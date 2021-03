वजन वाढवायचेय..मग या पाच टिप्स वाचा अन्‌ पहा काही दिवसांत परिणाम

वजन वाढविण्याच्या उपायांपैकी सर्वात महत्‍त्वाचे म्हणजे आपली चयापचय शक्‍ती वेगवान असायला हवी. जर चयापचय वेगवान असेल आणि आपले वजन वाढवायचे असेल तर व्यायामाच्या पद्धती आणि खाण्याच्या सवयी बदलून काही दिवसातच वजन वेगाने वाढवू शकतो. जरी आपण फास्ट फूड खाऊन आणि थोडे व्यायाम करून आपले वजन वाढवू शकत असतो. तरी निरोगी मार्गाने वजन वाढवण्यासाठी, आपल्याला स्नायू वाढविण्यासाठी पौष्टिक आहार खाण्याची व वजन प्रशिक्षण घेणे आवश्यक आहे. हे रात्रभर करू शकत नसलो तरी आता सुरवात केल्यास काही आठवड्यांतच त्‍याचा परिणाम पाहण्यास मिळेल. कॅलरी जास्‍त असलेले पदार्थ खा

आपल्या अन्नामध्ये भरपूर मांस, भाज्या आणि कार्बोहायड्रेट खावे. तुम्हाला जास्त खाणे कदाचित विचित्र वाटेल. परंतु वजन वाढवायचे असेल तर तुम्हाला दिवसाचे प्रमाण 4 वेळापेक्षा जास्त प्रमाणात वाढवावे लागेल. न्याहरीत अंडी, भाजलेले बटाटे यांचा पौष्टिक रस घाला. दुपारच्या जेवताना, आपण ब्रेड सँडविच, केळीचे दूध, कोशिंबीरी खाऊ शकता. रात्रीच्या जेवणात मांस, बटाटे आणि भाज्या वाढवा. फळ आणि भाज्या, सोयाबीनचे डाळी, मटार, तपकिरी तांदूळ, संपूर्ण धान्य ब्रेड, संपूर्ण धान्य पास्ता आणि इतर धान्य उत्पादने, मध आणि फळांचा रस प्यावा. खूप पाणी प्या

पाणी आपल्या शरीरास अतिरिक्त प्रथिने आणि कॅलरी प्रक्रिया करण्यास मदत करेल. जेवताना प्रत्येक वेळी पाणी प्या म्हणजे आपण डिहायड्रेशन टाळू शकता. कारण आपण स्नायूंचा समूह वाढविण्यासाठी अधिक व्यायाम कराल. म्हणून दररोज 12 ग्लास पाणी पिण्याचे लक्ष्य ठेवा.

खाण्याचे प्रमाण वाढवा

जर चयापचय नैसर्गिकरित्या खूप वेगवान असेल तर, दिवसात तीन वेळा खाल्‍ले तरी काहीच होणार नाही. अन्नामध्ये कितीही पोषक द्रव्ये असली तरी आपल्या शरीरावर कॅलरी बर्न करण्यासाठी आपल्याला बऱ्याच वेळा खाण्याची आवश्यकता आहे. याचा अर्थ असा आहे; की जेव्हा भुकेला असाल तेव्हाच तुम्ही खाऊ नये. तर तुम्ही उपास केल्याशिवाय ते देखील खावे. वजन वाढविण्यासाठी दिवसाला पाच वेळा खावे. बरेच अन्न खाण्यासाठी खूप प्रयत्न करावे लागू शकतात, कारण आपल्याला दिवसातून बऱ्याच वेळा खाण्यासाठी जास्त शिजवावे लागेल. अजैविक समृद्ध असलेल्या गोष्टी खा

गोड कार्बोनेटेड कोल्ड्रिंक्स पिणे आणि पिझ्झा खाणे आपल्या चयापचयवर परिणाम करू शकते आणि स्नायूऐवजी चरबी वाढवू शकतो. प्रक्रिया न केलेले पदार्थ निवडा. प्रक्रिया केलेल्या मांसाऐवजी नवीन कोंबडीची निवड करा पौष्टिक नसलेली आणि मीठ आणि साखरेचे प्रमाण जास्त नसलेले फास्ट फूड आणि स्नॅक्स खरेदी करु नका. व्यायाम विसरू नका

व्यायामामुळे स्नायू निरोगी राहतात आणि शरीरातील रक्तप्रवाह सुधारतो. मेंदू देखील योग्य रक्ताचा पुरवठा करून सक्रियपणे कार्य करतो आणि यामुळे मेंदूच्या नवीन पेशी तयार होण्यासही मदत होते. (डिसक्लेमर : वरील लेखात देण्यात आलेली माहिती ही सर्वसामान्य माहितीच्या आधारावर आहे. याबाबत अधिक माहितीसाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.)

