतरता पूर्ण करण्यासाठी आहारात करा या पदार्थांचा समावेश!

अकोला: शरीर निरोगी राहण्यासाठी पौष्टिक पदार्थांची आवश्यकता असते. जसे आपल्या शरीरासाठी इतर पोषक तत्त्वे आवश्यक आहेत तसेच व्हिटॅमिन बी -12 देखील आवश्यक आहे. व्हिटॅमिन बी -12 च्या कमतरतेमुळे शरीरावर आरोग्याच्या अनेक समस्या उद्भवू शकतात शरीरासाठी सर्वात महत्वाचा घटक म्हणजे व्हिटॅमिन बी -12. ज्याच्या अभावामुळे शरीर बर्‍याच रोगांना बळी पडते. व्हिटॅमिन बी -12 च्या अभावामुळे लोक तणावासारख्या समस्यांनी ग्रस्त आहेत. व्हिटॅमिन बी -12 हिमोग्लोबिनच्या निर्मितीस हातभार लावतो. याव्यतिरिक्त, प्रथिने ऑक्सिजन रक्तप्रवाहात आणते. व्हिटॅमिन बी -12 च्या कमतरतेमुळे आपण अशक्तपणा जाणवू शकता. म्हणून आम्ही आपल्याला आहारात काही गोष्टींचा समावेश करण्यासाठी व्हिटॅमिन बी -12 च्या कमतरतेस समाविष्ट करणे गरजेचे आहे. हे पदार्थ व्हिटॅमिन बी -12 ची कमतरता दूर करण्यात आहेत उपयुक्त

१. सार्डिनः व्हिटॅमिन बी १२ च्या कमतरतेवर मात करण्यासाठी सार्डिनचे सेवन केले जाऊ शकते. सार्डिन लहान सागरी मासे आहेत. सार्डिन्स पौष्टिक असतात कारण बहुतेक प्रत्येक पौष्टिक त्यामध्ये चांगल्या प्रमाणात आढळतो. व्हिटॅमिन बी -12 ची कमतरता त्याच्या सेवनाने पूर्ण केली जाऊ शकते. २. ट्यूना: बरेच आरोग्य तज्ञ असे म्हणतात की ट्यूना ही सामान्यतः खाल्लेली मासे आहे. त्यात पातळ प्रथिने, फॉस्फरस, सेलेनियम आणि भरपूर प्रमाणात व्हिटॅमिन ए आणि बी 3 असते. व्हिटॅमिन बी -12 ची कमतरता त्याच्या सेवनाने पूर्ण केली जाऊ शकते. हे स्नायू तयार करण्यात देखील मदत करू शकते. 3. ब्रोकोली: फोलेट, बी -12 ब्रोकलीमध्ये आहे. जे शरीरात हिमोग्लोबिनची कमतरता येऊ देत नाही. आपण ब्रोकोली कोशिंबीर, सूप किंवा भाजी म्हणून वापरुन व्हिटॅमिन बी -12 ची कमतरता दूर करू शकता. 4. चीज: चीज व्हिटॅमिन बी -12 चा चांगला स्रोत मानला जातो. बी -12 च्या अनुपस्थितीत कॉटेज चीज वापरणे खूप फायदेशीर ठरू शकते. 5. दूध: आपण व्हिटॅमिन बी -12 च्या कमतरतेसाठी दुधाचे सेवन करू शकता. दुधाला बी -12 चा चांगला स्रोत मानला जातो. जर आपण नॉन-वेज सेवन करत नसाल तर आपल्यासाठी दूध हा सर्वोत्तम पर्याय असू शकतो. ( ही सामग्री केवळ सल्ल्यासह सामान्य माहिती प्रदान करते. कोणत्याही प्रकारे वैद्यकीय अभिप्रायासाठी हा पर्याय नाही. अधिक माहितीसाठी नेहमीच तज्ञ किंवा डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.)

