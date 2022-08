Diet Plan: वयाच्या पन्नाशीत ३० वर्षांचं कसं दिसावं ? रवीना टंडनचं डाएट सीक्रेट एकदा वाचाच

By

रवीना टंडन बॉलीवुडमधील ९० च्या दशकातील प्रसिद्ध अभिनेत्री आहे. तिच्या चित्रपटातील डान्सची आजही चाहत्यांमध्ये चर्चा होत असते. रवीना वयाच्या ४७ वर्षात पदार्पण करत असली ती आजही ३० वर्षांच्या तरूण अभिनेत्रींना मागे टाकते. तिची फिगर आणि फिटनेस बघून अनेकांना तिचा डाएट प्लान नक्कीच जाणून घ्यावासा वाटतो. जाणून घेऊया रवीनाचा सीक्रेट डाएट प्लान ज्याने तुमचं वाढतं वय लोकांच्या लक्षात येणार नाही. (Raveena Tandon DIet Plan- the secret of looking young)

रवीना एका मुलाखतीत म्हणाली होती की तिला मुलांवर घराच्या छतावर जाऊन वर्कआऊट करायला आवडतं. रवीना वर्क आऊट करण्यासाठी जिमला कधीच जात नाही. याव्यतिरीक्त रवीना भरपूर फळे आणि प्रोबायोटिक्स घेते. (Diet Plan)

रवीना टंडनने सांगितले की ती दही आहारात घेते. दह्यामध्ये अॅन्टीऑक्सिडंट, लॅक्टिक अॅसिड आणि ओमेगा ३ फॅटी अॅसिड असतं. हे तत्व स्किनचं कोलेजन वाढवण्यात मदत करते. तसेच दही आणि फळे इम्यूनिटी आणि मेटाबोलिजम बूस्ट करण्यास मदत करते.

जाणून घ्या दैनंदिन डाएट

रवीनाला खूप साऱ्या पदार्थांच मिश्रण करून खायला आवडते. तिच्या डेली डाएटमध्ये वरण, भाजी, पोळी आणि दही यांचा समावेश असतो. रवीनाला दही फार आवडते. दही पोटाला थंड ठेवण्यास मदत करते आणि पचनशक्ती वाढवते.

सीक्रेट काढा

रवीनाने तिच्या सीक्रेट होममेड काढ्याची रेसिपी शेअर केली होती. हा काढा रवीनाने लॉकडाऊनमध्ये पिण्यास सुरूवात केली होती. या काढ्यामध्ये रवीना तिच्या घरच्या फार्ममधील हळद, लवंग, आलं, काले मिरे, जीरे आणि थोड्या तुपाचा ती वापर करत होती. या काढ्यामुळे तिचं वजनही कंट्रोलमध्ये राहातं.

स्विमिंग

रवीनाला स्विमिंग, योगा आणि कार्डिओ करण्याची आवड आहे. सोशल मीडियावर रवीनाने योगाचे भरपूर व्हिडिओही शेअर केले आहेत.