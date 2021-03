आपल्या आहारात करा हे बदल; आजपासून जगा निरोगी जीवन 

आजारांना दूर ठेवण्यासाठी नेहमीच स्वत:कडून 100 टक्के द्या, तर आयुष्य निरोगी आणि आनंदी बनू शकेल. पोषण हा आरोग्याचा सर्वात महत्वाचा भाग आहे. जर आपण आपल्या आहार आणि जीवनशैलीमध्ये आवश्यक बदल केले नाहीत तर निरोगी जीवनाची केवळ इच्छा असू शकते. मानसिक आणि शारीरिक आरोग्यासाठी चांगले पोषण आवश्यक आहे. निरोगी जीवनासाठी आपण अशा टिप्स पाळल्या पाहिजेत. आहारात तूप घाला

बरेच लोक असा मानतात की तूपाने चरबी वाढते पण हे खरे नाही. चरबीचे दोन प्रकार आहेत जे आपल्या शरीरात आढळतात. जसे की जंक फूड्स काटेकोरपणे टाळण्याची आवश्यकता असताना, चांगल्या चरबी (जसे की देसी तूप किंवा लोणी) आपल्या आहारात समाविष्ट केले जावे. दररोज एक चमचा तूप खाणे चांगले आहे. हे रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करते आणि पाचक प्रणाली निरोगी ठेवण्यास मदत करते. हे मासिक पाळीच्या समस्येवर देखील उपचार करू शकते. फायबर खा

फायबर हे कार्बोहायड्रेट देखील आहे. शरीर विशिष्ट प्रकारचे तंतू तोडतो आणि त्यांचा उर्जासाठी वापर करतो. तंतुमय अन्नामुळे एखाद्या व्यक्तीला पोट भरलेले राहते. काही फायबर पदार्थ ब्रोकली, अव्होकॅडो, सफरचंद आणि बीन्स आहेत. निरोगी भाज्या व फळे खा

पौष्टिक आहारात फळे आणि भाज्यांचा समावेश करण्यावर भर दिला जातो. हे असे आहे कारण त्यामध्ये आवश्यक पौष्टिक घटक आहेत जे अनेक रोगांचा धोका कमी करण्यास मदत करतात. तज्ज्ञांचे मत आहे की फळे आणि भाज्या समृद्ध असलेल्या आहारात हृदयरोगासह अनेक प्रकारचे धोका कमी होतो. नियमितपणे भरपूर भाज्या आणि फळांचे सेवन केल्याने रक्तदाब कमी होण्यास मदत होते, पाचक समस्यांना सामोरे जावे लागते. प्रथिने खा

प्रथिने हे आपल्या आहारातील महत्त्वपूर्ण पोषक आहे. प्रत्येकाने दररोज थोड्या प्रमाणात प्रोटीनचे सेवन केले पाहिजे. कारण प्रोटीन आणि अमीनो अॅसिड हाडे, स्नायू, उती, त्वचा तयार करण्यात मदत करतात. जेव्हा आपण प्रथिने खातो तेव्हा आपले शरीर पचन दरम्यान वेगवेगळ्या अमीनो अॅसिडमध्ये तोडते आणि नंतर नवीन प्रथिने तयार करण्यासाठी या अमीनो अॅसिडचा वापर करतात. जनावराचे मांस, अंडी, टोफू आणि बीन्ससारखे पदार्थ शरीरात उच्च प्रथिने प्रदान करतात. इंद्रधनुष्य आहार घ्या

इंद्रधनुष्य आहार म्हणजे प्रत्येक रंग. भाज्या आणि वेगवेगळ्या रंगांची फळे खाणे. इंद्रधनुष्य आहारात एंटीऑक्सिडेंट समृद्ध आणि आरोग्यासाठी खूप चांगले असते. फक्त हिरव्या भाज्याच नाहीत तर आपण आपल्या प्लेटमध्ये पिवळ्या, संत्री, पिंक आणि प्युरी देखील घालाव्या. हे आपली प्लेट सुंदर आणि सुशोभित करेल. उत्तम प्रकारे निरोगी जेवण घेण्याचा हा सर्वोत्तम मार्ग आहे. तेलकट मासे

आपण मांसाहारी असल्यास, नंतर मासे खा, जसे की तांबूस पिवळट रंगाचा, मॅकरेल आणि सार्डिन ह्रदयरोग, पुर: स्थ कर्करोग, वय-संबंधित दृष्टी कमी होणे आणि स्मृतिभ्रंश यापासून बचाव करण्यासाठी ओळखले जाते. हे व्हिटॅमिन डी, प्रथिने, काही बी जीवनसत्त्वे आणि सेलेनियमचा चांगला स्रोत आहे. हे ओमेगा -3 फॅटी idsसिडचे समृद्ध स्रोत आहे. साखरेचे सेवन कमी करा

साखर, डेक्सट्रोज आणि उच्च फ्रक्टोज कॉर्न सिरपमुळे हृदय आणि चयापचय सिंड्रोमचा धोका वाढू शकतो. लोकांना अन्नामध्ये लपलेली साखर टाळायला हवी. गूळ, स्टेव्हिया, मॅपल सिरप इत्यादी नैसर्गिक गोड पदार्थ निवडणे चांगले. ते आपल्या आरोग्यास हानी पोहोचवत नाहीत परंतु केवळ फायदे प्रदान करतात. जंक फूड टाळा

