जळगाव : पाय दुखणे आणि सूजेमुळे अनेकजण त्रस्त आहेत. या समस्येवर सातत्याने त्रस्‍त असल्‍याने पायाच्या सूजेवर घरगुती उपाय शोधू लागतात. जे या समस्येपासून मुक्त होण्यासाठी देखील फायदेशीर ठरू शकतात. पायात सूज येणे ही कारणे अनेक असू शकतात. याज प्रामुख्याने थंडी वाटणे, जास्त पाण्यात रहाणे, गरम गोष्टींचे सेवन केल्‍याने देखील पायांची सूज येवू शकते. तसेच चुकीची जीवनशैली, पोषण अभाव, शारीरिक हालचालींचा अभाव किंवा लठ्ठपणामुळे देखील उद्भवू शकते. काही लोकांचे वजन देखील नियंत्रणाखाली असते, तरीही पायात सूज येते. या प्रकरणात पायाला सूज कमी करण्यासाठीचे घरगुती उपचार उपयोगी ठरतात. परंतु त्याची कारणे समजून घेणे आणि त्यास सामोरे जाण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. पायात सूज येण्यापासून मुक्त होण्यासाठी काही घरगुती उपचार आहेत, जे प्रयत्न करुन वेदना आणि सूजपासून आराम मिळवू शकता. एसेंशियल तेल आणि लिंबू

दोघांचा उपयोग आरोग्याच्या अनेक समस्यांविरुद्ध लढण्यासाठी केला जातो. लिंबामध्ये दाहक विरोधी गुणधर्म असतात तर दालचिनी आणि ऑलिव्ह ऑइल देखील दाह कमी करण्यास फायदेशीर मानले जाते. यासाठी दालचिनीची पूड, एक चमचा लिंबाचा रस, एक चमचा ऑलिव्ह ऑईल आणि एक चमचे दूध मिसळून पेस्ट बनवा. ते पायांवर लावा आणि थोडावेळ सोडा. अत्यावश्यक तेल

त्वचेच्या आणि केसांच्या समस्यांपासून मुक्त होण्यासाठी आवश्यक तेलाचा वापर केला जातो. तसेच पाय दुखणे आणि सूज कमी करण्यातही फायदेशीर ठरू शकते. यासाठी पाण्यात आवश्यक तेलाचे तेल मिसळावे. आपण रॉक मीठ चार चमचे देखील जोडू शकता. सुमारे पंधरा मिनिटे या पाण्यात आपले पाय भिजवा. यामुळे पाय सुजण्यापासून आराम मिळतो. बेकिंग सोडा वापरा

बेकिंग सोड्यामध्ये अनेक दाहक गुणधर्म असतात. पायात सूज येण्यापासून आराम मिळविण्यासाठी, तांदळाच्या पाण्यात बेकिंग सोडा मिसळून आणि पायांवर लावल्याने आपल्याला बराच आराम मिळतो. हे पायात साठलेले जास्तीचे पाणी शोषून घेतो आणि पायांमध्ये रक्त परिसंचरण देखील बरा करू शकतो. पायात सूज जास्त पाण्यात राहिल्यामुळे हे घरगुती उपाय अधिक उपयुक्त ठरते. सेंधा मीठ

पायात सूज येण्याच्या घरगुती औषधामध्ये हे मीठ खूप फायदेशीर ठरू शकते. या मीठात हायड्रॅलिड मॅग्नेशियम सल्फी क्रिस्टल्स असतात ज्यामुळे स्नायूंचा त्रास बरा होतो आणि त्वरित आराम मिळतो. गरम पाण्याने भरलेल्या टब किंवा बादलीमध्ये अर्धा कप रॉक मीठ घाला. पाय काही काळ पाण्यात बुडवून ठेवा. हा उपाय करून तुम्हाला मोठ्या प्रमाणात फायदा होऊ शकतो. धणे

कोथिंबिरीमध्ये अनेक दाहक गुणधर्म असतात. पायांच्या सूज दूर करण्यासाठी तुम्ही कोथिंबिरीचा वापर केल्यास तुम्हाला बराच फायदा होईल. धणे हे लघवीचे प्रमाण वाढवणारा पदार्थ आहे, जो सूजलेल्या पायांमध्ये साठवलेल्या जास्तीत जास्त द्रव काढून टाकण्यासाठी फायदेशीर मानला जातो. यासाठी अर्धा कप कमी होईपर्यंत तुम्हाला एका कप पाण्यात 2 चमचे धणे बियाणे उकळवावे लागेल आणि हे पाणी पायांवर लावावे लागत नाही; परंतु प्यावे लागेल. बर्फाने सेकावे

पायात सूज दूर करण्यासाठी हा घरगुती उपाय सर्वात सामान्य आहे. बरेच लोक प्रयत्न करतात. कपड्यात काही स्नोफ्लेक्स लपेटू शकता आणि त्यासह पाय कॉम्प्रेस करू शकता. यामुळे रक्तदाब सुधारू शकतो, ज्यामुळे सूज आणि वेदना कमी होऊ शकते. पायातील थकवा दूर करण्यासाठी आपण हा घरगुती उपाय देखील करून पाहू शकता. (डिसक्लेमर : वरील लेखात देण्यात आलेली माहिती ही सर्वसामान्य माहितीच्या आधारावर आहे. याबाबत अधिक माहितीसाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.)

Web Title: marathi jalgaon news health news frequent swelling and pain in the feet; So do this home remedy