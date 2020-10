दूध पिल्यानंतर कधी कधी लहान मुलं उलट्या का करतात ते जाणून घ्या

पुणे : आपल्या प्रत्येकांच्या घरांमध्ये आणि आजूबाजूला लहान मुलं असतीलच. नेहमीच आपण पाहतो की, जन्मलेले मुलं दूध पिल्यांनंतर उलटी करतात. काही पालकांना वाटते की, लहान मुलं उलटी करणं हे सामान्य बाब नाहीये. कधीकधी पोट दुखणे किंवा गैसमुळे बाळ रडते पण कधीकधी उलट्याही होतात. दुसरीकडे, जर मुलांना वारंवार उलट्या होत असतील तर त्याचे कारण जाणून घेणे आणि त्यावर उपचार करणे महत्वाचे आहे. उलटी होण्याचे ही आहेत कारणे बर्‍याच वेळा दूध प्यायल्यानंतर मुले काही प्रमाणात तोंडातून दूध बाहेर काढतात. ही प्रक्रिया सामान्य समजली पाहिजे आणि घाबरून जाऊ नये. कधी कधी अन्न पाईपच्या मार्गावरून मुलांच्या पोटातून भरपूर अन्न गोळा केले जाते. किंवा जास्त दूध पिण्यामुळे मुले उलट्या करतात. परंतु अशा परिस्थितीत होणाऱ्या उलट्यांना घाबरण्याची गरज नाही. लहान मुलांना उलट्या होऊ नये यासाठी काय करावे - लहान बाळ दूध पिल्यानंतर लगेच त्याला हालचाल करू देऊ नका

- जेव्हा बाळाला दूध पाजवाल त्यावेळी सोबत स्वच्छ रुमाल ठेवा, कारण जर बाळाला उलटी झाली तर लगेच त्या रुमालाने तोंड स्वच्छ करता येईल.

- डॉक्टरांच्या माहितीनुसारच, बाळाचे उलटी थांबवण्याचे औषध घ्या

- कोणतेही उपाय करताना डॉक्टरांचा सल्ला घ्या