जंक फूडमध्ये चरबी जास्त असते. यामुळे लठ्ठपणा वाढतो. हे व्यक्तीला आळशी बनवते आणि एकाग्रता कमी करते. हे शरीर कमकुवत देखील करते. जर आपल्याला कोणत्याही रोगाशिवाय निरोगी रहायचे असेल तर जंक आणि प्रक्रिया केलेले अन्न टाळणे फार महत्वाचे आहे. आपण कितीही अस्वास्थ्यकर अन्नाची तृष्णा करत आहात हे महत्त्वाचे नाही, आपल्या आरोग्यासाठी आणि शरीरासाठी स्वत: वर नियंत्रण ठेवा. पाठदुखी सतावतेय? 5 योग आसनांचा सराव नक्की करा आजच्या जीवनशैलीमुळे, बरेच लोक पाठदुखीच्या समस्येने त्रस्त राहतात. दिवसभर बसून मागे राहून कडकपणामुळे बर्‍याच लोकांना त्रास होतो. या प्रकरणात, दररोज काही सोप्या योगामुळे आपल्या पाठीच्या स्नायूंना बळकटी मिळते आणि पाठीच्या अंगावर आराम मिळतो. तर, चटई बाहेर काढा . बऱ्याचदा आपण चुकीचं झोपतो, ताठ बसत नाही, बरीचशी कामं बसूनच करतो. परिणामी, बदललेल्या जीवनशैलीमुळे आपण स्वतःच आपल्या या पाठीच्या दुखण्याला आमंत्रण देतो. यासाठी हे तीन सोपे फॉर्म्युला वापरा भुजंगासन या आसनात पाठीच्या कण्याची स्थिती भुजंगासारखी (नागासारखी) होत असल्यानं या आसनाला भुजंगासन म्हणतात. भुजंगासन करताना सर्वप्रथम जमिनीवर पालथं झोपून पाय सरळ ठेवा. हनुवटी जमिनीवर टेकवा. दोन्ही हात छातीच्या जवळ ठेवा. कपाळ जमिनीला लावा. त्यानंतर हळूवारपणे शरीराचा वरील भाग म्हणजे बेंबीपर्यंतचा भाग वर उचला. हातांचा आधार घेत तुमचं शरीर जमिनीपासून उचलून मागं टाचेच्या दिशेनं खेचा. नंतर डोकं मागे घेऊन हात जमिनीवर सरळ येतील असं पाहावं आणि अंतिमतः श्वास सोडत पोट, छाती आणि डोकं जमिनीवर टेकवा. माउंटन पोझ

माउंटन पोज एक उत्कृष्ट पोज आहे. जो पाठीचा कणा सुधारतो आणि स्नायूंना बळकट करण्यास मदत करतो. दररोज माउंटन पोझेस केल्याने आपल्याला मजबूत बळ मिळते. स्टॅंडिंग पोझ

ही मुद्रा धड, मेरुदंड आणि पाठीच्या स्नायूंना बळकट करते. जर आपण आपल्या पाठीला बळकट करण्याचा प्रयत्न करीत असाल तर हा योग पोज आपल्यासाठी फायदेशीर ठरू शकतो. १० सेकंद एका आसनाच्या स्थितीत पाठदुखीसाठी योगासनं हा रामबाण उपाय मानला जातो. नियमित योग केल्यामुळे मणक्याचे स्नायू अधिक लवचिक आणि बळकट होतात. परिणामी, पाठीच्या दुखण्यामुळे होणाऱ्या समस्या टाळता येतात. त्यामुळे योगासनं करताना प्रत्येकानं किमान १० सेकंद एका आसनाच्या स्थितीत बसावं. तसंच, पाठीचा कणा बळकट करण्यासाठी आसनं किमान दोन ते तीन वेळा करावी. पवनमुक्तासन हे आसन करण्यासाठी सर्वप्रथम उताणं झोपा. त्यानंतर दोन्ही पाय गुडघ्यातून वाकवून छातीजवळ आणा. आता दोन्ही हातांनी गुडघे घट्ट पकडून घ्या. हळूहळू श्वास सोडून हातांनी पाय पोटावर दाबा. पायांवर अधिकाधिक दाब दिल्यानंतर डोकं वर उचलून हनुवटी दोन्ही गुडघ्यांमध्ये आणण्याचा प्रयत्न करा. श्वासोच्छ्वास सामान्य ठेवून या अवस्थेत शक्य होईल तितका वेळ थांबून राहा. पोटावर दाब येऊ द्या. शक्य तितका वेळ थांबल्यानंतर हात उघडून पाय हळूहळू पुन्हा जमिनीवर आणा. ही क्रिया किमान दोन ते तीन वेळा करणं आवश्यक आहे. या आसनाचा नियमित व्यायाम प्रकारात अवलंब केल्यामुळे पोटाचे आणि पाठीचे स्नायू बळकट होण्यास मदत होते. (ही बातमी संशोधकांनी केलेल्या वैद्यकीय संशोधनावर तसेच तज्ज्ञांच्या मतांवर आधारित आहे. या मतांशी 'सकाळ ऑनलाइन'चा कोणताही संबंध नाही. त्यामुळे कोणतेही वैद्यकीय उपचार करण्यापूर्वी आरोग्यतज्ज्ञ आणि डॉक्टरांशी योग्य तो सल्लामसलत करणे आवश्यक आहे.)

